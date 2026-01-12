Khi thương hiệu để âm nhạc dẫn lối: Màn “Kết Nối” đầy ấn tượng từ Bùi Công Nam và KienlongBank

Thay vì phô diễn hình ảnh thương hiệu như thông thường, KienlongBank chủ động để nghệ sĩ và âm nhạc trở thành trung tâm dẫn dắt câu chuyện bằng cảm xúc. Chỉ sau 4 ngày phát hành, MV đã cán mốc 2 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube, cho thấy sức lan tỏa của một chiến lược thương hiệu được nuôi dưỡng từ giá trị chân thật và chiều sâu nhân văn.

Thương hiệu kết nối để giá trị đi xa hơn

Ra mắt vào thời điểm đầu năm 2026, vẫn là màu nhạc quen thuộc của Bùi Công Nam – mộc mạc, gần gũi – nhưng điều khiến người xem ở lại lâu hơn chính là câu chuyện rất đời được kể xuyên suốt MV: hành trình theo đuổi đam mê, đối diện thử thách và không lùi bước trước những chông chênh của cuộc sống.

Trước khi trở thành một MV hoàn chỉnh, ca khúc "Kết Nối" từng được giới thiệu lần đầu trong Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập KienlongBank vào tháng 10/2025 - nơi Chủ tịch KienlongBank, ông Trần Ngọc Minh cùng nam nghệ sĩ Bùi Công Nam cùng đứng trên sân khấu để kể lại câu chuyện về hành trình gắn kết và không lùi bước. Một khoảnh khắc mang tính khởi nguồn, để tinh thần của ca khúc được nuôi dưỡng và lan tỏa bằng sản phẩm âm nhạc MV được đầu tư công phu.

Tiếp tục đồng hành cùng nghệ sĩ Bùi Công Nam trong MV "Kết Nối", KienlongBank không xuất hiện như một "nhân vật chính", không áp đặt hình ảnh, không chiếm sóng cảm xúc mà hiện hữu bằng tinh thần đồng hành.

Chính cách làm tinh tế này của KienlongBank đã thu về được những phản hồi vô cùng tích cực từ cộng đồng yêu âm nhạc. "KienlongBank thực sự rất smart, để Bùi Công Nam và nội dung ca khúc là điểm nhấn cho MV này, thương hiệu xuất hiện rất khiêm nhường nhưng tinh tế. Thực sự tạo nên ấn tượng khác biệt."; "Trong "Kết Nối", tinh thần đồng hành của KienlongBank hiện diện rất rõ";... là những bình luận mà khán giả để lại trên kênh YouTube chính thức của nam nghệ sĩ.

Thông điệp trung tâm của MV được gói gọn trong chính cái tên "Kết nối". Đó là hành trình của những con người dám tin vào đam mê, dám đổi mới và kiên trì bước tiếp dù con đường phía trước không hề bằng phẳng - cũng là tinh thần "không lùi bước" mà Bùi Công Nam theo đuổi suốt sự nghiệp, đồng điệu với triết lý phát triển bền vững của KienlongBank.

Xuyên suốt MV, khán giả được dẫn dắt qua một hành trình quen mà không cũ: từ chàng sinh viên ôm cây guitar, loay hoay giữa lựa chọn đam mê và thực tế, đến một nghệ sĩ trưởng thành, vững vàng trong làng nhạc Việt.

Đặc biệt, hình ảnh "cú gạt cần" xuất hiện trong MV không chỉ là chi tiết dàn dựng, mà còn mang tính biểu tượng – mở ra một chương mới cho hành trình làm nghề nghiêm túc và bền bỉ của Bùi Công Nam.

Sức mạnh của sự kết nối – Không ai tỏa sáng một mình

Điểm chạm cảm xúc của "Kết Nối" còn nằm ở thông điệp được gửi gắm nhẹ nhàng ở cuối MV: "Dù bạn là ai, từng kết nối nhỏ sẽ cùng nhau mở lối cho hành trình tương lai." Không hô hào, không lên gân, nhưng đủ để ở lại lâu trong lòng người xem - đặc biệt là những ai đang trên hành trình tìm kiếm chỗ đứng cho riêng mình.

Từ câu chuyện cá nhân của Bùi Công Nam, "Kết Nối" mở rộng thành một thông điệp chung: không ai tỏa sáng một mình. Mỗi cá nhân đều là một mảnh ghép trong bức tranh lớn hơn, và chính sự đồng hành, sẻ chia mới tạo nên sức mạnh để đi đường dài.

Với Bùi Công Nam, MV lần này không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới, mà còn là lời cảm ơn dành cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, fandom Khách iu và cho chính bản thân anh, vì đã không lùi bước trước những giai đoạn khó khăn nhất. "Kết Nối" cũng truyền cảm hứng mạnh mẽ cho "những trái tim đam mê chinh phục" "dù bạn là ai, làm công việc từ phức tạp đến đơn giản nhất" như lời bài hát và hình ảnh trong MV đã truyền tải.

"Kết Nối" khép lại bằng một cảm giác rất vừa vặn: khi thương hiệu biết chọn cách kể chuyện bằng cảm xúc, khi âm nhạc được trao quyền dẫn dắt, mỗi kết nối, dù nhỏ, đều có thể lan tỏa giá trị theo cách rất riêng. Và đó cũng là cách Bùi Công Nam và KienlongBank cùng nhìn về hành trình đã qua, để sẵn sàng bước tiếp trong chặng đường vươn mình phía trước.