Tối 10/1, Phương Mỹ Chi chính thức tổ chức fanmeeting mang tên Lò Cò tại TP.HCM. Điều khiến sự kiện này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý không chỉ nằm ở quy mô hay dàn khách mời, mà ở lựa chọn “chơi lớn” hiếm thấy: fanmeeting 0 đồng, mở cổng đăng ký miễn phí cho người hâm mộ. Đây được xem là lời tri ân trực diện của Phương Mỹ Chi dành cho khán giả đã đồng hành cùng cô trong suốt một năm 2025 đầy dấu ấn. Vé nhanh chóng được lấp đầy chỉ sau thời gian ngắn mở đăng ký, để lại không ít tiếc nuối cho những khán giả chậm tay.

Phương Mỹ Chi mang tạo hình The Voice Kids 2013 trở lại sân khấu

Fanmeeting 0 đồng của Phương Mỹ Chi

Dù không thu vé, mức độ đầu tư của Lò Cò lại vượt xa khái niệm một buổi gặp gỡ người hâm mộ thông thường. Từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng cho đến nội dung chương trình đều được xây dựng chỉn chu, cho thấy sự nghiêm túc của Phương Mỹ Chi với từng khoảnh khắc dành cho fan. Nữ ca sĩ mời rapper Pháo góp mặt, mang đến không khí trẻ trung, sôi động với những phần trình diễn quen thuộc, đồng thời cùng cô tạo nên nhiều màn giao lưu gần gũi, đúng tinh thần “fanmeeting” đúng nghĩa.

Phương Mỹ Chi và Khả Lâu biểu diễn tại fanmeeting Lò Cò

Điểm bùng nổ nhất của chương trình đến từ màn xuất hiện của ngôi sao Cbiz Khả Lâu. Việc mời một nghệ sĩ Trung Quốc sang TP.HCM biểu diễn trong khuôn khổ fanmeeting cá nhân đã là điều hiếm, nhưng Phương Mỹ Chi còn tái hiện trọn vẹn sân khấu Tuý Âm x Lục Hải Vi Vương - tiết mục từng gây sốt tại Sing! Asia và vươn lên vị trí top 1 trending trong thời điểm phát sóng.

Trên sân khấu Lò Cò, hai nghệ sĩ một lần nữa kết hợp hí kịch và chèo, tạo nên màn đối thoại văn hóa Á Đông giàu cảm xúc. Khả năng hát live của cả hai tiếp tục là điểm cộng lớn, giữ được tinh thần bản gốc nhưng vẫn đủ mới mẻ để khán giả tại khán phòng cảm nhận rõ sự thăng hoa. Với nhiều người hâm mộ, đây là lần đầu tiên họ được “xem Sing! Asia ngoài đời thực”, ngay trong một fanmeeting miễn phí.

Phương Mỹ Chi chơi lớn với dàn khách mời "xuyên lục địa"

Phương Mỹ Chi hội ngộ Khả Lâu

Phương Mỹ Chi tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Khả Lâu

Không dừng lại ở đó, Phương Mỹ Chi còn mang đến ca khúc Bóng Phù Hoa, tiết mục được xem là đỉnh cao kỹ thuật thanh nhạc, gắn liền với những đoạn high note đã trở thành “thương hiệu”. Tổng thể chương trình khiến nhiều khán giả nhận xét Lò Cò không khác gì một mini concert đầu tay: bài bản, cảm xúc và đặt trải nghiệm người xem lên hàng đầu, dù không hề đặt nặng yếu tố doanh thu.

Sân khấu Bóng Phù Hoa choáng ngợp

Fanmeeting Lò Cò cũng là lát cắt rõ nét cho một năm 2025 thăng hoa của Phương Mỹ Chi. Sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh “cô bé dân ca”, nữ ca sĩ đã có bước chuyển mình mạnh mẽ khi bước ra sân chơi quốc tế, ghi dấu ấn tại Sing! Asia bằng loạt tiết mục kết hợp tinh hoa âm nhạc truyền thống Việt Nam với ngôn ngữ trình diễn hiện đại. Việc đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ châu Á, trong đó có Khả Lâu, không chỉ mở rộng tầm ảnh hưởng của Phương Mỹ Chi mà còn giúp hình ảnh âm nhạc Việt Nam tiếp cận gần hơn với khán giả quốc tế. Trong nước, cô liên tục xuất hiện ở những sự kiện lớn, được đánh giá cao về tư duy nghệ thuật, khả năng live ổn định và sự nghiêm túc với con đường mình chọn.

Phương Mỹ Chi đầu tư hết nấc cho fanmeeting mà không cần thu lợi nhuận

Nhìn lại Lò Cò, dễ thấy Phương Mỹ Chi không tổ chức fanmeeting để “đánh dấu mốc” hay tạo hiệu ứng truyền thông đơn thuần. Cách cô đầu tư cho một sự kiện 0 đồng, mời khách mời phù hợp, tái hiện những sân khấu mang tính biểu tượng của sự nghiệp, phản ánh rõ lựa chọn đặt khán giả làm trung tâm. Ở thời điểm nhiều nghệ sĩ cân nhắc bài toán lợi nhuận cho từng đêm diễn, việc Phương Mỹ Chi không ngại chi tiền để tri ân fan cho thấy một hướng đi khác: lấy giá trị nghệ thuật và mối quan hệ bền chặt với người hâm mộ làm nền tảng dài lâu. Lò Cò vì thế không chỉ là fanmeeting, mà còn là tuyên ngôn cho chặng đường trưởng thành của Phương Mỹ Chi sau một năm 2025 được xem là đỉnh cao trong sự nghiệp.

