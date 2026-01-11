Vbiz mới có 1 Thủ khoa Nhạc viện ra nhạc cực hay, "all-rounder" thế hệ mới khiến dân tình mong ngóng

Gần đây, cư dân mạng “phát sốt” với đoạn điệp khúc “Dẫu 1% vẫn chỉ muốn bên em rất lâu…” được một tài khoản TikTok edit cùng bộ phim Song Lang. Đoạn điệp khúc nằm trong phần X‑part của ca khúc 1%, do Phúc Nguyên trình bày trong Tân Binh Toàn Năng.

Bài hát là một ballad tự sự, buồn man mác, với giai điệu chậm rãi và lời ca giàu cảm xúc, kể về tâm trạng mắc kẹt giữa hy vọng mong manh và nỗi buồn sâu thẳm. Dù chỉ còn 1% hi vọng, cảm xúc trong bài lại trở nên sâu sắc và đáng trân trọng, thể hiện khát khao níu giữ dù biết điều đó có thể vô vọng. Giọng hát của Phúc Nguyên chân thật, nội tâm, tập trung vào cảm xúc thay vì kỹ thuật, khiến người nghe đồng cảm với sự cô đơn và tổn thương được thể hiện trong ca khúc.

1% cũng chính là bài hát Phúc Nguyên chọn để trình diễn solo trong đêm Chung kết

1% cũng chính là bài hát Phúc Nguyên chọn để trình diễn solo trong đêm Chung kết. Quyết định này được đánh giá là mạo hiểm, bởi ca khúc đòi hỏi khả năng xử lý tinh tế và chiều sâu cảm xúc. Trong quá trình tập luyện, nam tân binh liên tục thử nghiệm cách thể hiện khác nhau để vừa giữ tinh thần bài hát vừa tạo dấu ấn cá nhân. Áp lực càng lớn khi đây là sân khấu solo duy nhất. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của NSX Soobin Hoàng Sơn và nỗ lực, Phúc Nguyên dần tìm được màu sắc riêng cho bài hát, thậm chí sáng tạo thêm đoạn X‑part biến tấu mới.

Phúc Nguyên dần tìm được màu sắc riêng cho bài hát, thậm chí sáng tạo thêm đoạn X‑part biến tấu mới (Ảnh: Tân Binh Toàn Năng)

Trái ngược với những lo lắng trong quá trình tập luyện, khi bước lên sân khấu, Phúc Nguyên như hóa thành một con người khác. Mở đầu bằng tiếng piano nhẹ nhàng, giọng hát ngọt ngào và cảm xúc dẫn dắt khán giả đi qua từng câu chữ, điệp khúc vang lên như lời tự sự buồn bã, day dứt của một người lạc lối giữa những tổn thương sau chia tay. Nhiều khán giả còn liên tưởng sân khấu này với Giá Như của Soobin, coi đây là minh chứng cho sự trưởng thành rõ rệt của nam tân binh.

Ca khúc 1% được đăng tải trên kênh YouTube ngay lập tức thu hút sự chú ý, nhận về hàng nghìn lượt xem, lượt thích và bình luận tích cực chỉ sau vài giờ. Người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước giọng hát chân thật, giàu cảm xúc của Phúc Nguyên, nhiều bình luận đánh giá một bước trưởng thành vượt bậc của nam ca sĩ. Đặc biệt, nhạc sĩ Thiện Hưng, chủ nhân ca khúc, còn dành lời khen trực tiếp cho Phúc Nguyên: “Bài hát của anh được đặt đúng nơi đúng người rồi!! Giỏi lắm Phúc Nguyên ơi!!”.

Nhiều khán giả dành lời khen cho chất giọng truyền cảm của Phúc Nguyên (Ảnh: Tân Binh Toàn Năng)

Phúc Nguyên, tên thật Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, sinh năm 2005 tại Lâm Đồng, là một tân binh nghệ sĩ trẻ đang được chú ý sau khi tham gia chương trình Tân Binh Toàn Năng 2025. Nam tân binh gây ấn tượng nhờ ngoại hình dễ thương, gương mặt baby cùng chiều cao khoảng 1m75. Phúc Nguyên được đánh giá là một all‑rounder tiềm năng, sở hữu giọng hát nội lực, chơi nhiều nhạc cụ như piano, guitar, đồng thời biết sáng tác và vũ đạo, phong thái biểu diễn tiến bộ rõ rệt qua từng vòng thi. Trước khi tham gia show, Phúc Nguyên theo học piano từ nhỏ và đạt thành tích xuất sắc khi trở thành thủ khoa đầu vào khoa Sư phạm Âm nhạc - Nhạc viện TP.HCM, thể hiện nền tảng âm nhạc vững chắc. Bên cạnh tài năng, anh còn được yêu mến nhờ tính cách nhẹ nhàng, dễ gần, khiến cộng đồng mạng đặc biệt yêu thích.