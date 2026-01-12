Show T-ARA đối diện với nguy cơ ế vé

Những ngày gần đây, fancon Memories Of Youth của T-ARA tại Việt Nam bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Là một trong những nhóm nhạc nữ gen 2 sở hữu lượng fan đông đảo và cộng đồng người hâm mộ lâu năm tại Việt Nam, sự kiện này đáng lẽ phải tạo được hiệu ứng mạnh và độ phủ truyền thông rộng rãi ngay từ thời điểm công bố. Thế nhưng trên thực tế, thông tin về fancon lại khá lặng lẽ, chỉ đến khi các tranh cãi xoay quanh chương trình bùng lên, sự kiện mới thực sự thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Fancon của T-ARA tại Việt Nam bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội (Ảnh: Facebook)

Cụ thể, làn sóng ý kiến trái chiều nhanh chóng xuất hiện sau khi BTC công bố seat map và quyền lợi đi kèm. Giá vé fancon được niêm yết trong khoảng từ 2,5 triệu đến 6 triệu đồng, bị cho là khá cao so với tình hình hiện tại của T-ARA - nhóm nhạc đã không còn hoạt động chung sôi nổi trong nhiều năm. Đặc biệt, hạng vé cao nhất lên tới 6 triệu đồng nhưng benefit lại ở hình thức random, khiến nhiều fan cảm thấy số tiền bỏ ra chưa tương xứng. So với mặt bằng chung các sự kiện Kpop tại Việt Nam thời gian qua, mức giá này bị đánh giá là nhỉnh hơn đáng kể.

Làn sóng ý kiến trái chiều nhanh chóng xuất hiện sau khi BTC công bố seat map và quyền lợi đi kèm (Ảnh: Facebook)

Cùng với đó, thông tin về chương trình được công bố chậm, nhỏ giọt, trong khi thời điểm diễn ra lại rơi đúng vào dịp sát Tết Âm lịch. Với nhiều khán giả ở tỉnh hoặc khu vực phía Bắc, chi phí di chuyển vào TP.HCM thời điểm này có thể tăng mạnh, đặc biệt là vé máy bay cận Tết. Điều này khiến việc tham dự fancon không chỉ dừng ở tiền vé, mà còn kéo theo hàng loạt khoản chi khác. Chưa kể, fan còn phải tính đến ngân sách cho các project chào đón T-ARA như banner, quà tặng, booth trang trí.

Bên cạnh đó, cách tổ chức và truyền thông của BTC cũng vấp phải nhiều phản ứng tiêu cực. Hiệu ứng truyền thông bị đánh giá là yếu, thông tin chương trình được công bố chậm và nhỏ giọt trong khi hình ảnh quảng bá, key visual hay các ấn phẩm công bố lại thiếu sự chỉn chu cần thiết. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự hoài nghi về cách bố trí chỗ ngồi. Một số khu vé bị nhận xét là hạn chế tầm nhìn nhưng giá vẫn ở mức cao, trong khi thời gian mở bán vé lại khá gấp gáp so với ngày diễn ra sự kiện.

Tranh cãi về quyền lợi và giá vé của fancon (Ảnh cap màn hình)

Nhiều người cũng nhắc lại thực tế rằng ngay cả trong giai đoạn đỉnh cao trước đây, các show của T-ARA tại Việt Nam cũng không phải lúc nào đạt trạng thái sold out. Ở thời điểm hiện tại, khi độ phủ sóng của nhóm đã giảm, cộng thêm hàng loạt yếu tố bất lợi như giá vé cao, benefit chưa thuyết phục và thời điểm tổ chức không phù hợp, khả năng bán vé càng trở nên đáng lo ngại. Không ít fan dự đoán, nếu tình hình không cải thiện, BTC có thể sẽ phải tung ưu đãi, giảm giá hoặc các hình thức khuyến mãi để kích cầu.

T-ARA đã không còn trong thời kỳ đỉnh cao như trước (Ảnh: Facebook)

Ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả cho rằng BTC không hoàn toàn "đặt nặng chuyện giá vé" như nhiều ý kiến chỉ trích. Thực tế, việc mời đủ 4 thành viên T-ARA tái hợp trong cùng một sự kiện ở thời điểm hiện tại là bài toán không hề đơn giản. Sau nhiều năm hoạt động độc lập, mỗi thành viên đều trực thuộc công ty quản lý khác nhau, sở hữu lịch trình riêng và những điều khoản hợp đồng tách biệt. Điều này đồng nghĩa với việc BTC phải làm việc song song với nhiều phía, từ thương thảo cát-xê, sắp xếp thời gian cho đến đáp ứng các yêu cầu cá nhân của từng nghệ sĩ.

Hiện tại, những tranh cãi xoay quanh fancon T-ARA tại Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt (Ảnh: Facebook)

Hiện tại, những tranh cãi xoay quanh fancon T-ARA tại Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các luồng ý kiến trái chiều liên tục xuất hiện, phản ánh rõ sự hoài nghi của khán giả trước cách tổ chức, mức giá vé cũng như thời điểm diễn ra sự kiện. Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ lo ngại rằng với tình hình hiện tại, nếu lượng vé bán ra không đạt kỳ vọng, fancon có nguy cơ không thể diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu, nhất là trong viễn cảnh chương trình phải điều chỉnh quy mô, dời lịch, thậm chí hủy bỏ đang được nhắc đến nhiều hơn.