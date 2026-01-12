Ngày 10/1, Lễ trao giải Golden Disc Awards đã diễn ra ở Đài Loan (Trung Quốc), tổng kết lại một 2025 rực rỡ của Kpop. Được mệnh danh là “Grammy Hàn Quốc”, Golden Disc Awards năm nay đón chào hàng chục nghìn khán giả tới tham dự cùng dàn sao cực hot như Jennie, IVE, Stray Kids, LE SSERAFIM, ALLDAY PROJECT, CORTIS…

Trên nền tảng X nhanh chóng lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc thành viên Riku của nhóm NCT WISH nhảy cover bản hit Love Shot (EXO). Tuy nhiên, không phải vũ đạo hay visual của Riku, chính James (CORTIS) và thái độ khó hiểu mới là chủ đề gây tranh cãi lớn trên MXH. Qua đoạn clip ngắn, không khó để thấy James tỏ vẻ bĩu môi, mắt nhíu lại, biểu cảm có phần “ố dề” trước màn thể hiện của Riku.

James bị tóm dính bĩu mỗi, nhíu mày khi Kiru nhảy cover

Nhiều netizen cho rằng phản ứng của nam idol tạo cảm giác thiếu thiện chí, thậm chí bị cho là hành động chế nhạo đàn anh đang biểu diễn. Không ít ý kiến bày tỏ sự khó chịu, cho rằng dù là khoảnh khắc ngắn nhưng biểu cảm “lố” trên sóng sự kiện lớn như Golden Disc Awards là điều tối kỵ. Một bộ phận khán giả còn đặt câu hỏi về cách ứng xử của các tân binh khi đứng chung khung hình với đàn anh, đàn chị, cho rằng hình ảnh này dễ gây hiểu lầm và phản cảm nếu không được kiểm soát tốt.

James từng gây ồn ào khi mặt mũi nhăn nhó, ngũ quan bay tán loạn trước giọng hát của Ahyeon tại AAA cuối tháng 11 năm ngoái. Ahyeon khoe chất giọng khủng, rất bắt mic nên âm lượng như được khuếch đại gấp đôi. Độ vang Ahyeon tạo ra để lại ấn tượng mạnh nhưng vấn đề là ở màu giọng bị nhận xét là chua và choé. Cô nàng không được đào tạo bài bản về thanh nhạc, gần như hát theo bản năng nên nốt cao không “lành mạnh”, mang đến cảm giác nhức tai.

James nhận về không ít gạch đá khi không kiểm soát được biểu cảm trên khuôn mặt

Đáng chú ý, tranh cãi xoay quanh James chưa kịp hạ nhiệt thì cư dân mạng lại tiếp tục “đào” thêm một khoảnh khắc gây tranh cãi khác liên quan đến Keonho, thành viên cùng nhóm CORTIS. Trước đó không lâu, nam thần tượng từng bị réo tên vì đoạn video ghi lại phản ứng khi aespa được xướng tên chiến thắng trên Show! Music Core hồi tháng 9 năm ngoái. Vài giây lộ biểu cảm chu môi của Keonho nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của netizen và bị cho là thể hiện sự khó chịu, thiếu tôn trọng với nhóm nữ tiền bối.

Trước đó Keonho cũng bị phát hiện mặt mũi nhăn nhó khó hiểu khi đàn chị aespa thắng cúp

Việc hai thành viên CORTIS liên tiếp vướng tranh cãi vì không kiểm soát biểu cảm khiến hình ảnh của nhóm tân binh này trở nên kém thiện cảm trong mắt công chúng. Tuy vậy, vẫn tồn tại ý kiến bênh vực cho rằng các hành động này có thể chỉ là khoảnh khắc vô tình bị hiểu sai, gây hiểu lầm.