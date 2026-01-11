Tối 10/1 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 40 diễn ra tại Đài Loan (Trung Quốc) đã chính thức diễn ra. Đây là giải thưởng được mệnh danh là “Grammy Hàn Quốc” khi tôn vinh những sản phẩm âm nhạc Kpop được yêu thích nhất trong năm và là một trong những giải thưởng thường niên uy tín nhất ngành công nghiệp âm nhạc tại Hàn Quốc.

Bên cạnh loạt giải thưởng danh giá được trao cho các nghệ sĩ thì những phần trình diễn trên sân khấu luôn là giây phút được khán giả mong đợi hơn cả. Một trong những set diễn khiến người hâm mộ Kpop châu Á “điên đảo” phải nhắc đến sự xuất hiện của Jennie (BLACKPINK). Tại GDA 2026, Jennie có thể xem là nữ thần tượng bận rộn nhất khi vừa biểu diễn, vừa lên nhận giải mệt nghỉ và mỗi khoảnh khắc của cô nàng đều là “thần”.

Clip màn trình diễn của Jennie tại GDA 2026 (Nguồn: X)

Jennie gây bùng nổ với mỗi khoảnh khắc xuất hiện tại GDA 2026 (Ảnh: X)

Tuy nhiên, giữa lúc Jennie đang khiến người hâm mộ toàn châu Á “phát cuồng” với set diễn Filter - Damn Right - like JENNIE thì ở bên dưới sân khấu, một sự cố đã xảy ra.

Cụ thể một khán giả có mặt tại Golden Disc Awards đã đăng tải clip ghi lại khoảnh khắc nhân viên an ninh của lễ trao giải có màn “vật lộn” đầy căng thẳng với một khán giả. Nguyên nhân được cho là vị khán giả này đã lén mang máy ảnh chuyên nghiệp vào sự kiện với mục đích chụp hình nghệ sĩ.

Tại các lễ trao giải, concert hay fanmeeting Kpop, máy ảnh và máy quay chuyên dụng là vật dụng bị cấm tuyệt đối nhằm bảo vệ bản quyền hình ảnh và đảm bảo an ninh sự kiện. Chính vì vậy, khi phát hiện trường hợp vi phạm, đội ngũ an ninh lập tức can thiệp. Thế nhưng, tình huống lần này khiến nhiều người “đứng tim” vì hai bên giằng co quyết liệt ngay trong lúc sân khấu trình diễn của Jennie vẫn đang diễn ra.

Clip sự cố xảy ra giữa lúc Jennie đang trình diễn trên sân khấu (Nguồn: Thread)

Trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Một khán giả có mặt bình luận bên dưới clip, thừa nhận đã “sợ muốn chết” khi tình huống xảy ra và lo ngại sự cố có thể ảnh hưởng đến nghệ sĩ đang biểu diễn phía trên. May mắn thay, sự việc được kiểm soát kịp thời và không gây gián đoạn sân khấu của Jennie.

Giữa lúc Jennie đang “quẩy” trên sân khấu với ca khúc like JENNIE… (Ảnh: X)

… thì ở dưới sân khấu, nhân viên an ninh và khán giả “vật lộn” để lấy được chiếc máy ảnh cơ chuyên nghiệp (Ảnh: Thread)

Khán giả có mặt không khỏi hốt hoảng khi sự việc xảy ra

Nhiều netizen cũng lên tiếng chỉ trích hành động cố tình mang máy ảnh chuyên dụng vào sự kiện, cho rằng đây là hành vi thiếu ý thức, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn chung. Trong khi đó, không ít fan lại bày tỏ sự cảm thông với đội ngũ an ninh vì phải xử lý tình huống khó trong môi trường đông người và đang phát sóng trực tiếp.