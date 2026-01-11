Quyền lực tuyệt đối của Jennie

Ngày 10/1, Lễ trao giải Golden Disc Awards đã diễn ra ở Đài Loan (Trung Quốc), tổng kết lại một 2025 rực rỡ của Kpop. Được mệnh danh là “Grammy Hàn Quốc”, Golden Disc Awards năm nay đón chào hàng chục nghìn khán giả tới tham dự cùng dàn sao cực hot như Jennie, IVE, Stray Kids, LE SSERAFIM, ALLDAY PROJECT, CORTIS…

Nhân vật được mong đợi nhất đêm trao giải, không ai khác, ngoài Jennie. Trở lại The Golden Disc Awards sau 7 năm, Jennie quyết định tất tay chơi lớn, đầu tư vào trang phục và màn trình để đảm bảo spotlight thuộc về “nữ hoàng”.

Diện 3 outfit gây sốt cả 3, set diễn đẳng cấp quốc tế fan khen không ngớt lời

Trên thảm đỏ, Jennie xuất hiện và thu hút mọi ánh nhìn trong thiết kế đỏ rực của Maison Margiela. Mẫu váy cúp ngực ôm sát không chỉ tôn lên bờ vai “móc áo” trứ danh mà còn làm nổi bật khí chất sang chảnh vốn đã trở thành “thương hiệu” của nàng rapper BLACKPINK.

Dù có đụng hàng với Kim Kardashian, tỷ lệ cơ thể chuẩn chỉnh và mảnh mai giúp Jennie chặt đẹp sao nữ Hollywood, đồng thời toát lên vẻ high fashion siêu cuốn. Không thể không nhắc đến chiếc vòng cổ ruby từ David Morris. Phụ kiện trang sức lấp lánh này càng góp phần giúp Jennie thêm phần quý phái và nổi bật

Jennie mở màn với bộ váy đỏ rực trên thảm đỏ (Ảnh: BPVNFc BlackPink Vietnam FC)

Bước vào chính lễ, Jennie vẫn trung thành với gam đỏ mê hoặc nhưng lựa chọn một thiết kế khác đến từ bộ sưu tập Fall/Winter 2025 của Dilara Findikoglu. Phom váy trễ vai lần này được biến tấu để khoe trọn đôi chân thon dài, mang lại tổng thể vừa gợi cảm, vừa ngọt ngào mà không bị hở hang quá đà. Giữ nguyên lối trang điểm nhẹ nhàng, Jennie tạo điểm mới bằng mái tóc xoăn, giúp diện mạo thêm phần mềm mại và nữ tính

Trang phục thứ 2 giúp cô tôn lên đường cong hoàn hảo

Khi bước lên sân khấu biểu diễn, Jennie lột xác với tạo hình all-black chất chơi, mang đậm khí chất “girl boss”. Jennie phô diễn trọn vẹn sự tự tin và sức hút của một nghệ sĩ solo hàng đầu, đồng thời gây ấn tượng với khả năng làm chủ sân khấu địm cao qua từng ánh mắt, biểu cảm và phong thái trình diễn.

Jennie - Filter + Damn Right + LIKE JENNIE

Jennie ghi điểm với giọng live ổn định, vững vàng, kết hợp với loạt vũ đạo yêu cầu thể lực và cường độ cao. Sân khấu tuy không dàn dựng cầu kỳ như MMA đợt trước nhưng vẫn đậm “mùi tiền” khi cô nàng huy động hàng chục dancer phụ hoạ, dàn trải khắp sân khấu - biến Golden Disc Awards như một concert cá nhân của mình.

Không khí khán đài được đẩy lên cao trào khi Jennie lần lượt trình diễn các ca khúc Filter, Damn Right và LIKE JENNIE, khiến người xem hò reo theo từng nhịp nhạc. Trang phục và phụ kiện được cô linh hoạt biến hóa, đặc biệt chiếc jacket bằng da trở thành dấu ấn riêng toàn set mục. Màn nhảy đôi táo bạo cùng vũ công trong Damn Right khiến khán giả “toát mồ hôi”,tạo nên khoảnh khắc quyến rũ và nóng bỏng khó rời mắt.

Cô nàng huy động dàn vũ công hùng hậu hỗ trợ mình

Jennie diện nguyên cây đen với chất liệu da cực ngầu (Ảnh: Mandoo Jennie Vietnam - BlackPink Jennie 김제니 Fanpage)

Xuyên suốt phần trình diễn, không chỉ người hâm mộ mà các idol cũng đứng ngồi không yên. Khu vực ngồi trở nên sôi động khi ai ai cũng nhún nhảy, thậm chí đứng dậy quẩy cùng Jennie. Phản ứng nhiệt tình và bung xoã của dàn idol Kpop cho thấy âm nhạc và thần thái của Jennie là có sức lan tỏa vượt khỏi ranh giới fandom. Được biết, sóng livestream của Golden Disc Awards ghi nhận hơn 4 triệu mắt xem khi Jennie biểu diễn và đây cũng là lượng người xem cao nhất lễ trao giải.

Rinh về 4 cúp vàng danh giá, chưa kịp ngồi ấm chỗ đã được gọi lên nhận giải tiếp

Jennie có lẽ là người bận rộn nhất Golden Disc Awards năm nay khi liên tục được xướng tên lên sân khấu nhận giải, khẳng định vị thế nghệ sĩ solo hàng đầu. Cô mở màn chuỗi chiến thắng với giải Ca khúc nhạc số xuất sắc dành cho bản hit solo Like Jennie. Lần trở lại Golden Disc sau thời gian dài khiến Jennie không giấu được sự xúc động, đặc biệt khi được trực tiếp gặp lại người hâm mộ và cảm nhận rõ tình cảm họ dành cho mình.

Chưa kịp ngồi xuống, Jennie tiếp tục được gọi tên để đại diện BLACKPINK nhận giải cùng hạng mục với Jump. Chuỗi chiến thắng chưa dừng lại khi Jennie lần thứ ba bước lên sân khấu để nhận giải Ảnh hưởng toàn cầu. Bên cạnh đó, BLACKPINK cũng được vinh danh trong danh sách Golden Disc Powerhouse 40, ghi nhận tầm ảnh hưởng sâu rộng của nhóm đối với âm nhạc đại chúng Hàn Quốc.

Jennie liên tục nhận 4 giải thưởng, trong đó là Daesang Nghệ sĩ của năm

Ở phần cuối chương trình, Jennie gây bất ngờ khi tiếp tục được xướng tên ở hạng mục Daesang Nghệ sĩ của năm. Chiến thắng đúng vào cột mốc 10 năm ra mắt mang ý nghĩa đặc biệt với cô, như một mốc son mới và sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình nghệ thuật của mình. Với chiến thắng này, Jennie chính thức trở thành nghệ sĩ đầu tiên giành Daesang Nghệ sĩ của năm, hạng mục mới của Golden Disc Awards, đồng thời nâng tổng số Daesang cá nhân trong sự nghiệp lên con số hai.

Jennie cho thấy quyền lực tuyệt đối tại Golden Disc Awards năm nay. Không chỉ là tâm điểm truyền thông, cô còn là nghệ sĩ khiến cả khán đài lẫn dàn idol phải đứng dậy hưởng ứng, đồng thời là cái tên được xướng lên nhiều nhất trong đêm với 4 cúp vàng danh giá. Ở thời điểm Kpop liên tục xuất hiện lớp nghệ sĩ mới, Jennie vẫn giữ vững vị thế bằng thực lực, sức hút cá nhân và tầm ảnh hưởng vượt khỏi khuôn khổ một idol hay một thành viên nhóm nhạc.