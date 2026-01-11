Không biết đâu ra mỹ nam "nũng nịu" thế này, nhan sắc cách 16 tuổi vẫn "giật đẹp" spotlight 2 mỹ nhân

Golden Disc Awards 2026 (lần thứ 40) diễn ra vào ngày 10/1/2026 tại Taipei Dome (Đài Loan, Trung Quốc), đánh dấu cột mốc 40 năm của lễ trao giải âm nhạc uy tín bậc nhất Hàn Quốc. Sự kiện năm nay quy tụ dàn nghệ sĩ nổi bật của Kpop như Jennie (BLACKPINK), Stray Kids, LE SSERAFIM, IVE, ENHYPEN, ATEEZ, ZEROBASEONE, MONSTA X, BOYNEXTDOOR, NCT WISH, TWS, nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ khán giả và truyền thông.

Bên cạnh các hạng mục trao giải, đêm trao giải còn mang đến nhiều khoảnh khắc giải trí đáng nhớ. Đáng chú ý, Golden Disc Awards 2026 đã thực hiện một màn giao lưu đặc biệt khi máy quay liên tục bắt cận các nghệ sĩ và yêu cầu thực hiện vũ đạo đang gây sốt của ca khúc Overdrive do nhóm nhạc nam TWS thể hiện. Nhiều thần tượng Kpop đã hào hứng “đu trend” khi xuất hiện trước ống kính, tuy nhiên nhân vật nhận được sự chú ý nhiều nhất lại là Hứa Quang Hán. Nam diễn viên bất ngờ được máy quay bắt trúng khi đang ngồi cạnh hai thành viên LE SSERAFIM là Kazuha và Eunchae. Khoảnh khắc này lập tức khiến khán giả thích thú bởi sự kết hợp hiếm hoi giữa một diễn viên nổi tiếng và các nữ thần tượng Kpop trên cùng khung hình.

Hứa Quang Hán gây sốt với biểu cảm nũng nịu

Không chỉ vậy, khi máy quay lia tới, Sunghoon và Jay (ENHYPEN) đang theo dõi Hứa Quang Hán cũng bị bắt gặp và lập tức tham gia “đu trend” theo cách riêng không giống ai, tạo nên khoảnh khắc vừa bất ngờ vừa hài hước, khiến khán giả thích thú.

Hứa Quang Hán dường như đã có sự chuẩn bị từ trước. Nam diễn viên thực hiện khá trọn vẹn những động tác đặc trưng cùng biểu cảm đúng tinh thần của màn vũ đạo Overdrive. Dù vậy, nam diễn viên vẫn không giấu được sự ngại ngùng khi ngồi giữa hai nữ idol, tạo nên hình ảnh vừa đáng yêu vừa gần gũi.

Nam diễn viên vẫn không giấu được sự ngại ngùng khi ngồi giữa hai nữ idol (Ảnh cut từ video)

Màn “đu trend Kpop” bài bản của Hứa Quang Hán nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội. Các đoạn video được chia sẻ rộng rãi và thu về hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Trong bộ vest đen bảnh bao, việc nam diễn viên thể hiện những động tác vũ đạo mang màu sắc “nũng nịu” của một ca khúc Kpop đã tạo nên sự tương phản thú vị, khiến khoảnh khắc này càng trở nên viral. Dưới các bài đăng, cư dân mạng liên tục để lại bình luận khen ngợi ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm nhưng không kém phần nhiệt tình của Hứa Quang Hán.

Trước đó, Hứa Quang Hán từng gây sốt khi quay challenge UNFORGIVEN cùng LE SSERAFIM, và đặc biệt thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại concert của nhóm. Chính vì vậy, khoảnh khắc “đu trend” tại Golden Disc Awards càng trở nên thú vị, khi nam diễn viên một lần nữa xuất hiện cùng các thành viên, tạo nên hình ảnh gần gũi và thân thiện ngoài đời thật.

Hứa Quang Hán từng thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại concert của nhóm (Ảnh: X)

Hứa Quang Hán sinh ngày 31/10/1990 tại Đài Loan (Trung Quốc). Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã bộc lộ thiên hướng nghệ thuật khi tham gia diễn xuất trong MV của Châu Kiệt Luân. Trong những năm gần đây, tên tuổi Hứa Quang Hán bùng nổ trên toàn châu Á với loạt phim nổi tiếng như Muốn Gặp Anh, Dương Quang Phổ Chiếu, Hôn Lễ Của Em, Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà… Anh được công chúng yêu mến nhờ vẻ ngoài điển trai, nụ cười tỏa nắng và khả năng diễn xuất đa dạng. Năm 2020, Hứa Quang Hán lần đầu lọt vào danh sách 100 ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc theo tạp chí Forbes. Nam diễn viên cũng được biết đến với biệt danh “chồng quốc dân” nhờ ngoại hình cuốn hút và sự đa tài.