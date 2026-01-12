Dương Domic lên tiếng sau tin đồn ế vé: Không làm fanmeeting vì tiền

Sau loạt ồn ào xoay quanh đời tư tình cảm và đặc biệt là việc fanmeeting tại TP.HCM rơi vào tình trạng ế vé, Dương Domic liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Trong bối cảnh đó, động thái lên tiếng đầu tiên của nam ca sĩ sau thời gian dài im lặng trước những ồn ào nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, đặc biệt là người hâm mộ.

Động thái lên tiếng đầu tiên của nam ca sĩ sau thời gian dài im lặng trước những ồn ào (Ảnh cap màn hình)

Cụ thể, Dương Domic chia sẻ những dòng tâm sự được cho là phản hồi gián tiếp trước những tranh cãi vừa qua: "Vẫn luôn tâm niệm như ngày đầu, Dương làm Fan Meeting và Fancon là để tri ân tình cảm của Dopamine và sự hỗ trợ thầm lặng của mọi người suốt những năm tháng qua, không phải để kiếm tiền. Vì vậy dù Dương luôn mong sẽ được gặp thật nhiều Dopamine ở hai ngày cuối cùng của chuỗi fan meeting này, nhưng dù chỉ có một người đến, thì Dương hứa vẫn sẽ luôn ở đây và làm tất cả những gì Dương có thể và mang những món quà mà Dương ấp ủ dành tặng mọi người, một cách trọn vẹn nhất. Chân thành cảm ơn tất cả những ai vẫn còn ở đây đồng hành cùng Dương trên hành trình âm nhạc và theo đuổi những giấc mơ lớn. Ekip sẽ thay mình bật mí những secret mình chuẩn bị cho mọi người trong những ngày tới. D.O.M.I.C you soon!"

Trước đó không lâu, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày 11/01, Dương Domic cũng bất ngờ đăng tải một đoạn nhạc mới với ca từ: "Không trốn, không tránh, không chắc anh chưa từng sai". Dù chưa được công bố chính thức, đoạn nhạc này nhanh chóng được khán giả nhận định là sáng tác mới, trong đó từng câu chữ được cho là phản ánh trực tiếp những áp lực, sai lầm và biến cố mà nam ca sĩ đang đối mặt. Chi tiết này khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến chuỗi ồn ào đang bủa vây sự nghiệp của nam ca sĩ trong thời gian gần đây.

Trước đó không lâu, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày 11/01, Dương Domic cũng bất ngờ đăng tải một đoạn nhạc mới

Động thái liên tiếp này nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều từ phía người hâm mộ. Trong đó, một bộ phận fan bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng Dương Domic đang trải qua giai đoạn áp lực nặng nề cả về tinh thần lẫn hình ảnh cá nhân. Nhiều ý kiến cho rằng việc Dương Domic thừa nhận bản thân "chưa từng sai" hay không né tránh dư luận cho thấy anh đang cố gắng đối diện và sửa chữa.

Bên cạnh đó, một số fan cũng kêu gọi cộng đồng mạng nhìn nhận sự việc với góc nhìn khoan dung hơn, cho rằng Dương Domic vẫn còn trẻ và đang trong quá trình học cách cân bằng giữa đời sống cá nhân, áp lực nghề nghiệp và trách nhiệm với người hâm mộ. Những khán giả này khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ, tin rằng nam ca sĩ cần thêm thời gian để ổn định tinh thần, điều chỉnh cách kết nối với fan và từng bước lấy lại phong độ cũng như niềm tin từ công chúng trong chặng đường sắp tới.

Một bộ phận fan bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng Dương Domic đang trải qua giai đoạn áp lực nặng nề cả về tinh thần lẫn hình ảnh cá nhân (Ảnh: FBNV)

Ở chiều ngược lại, làn sóng chỉ trích từ chính người hâm mộ lâu năm tiếp tục gia tăng sau những động thái mới của Dương Domic. Nhiều ý kiến cho rằng vấn đề không nằm ở việc fan "giận dỗi" hay khắt khe với nam ca sĩ, mà xuất phát từ chính cách nam ca sĩ hành xử trong suốt quá trình khủng hoảng vừa qua. Cụ thể, không ít người đặt câu hỏi rằng trong suốt thời gian drama bùng nổ, Dương Domic chưa từng một lần công khai an ủi, trấn an hay động viên người hâm mộ. Thay vào đó, hình ảnh quen thuộc mà fan nhận thấy là việc nam ca sĩ chỉ xuất hiện trở lại vào những thời điểm chuẩn bị ra sản phẩm mới, có sự kiện, fanmeeting hoặc các hoạt động kêu gọi bình chọn, sau đó lại tiếp tục im lặng.

Nhiều ý kiến chỉ trích cách hành xử của Dương Domic trong thời gian vừa qua (Ảnh cap màn hình)

Bên cạnh đó, một bộ phận người hâm mộ còn bày tỏ sự không hài lòng khi cho rằng Dương Domic ngày càng ít xuất hiện trong các hoạt động giao lưu, gặp gỡ mang tính nội bộ của fandom. Theo chia sẻ từ cộng đồng fan, nhiều buổi gặp mặt do người hâm mộ tự tổ chức chủ yếu chỉ có sự tham gia của các thành viên trong fandom với nhau, trong khi nam ca sĩ lại vắng bóng. Chính sự tích tụ của những thất vọng kéo dài này khiến lời chia sẻ gần đây của Dương Domic chưa đủ sức xoa dịu một bộ phận khán giả. Vấn đề không chỉ nằm ở việc đúng sai hay lời giải thích muộn màng, mà là sự thiếu kết nối cảm xúc và sự trân trọng dành cho những người đã đồng hành từ những ngày đầu.

Tên tuổi của Dương Domic ngày càng gây tranh cãi (Ảnh: FBNV)

Trước đó, fanmeeting của Dương Domic tại TP.HCM gây chú ý khi tình hình bán vé không đạt kỳ vọng, nhiều ngày mở bán nhưng chưa có hạng vé nào sold out, thậm chí một số bên nhận mua vé hộ phải hoàn tiền do nhu cầu thấp. Bên cạnh các yếu tố khách quan, không ít ý kiến cho rằng nam ca sĩ đang đối mặt với khủng hoảng niềm tin từ người hâm mộ, khi hình ảnh hẹn hò liên tục bị phát hiện và các thông tin xoay quanh đời tư đã tạo nên làn sóng "thoát fan". Cùng với đó, một số vấn đề liên quan đến thái độ và cách tương tác của Dương Domic trong thời gian xảy ra ồn ào, đặc biệt là sự im lặng kéo dài và ít kết nối với fan, cũng được cho là nguyên nhân khiến nhiều người ngừng ủng hộ nam ca sĩ.