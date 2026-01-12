Nhóm nữ thay thế BLACKPINK "trượt dài" từ đỉnh cao, mới nổi đã hết thời?

Từng được kỳ vọng là "người kế nhiệm" xứng đáng nhất của BLACKPINK trên bản đồ âm nhạc thế giới, thế nhưng màn tái xuất mới nhất của KATSEYE với đĩa đơn Internet Girl lại đang không đạt được thành tích khả quan. Phát hành chính thức vào ngày 02/01/2026, Internet Girl được giới thiệu là một bản nhạc mang hơi hướng hyper-pop, tập trung khai thác chủ đề văn hóa mạng và sự tự tin của thế hệ Gen Alpha. Tuy nhiên, thay vì tạo nên một cú bùng nổ như mong đợi, ca khúc này đang có dấu hiệu "hụt hơi" rõ rệt trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Internet Girl Visualizer - KATSEYE

Chỉ sau chưa đầy một tuần ra mắt, ca khúc này đã ghi nhận sự sụt giảm thê thảm trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn. Cụ thể, theo dữ liệu từ các nền tảng streaming lớn, Internet Girl đã có màn ra mắt đầy hứa hẹn nhưng lại không thể duy trì sức nóng. Trên Spotify Global Chart Top 200, ca khúc debut tại vị trí thứ 13 với 2,8 triệu lượt nghe trong ngày đầu tiên. Tuy nhiên, sang ngày thứ 2, thứ hạng này tụt xuống #30, ngày thứ 3 ở mức #39 và đến ngày thứ 4 đã rơi xuống vị trí #58. Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên Apple Music Global Chart Top 100 khi bài hát đã từ vị trí #66 ở ngày thứ 2 và rơi xuống "suýt soát" khỏi bảng xếp hạng với vị trí #99 vào ngày thứ 4.

Ca khúc mới ghi nhận sự sụt giảm thê thảm trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn (Ảnh: X)

Ngoài ra, Internet Girl còn đang đối diện với sự chỉ trích khá lớn, nguyên nhân chủ yếu đến từ phần lời bài hát bị đánh giá là "nhảm nhí không đối thủ". Những đoạn điệp khúc lặp đi lặp lại cụm từ "Eat zucchini" (Ăn bí ngòi) hay lời hát như "Do you read me? Like the emoji?" bị chỉ trích là vô nghĩa, thậm chí là lố lăng và trẻ con. Nhiều khán giả còn bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng đội ngũ sản xuất của HYBE và Geffen Records đang quá lạm dụng các trào lưu mạng xã hội và nhận lại tác dụng ngược, khiến bài hát hoàn toàn "chìm nghỉm" trên TikTok, nơi vốn là bệ phóng cho các bản hit trước đó của nhóm.

Nhóm nhạc nữ KATSEYE là sản phẩm của dự án The Debut: Dream Academy, cuộc bắt tay lịch sử giữa tập đoàn giải trí Hàn Quốc HYBE và hãng thu âm Mỹ Geffen Records. Đội hình 6 thành viên đa quốc tịch bao gồm: Sophia (Philippines), Manon (Thụy Sĩ), Daniela (Mỹ), Lara (Mỹ), Megan (Mỹ) và Yoonchae (Hàn Quốc).

Nhóm nhạc nữ KATSEYE là sản phẩm của dự án The Debut (Ảnh: X)

Với chiến lược "bản địa hóa Kpop", KATSEYE từng sở hữu những bước tiến thần tốc mà bất kỳ tân binh nào cũng phải mơ ước. Nhóm đã có những bản hit viral toàn cầu như Touch hay Gabriela, thậm chí nhận được 2 đề cử tại giải Grammy 2026. Với ngoại hình nổi bật, kỹ năng trình diễn vũ đạo mạnh mẽ và phong cách Âu Mỹ hiện đại, KATSEYE từng được đánh giá là nhóm nhạc có tiềm năng nhất để so kè, thậm chí là "thay thế" vị trí của BLACKPINK tại thị trường quốc tế khi nhóm nữ nhà YG đang tập trung cho các hoạt động cá nhân.

BLACKPINK luôn giữ được sự cân bằng giữa âm nhạc bắt tai và phong cách thời thượng (Ảnh: X)

Tuy nhiên, sự tụt dốc của Internet Girl đã phơi bày một thực tế không mấy khả quan. Việc quá chú trọng vào các yếu tố gây sốc như vụ lùm xùm chèn âm thanh nhạy cảm trong ca khúc Gnarly trước đó hay sa đà vào những ca từ vô nghĩa đang khiến KATSEYE dần mất đi thiện cảm của công chúng. So với BLACKPINK - nhóm nhạc luôn giữ được sự cân bằng giữa âm nhạc bắt tai và phong cách thời thượng, KATSEYE dường như đang thiếu đi một bản sắc âm nhạc bền vững.

KATSEYE dường như đang thiếu đi một bản sắc âm nhạc bền vững (Ảnh: X)

Nếu không có những điều chỉnh kịp thời về mặt định hướng và chất lượng âm nhạc, tham vọng "thống trị toàn cầu" của nhóm nữ nhà HYBE rất có thể sẽ chỉ dừng lại ở một hiện tượng nhất thời. Sự sụt giảm không phanh của Internet Girl chính là hồi chuông cảnh báo lớn nhất cho tương lai của 6 cô gái.