Sau khi 2 đêm concert Em Xinh Say Hi khép lại vào giữa tháng 10 năm ngoái, NSX vẫn chưa có chút thông tin đánh động về mùa giải mới. Vì thế, người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi từng nhất cử nhất động trên fanpage, hay những động thái từ dàn nghệ sĩ nữ trong tầm ngắm của cư dân mạng

Ấy thế mà, không cần tìm đâu xa, một đoạn clip ngắn mới đây đã vô tình tiết lộ 6 Em Xinh đầu tiên của mùa 2. Cụ thể, Linh Ka đăng tải 1 đoạn clip check-in cùng nhóm bạn gồm 52Hz, Ánh Sáng AZA, Pia Linh, An Trần và Cầm, vi vu đường phố trên chiếc xe bus 2 tầng. Chỉ là buổi đi chơi bình thường nhưng netizen “chắc mẩm” 6 cô gái có khả năng đã lập thành 1 team trong vòng Live Stage đầu tiên, hoặc hợp tần số nhau khi tham gia gameshow nên rủ rê nhau lượn lờ đi chơi.

Đoạn clip của Linh Ka vô tình tiết lộ 6 cái tên đầu tiên của Em Xinh mùa 2

Dù chưa ai trong số 6 cô gái hay NSX lên tiếng nhưng giả thuyết này nhanh chóng lan truyền khắp MXH, từ TikTok đến Threads. Trùng hợp thay, gần như 6 cái tên này đều trùng khớp với danh sách thí sinh mùa 2 được chia sẻ trên sóng mạng cách đây không lâu.

Trước thông tin lan truyền này, phản ứng của netizen nhanh chóng chia thành nhiều luồng. Một bộ phận tỏ ra hào hứng vì đội hình được cho là khá tiềm năng, quy tụ nhiều gương mặt Gen Z có sẵn lượng fan và cá tính riêng, hứa hẹn mang lại màu sắc mới cho mùa 2. Tuy nhiên, không ít ý kiến lại cho rằng đây chỉ là đồn đoán mang tính 1 chiều nên cư dân mạng nên chờ đợi thông tin chính thức từ NSX.

Nếu đây là sự thật, người hâm mộ tin rằng Linh Ka sẽ là nhân tố đóng vai trò “nam châm húi view” của chương trình. Từng vướng nhiều tranh cãi phát ngôn từ thời còn đi học, Linh Ka nay thể hiện sự nghiêm túc với con đường ca hát và thời trang. Song, ồn ào tình ái với Dương Domic thời gian được dự đoán sẽ là chất liệu để tạo drama trên MXH. Chưa kể, Linh Ka cũng đã có lượng fan nhất định sau nhiều năm hoạt động nên cô nàng rất có thể là gương mặt hot top đầu Em Xinh.

Linh Ka sẽ là nhân tố hút view và drama

Tin đồn Ánh Sáng AZA trở lại mùa 2 đã râm ran từ lâu. Nữ ca sĩ trẻ sở hữu visual ngọt ngào, cá tính hợp gu giới trẻ hiện nay, cộng thêm các bài hát dần được đón nhận rộng rãi. Từng được mong đợi sẽ tiến sâu vào Chung kết nhưng Ánh Sáng AZA lại dừng chân đầy tiếc nuối ở Live Stage 3. Tuổi đời vẫn còn trẻ, cùng khả năng hát - rap - nhảy - sáng tác đều ổn áp, Em Xinh mùa 2 sẽ là sân chơi phục thù của mỹ nhân sinh năm 2006.

Ánh Sáng AZA hứa hẹn sẽ phục trù tại sân chơi mùa 2

52Hz gây sốc nhất, đơn giản bởi vì không ai lường trước cô nàng sẽ tranh tài tiếp vào mùa 2. Hậu Em Xinh mùa 1, 52Hz vẫn tiếp tục làm nhạc và chạy show, nhưng lại không hoạt động quá nhiều trên MXH. Chính điều này đã khiến người hâm mộ bỏ quên cô nàng khỏi tầm ngắm. Đây cũng là cơ hội để 52Hz chinh phục ở những thứ hạng cao hơn, thậm chí cạnh tranh ngôi vị cao nhất. Nữ ca sĩ từng được dự đoán lên ngôi Quán quân mùa 1 nhờ phong độ qua các Live Stage đều ổn định, thứ hạng luôn duy trì trong top 5 nhưng lại trượt mất Best5 một cách khó hiểu.

52Hz gây bất ngờ nhất khi trở lại mùa giải tiếp theo

Ngoài ra, Pia Linh, Cầm và An Trần cũng sẽ mang đến những mảng màu âm nhạc riêng biệt. Cả 3 cũng là những ca sĩ mới, chưa được khán giả đại chúng nhớ mặt điểm tên - và điều này lại tương thích với tiêu chí của NSX để tạo điều kiện cho những nhân tố trẻ được tỏa sáng.

Cầm

Pia Linh