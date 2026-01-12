Nam thần Vbiz mặc áo lưới xuyên thấu dưới thời tiết 18 độ, visual bùng nổ khiến fan mất ngủ

Tối 10/1, một sự kiện âm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã diễn ra tại TP.HCM thu hút đông đảo khán giả trẻ. Không khí chương trình càng về sau càng “nóng” đúng nghĩa khi loạt sân khấu được dàn dựng hoành tráng, vũ đạo mãn nhãn và những màn trình diễn live bùng nổ liên tiếp.

Trong dàn line-up, màn trình diễn của Noo Phước Thịnh nhanh chóng trở thành một trong những tiết mục nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ khán giả. Không chỉ ghi điểm bằng giọng hát live ổn định và phong độ trình diễn chuyên nghiệp, nam ca sĩ còn khiến cộng đồng mạng dậy sóng bởi outfit táo bạo hiếm thấy





Clip màn trình diễn của Noo Phước Thịnh (Nguồn: Facebook)

Xuất hiện trên sân khấu, Noo Phước Thịnh diện áo lưới xuyên thấu ôm sát cùng quần da bóng tạo tổng thể vừa thời thượng vừa nổi loạn. Dưới ánh đèn sân khấu, chất liệu xuyên thấu phản sáng khiến visual của giọng ca Xa Em càng khiến nhiều chị em phải “rụng rời” đến mất ngủ. Đáng nói, thời tiết tại TP.HCM những ngày gần đây chỉ khoảng 18 độ, khá lạnh so với thông thường. Chính vì vậy, màn khoe trọn body cùng chiếc áo lưới càng làm các fan bên dưới thêm phần “phát cuồng”.

Noo Phước Thịnh diện áo lưới xuyên thấu dưới thời tiết TP.HCM chỉ khoảng 18 độ (Ảnh: Facebook)

Visual đậm chất “nam thần” của Noo khiến nhiều fan “rụng tim” (Ảnh: Facebook)

Ngay sau chương trình, loạt ảnh và clip ghi lại sân khấu của Noo Phước Thịnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Dù đã bước sang ngưỡng U40, nam ca sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, sáng sân khấu và thần thái “không góc chết”. Mỗi khoảnh khắc đều khiến khán giả phía dưới không ngừng reo hò và hét lớn gọi tên anh giữa tiết mục.