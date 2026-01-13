Mỹ nhân Vbiz dốc hết tiền của làm album, đắt show đến mấy cũng cháy túi vì lý do này

Chiều 12/1, ca sĩ Juky San chính thức tổ chức buổi listening party giới thiệu album đầu tay mang tên Đẫm Tình , thu hút sự quan tâm của đông đảo truyền thông và khán giả yêu nhạc. Đây là dự án đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc của Juky San, khi toàn bộ 11 ca khúc trong album đều do chính nữ ca sĩ chấp bút. Đến chúc mừng Juky San có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân thiết như LYHAN, Lamoon, Muộii, Liu Grace, Đào Tử A1J, Hoàng Duyên, Ngô Lan Hương…

Đến chúc mừng Juky San có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân thiết (Ảnh: NVCC)

Đẫm Tình là album đầu tay của Juky San, gồm 11 ca khúc, được xem như cuốn nhật ký âm nhạc kể lại những rung động, tổn thương và cả hành trình chữa lành trong tình yêu. Album có sự tham gia của 3 khách mời gồm Liu Grace, Đào Tử A1J và rapper Negav, mang đến những mảng màu âm nhạc đa dạng nhưng thống nhất về cảm xúc. Trong đó, màn kết hợp cùng Liu Grace nhận được nhiều sự chú ý. Đây là lần đầu cả hai hợp tác sau chương trình Em Xinh Say Hi. Chia sẻ về sự kết hợp này, Juky San cho biết cô yêu thích Liu Grace từ lâu bởi màu giọng riêng và cảm thấy cả hai có sự tương thích rõ rệt trong âm nhạc.

Ta Cùng Nhau Quên Niềm Đau (ft. Liu Grace) mở màn cho album

Album Đẫm Tình được phát hành với ba phiên bản: Standard, Deluxe và Limited, trong đó phiên bản Limited chỉ 100 bộ, đi kèm các vật phẩm độc quyền mang dấu ấn cá nhân của Juky San. Nữ ca sĩ trực tiếp tham gia toàn bộ quá trình sản xuất, từ sáng tác, thu âm, chọn concept, hình ảnh đến lắng nghe ý kiến người hâm mộ, nhằm đảm bảo sản phẩm chỉn chu và trọn vẹn. Đồng thời, cô cũng thể hiện sự đầu tư kỹ lưỡng khi huy động một ekip chuyên nghiệp, bao gồm hòa âm, phối khí, thu âm, quay MV, chụp hình và thiết kế album. Hình ảnh sản phẩm được chăm chút tỉ mỉ, trau chuốt với kinh phí lớn, kết hợp cùng với việc hợp tác với các nghệ sĩ khách mời như Liu Grace, Đào Tử A1J hay Negav.

Đẫm Tình là album đầu tay của Juky San, gồm 11 ca khúc (Ảnh: NVCC)

Cũng tại sự kiện, Juky San đã có những chia sẻ chân thành về quá trình thực hiện album đầu tay. Nữ ca sĩ thừa nhận, đến hiện tại, con đường âm nhạc của cô vẫn chưa thực sự dễ dàng, thậm chí áp lực tài chính vẫn còn đó. Sau khi tham gia chương trình Em Xinh Say Hi, Juky San trở thành một trong những cái tên đắt show, có nhiều cơ hội biểu diễn tại các sự kiện âm nhạc, nhưng thu nhập từ các buổi diễn vẫn khó để bù đắp chi phí sản xuất album. Quản lý của nữ ca sĩ tiết lộ rằng trước khi hoàn thiện dự án, Juky San từng trải qua giai đoạn khó khăn về kinh tế, sống trong căn phòng trọ nhỏ và tự nấu ăn vì hạn chế tài chính. Dẫu vậy, khi làm MV hay chuẩn bị album, nữ ca sĩ sẵn sàng chi vài trăm triệu đồng để đảm bảo sản phẩm chỉn chu, trọn vẹn, tất cả đều vì âm nhạc và muốn gửi trọn câu chuyện đến khán giả.

Cũng tại sự kiện, Juky San đã có những chia sẻ chân thành về quá trình thực hiện album đầu tay (Ảnh: NVCC)

Juky San, tên thật là Trần Thị Dung, sinh năm 1998, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh. Cô bắt đầu được biết đến qua các video cover nhạc trên mạng xã hội và trở thành thí sinh của The Voice Vietnam 2019, trước khi dần chuyển hướng sang phát triển sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp. Trong thời gian hoạt động, Juky San đã phát hành nhiều ca khúc được chú ý, gồm Phải Chăng Em Đã Yêu? Cái tên Juky San được nhiều khán giả trẻ biết đến hơn sau chương trình Em Xinh Say Hi, đặc biệt là qua bản hit Người Đầu Tiên, giúp cô tiếp cận công chúng rộng rãi hơn. Thời gian gần đây, nhan sắc của Juky San cũng được chú ý nhiều hơn, được nhận xét có sự cải thiện rõ rệt, góp phần làm tăng sức hút của cô với khán giả.