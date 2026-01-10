Threads city náo loạn vì hit-maker trăm triệu view chuyển nghề “tư vấn dạo”, bất ngờ khi nhắc về Sơn Tùng M-TP năm 2017

KHÁNH - từng được biết đến với nghệ danh K-ICM cách đây 5 năm, là một trong những hit-maker đình đám nhất của Vpop giai đoạn 2019-2020. Khi còn kết hợp cùng Jack (J97), bộ đôi này đã tạo nên loạt ca khúc “quốc dân” như Bạc Phận, Sóng Gió, Em Gì Ơi… liên tục thống trị top trending YouTube, sở hữu hàng trăm triệu lượt xem. Ở thời điểm đỉnh cao đó, sức hút của Jack - K-ICM thậm chí còn vượt qua cả Sơn Tùng M-TP, trở thành cái tên dẫn đầu làng nhạc Việt về lượt xem và độ phủ sóng.

KHÁNH - từng được biết đến với nghệ danh K-ICM cách đây 5 năm, là một trong những hit-maker đình đám (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ nhất, tranh chấp ồn ào nổ ra vào năm 2020 đã khiến mối quan hệ hợp tác giữa hai người chính thức tan vỡ. Sau biến cố này, KHÁNH liên tục tung ra các sản phẩm âm nhạc mới nhưng hiệu ứng không còn bùng nổ như trước. Khoảng 3 năm trở lại đây, nam producer gần như “mất hút” khỏi thị trường Vpop, thỉnh thoảng tái xuất nhưng chưa thể lấy lại vị thế và độ nổi tiếng như thời kỳ hoàng kim.

Mới đây, cái tên KHÁNH bất ngờ được cộng đồng mạng nhắc đến trở lại nhờ một bình luận góp ý cho một bạn trẻ lần đầu đầu tư làm MV. Cụ thể, chủ nhân MV chia sẻ câu chuyện từ bỏ công việc văn phòng, dồn tiền làm sản phẩm âm nhạc tâm huyết nhưng kết quả lại “flop”. Người này bày tỏ mong muốn nhận được góp ý chân thành từ khán giả, đồng thời đặt câu hỏi liệu dòng nhạc RnB có quá kén người nghe tại Việt Nam, khi phần lớn khán giả vẫn chuộng ballad hơn.

KHÁNH (K-ICM) khiến nhiều người bất ngờ khi để lại nhận xét khá chi tiết và chỉn chu về sản phẩm (Ảnh cap màn hình)

Ngay dưới phần bình luận, KHÁNH (K-ICM) khiến nhiều người bất ngờ khi để lại nhận xét khá chi tiết và chỉn chu về sản phẩm. Nam producer chỉ ra nhiều vấn đề từ màu sắc MV, cách thu và xử lý vocal, bản phối cho đến tổng thể nội dung chưa đủ liền mạch để tạo sức hút. Đặc biệt, anh còn hứa sẽ làm lại một phiên bản remake để mọi người nghe thử. Bình luận này nhanh chóng nhận về hơn 13 nghìn lượt yêu thích và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Đúng như lời hứa, KHÁNH sau đó đã thực hiện bản remake bằng giọng AI. Phiên bản mới được đánh giá là nổi bật và cuốn hút hơn hẳn so với bản gốc, nhận về nhiều lời khen từ khán giả. Không ít ý kiến cho rằng kỹ năng làm nhạc của KHÁNH vẫn rất ấn tượng, sắc bén như thời kỳ đỉnh cao, thậm chí có người còn mong chờ bản nhạc này sớm xuất hiện trên TikTok để được sử dụng rộng rãi.

KHÁNH sau đó đã thực hiện bản remake ca khúc bằng giọng AI

Đáng chú ý, đây không phải là lần hiếm hoi KHÁNH xuất hiện để góp ý cho các sản phẩm âm nhạc của người trẻ. Thời gian gần đây, nam producer còn mở topic “Bác Sĩ Âm Nhạc”, đóng vai trò như một “cố vấn âm nhạc online” cho các bạn trẻ đam mê sáng tác. Nam producer để lại các bình luận mang tính chuyên môn rõ rệt, tập trung vào những yếu tố cốt lõi trong quá trình làm nhạc như cấu trúc bài hát, cách xây dựng cao trào, lựa chọn hòa âm, phối khí, cũng như kỹ thuật thu và xử lý vocal. Thay vì nhận xét chung chung, KHÁNH thường chỉ ra khá cụ thể điểm mạnh điểm yếu của từng sản phẩm, từ đó đưa ra hướng cải thiện phù hợp với năng lực và định hướng của người làm nhạc.

Nam producer còn mở topic “Bác Sĩ Âm Nhạc”, đóng vai trò như một “cố vấn âm nhạc online” cho các bạn trẻ đam mê sáng tác (Ảnh cap màn hình)

Bên cạnh đó, trong một số chia sẻ gần đây, KHÁNH cũng gây chú ý khi nhắc lại dấu mốc Lạc Trôi của Sơn Tùng M-TP như một ví dụ điển hình về chuẩn mực chất lượng trong âm nhạc Việt. Nam producer cho rằng, ở thời điểm năm 2017, để tạo ra một sản phẩm như Lạc Trôi thực sự là “quá kinh khủng”, cả về tư duy âm nhạc lẫn mức độ đầu tư hình ảnh. Theo KHÁNH, cho đến hiện tại vẫn rất hiếm sản phẩm Vpop có thể đạt được sự cân bằng và hoàn chỉnh tương tự.

KHÁNH cũng gây chú ý khi nhắc lại dấu mốc Lạc Trôi của Sơn Tùng M-TP (Ảnh cap màn hình)

Trong 3 năm qua, KHÁNH hoạt động độc lập và theo đuổi định hướng mới, đồng thời khẳng định bản thân không còn liên quan đến cái tên ICM trong quá khứ. Nam producer cũng từng chia sẻ về quãng thời gian khó khăn sau biến cố, khi nam producer và gia đình phải đối mặt với bạo lực mạng nghiêm trọng, thậm chí có lúc phải lên tiếng đối chất trực tiếp trên mạng xã hội. Dù chưa thể trở lại thời hoàng kim, những động thái gần đây cho thấy KHÁNH vẫn âm thầm hoạt động, giữ vững chuyên môn và sẵn sàng được nhắc tên trở lại khi có cơ hội phù hợp.