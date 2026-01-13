Những hình ảnh được lan truyền từ concert This Is For mới nhất của TWICE tại Arena Rogers (Canada) đang trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Trong các khung hình chụp từ nhiều góc khác nhau, có thể thấy rõ từng mảng ghế trống trải dài ở các khán đài, đặc biệt là khu vực phía trên và hai bên sân khấu. Dù sân Arena Rogers chỉ có sức chứa khoảng 15.000 chỗ, và theo nhiều nguồn tin, số vé được mở bán thực tế vào khoảng 12.000 vé trong suốt gần ba tháng, nhưng đến ngày diễn ra concert, không gian vẫn lộ rõ sự thưa thớt, trái ngược với hình ảnh “biển người” từng gắn liền với cái tên TWICE trong nhiều năm trước.

Thực tế này khiến không ít khán giả đặt câu hỏi về vị thế hiện tại của TWICE, nhóm nhạc từng được gọi là “nhóm nữ quốc dân” của Kpop. Những lời bàn tán về việc TWICE “hết thời” hay “ế vé” không phải lần đầu xuất hiện, nhưng loạt hình ảnh từ chặng Bắc Mỹ lần này lại như một minh chứng trực quan, khiến tranh cãi trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Khi đặt trong bối cảnh sự nghiệp kéo dài gần một thập kỷ của nhóm, câu chuyện này phản ánh rõ rệt quá trình chuyển dịch quy mô và đối tượng khán giả của một trong những nhóm nữ thành công nhất lịch sử Kpop.

Trong giai đoạn từ 2016 đến 2019, TWICE gần như thống trị tuyệt đối thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Bắt đầu từ cú nổ mang tên Cheer Up, nhóm liên tục tạo ra chuỗi hit quốc dân, khiến cả Hàn Quốc dè chừng như TT, Knock Knock, What Is Love?,... Âm nhạc của TWICE phủ sóng dày đặc trên các bảng xếp hạng, chương trình truyền hình, quảng cáo thương mại và đời sống đại chúng. Không chỉ giữ vị trí dẫn đầu về doanh số album và nhạc số trong nước, nhóm còn sớm chinh phục thị trường Nhật Bản, liên tục sold-out các tour diễn quy mô Dome - điều mà rất ít nghệ sĩ Kpop có thể làm được ngay từ những năm đầu sự nghiệp. Ở thời điểm đó, TWICE không chỉ là nhóm nhạc nổi tiếng, mà còn là biểu tượng Kpop gắn liền với hình ảnh tươi sáng, dễ tiếp cận và được công chúng Hàn Quốc yêu mến rộng rãi.

Tuy nhiên, từ khoảng năm 2020-2022, những dấu hiệu thay đổi bắt đầu xuất hiện và kéo theo các tranh cãi xoay quanh việc TWICE tuột dốc. Trên mặt trận nhạc số tại Hàn Quốc, các ca khúc phát hành trong giai đoạn này không còn giữ được thứ hạng cao và độ bền trên các bảng xếp hạng Hàn Quốc. So với đối thủ cùng thời là BLACKPINK, TWICE gần như lép vế, thành tích nội địa sụt giảm, dấu ấn quốc tế không đột phá. Thêm vào đó, một số sân khấu của TWICE bị chê hát phô, chênh đã tác động tiêu cực đến hình ảnh của nhóm trong mắt khán giả.

Độ nhận diện đại chúng trong nước giảm dần, TWICE đẩy mạnh chiến lược tập trung khai thác fandom toàn cầu. TWICE vẫn có lượng fan trung thành giúp cho doanh số album bình ổn, concert đông người tham dự. Loạt World Tour của TWICE lập kỷ lục doanh thu. Đặc biệt, nhóm giữ vững sức hút ở Nhật Bản, là nhóm nhạc nữ đầu tiên trong lịch sử tổ chức concert ở SVĐ Nissan có sức chứa 72 nghìn người, tiên phong tổ chức concert ở SVĐ Quốc gia Tokyo vừa mới đi vào hoạt động với sức chứa lên đến 100 nghìn người.

Những tin đồn về việc TWICE “ế vé” xuất hiện nhiều nhất khi 9 cô gái chạy tour Bắc Mỹ - châu Âu dù từng là nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên bán hết vé tại SoFi Stadium và MetLife Stadium, hai trong số những sân vận động lớn nhất nước Mỹ. Trong world tour Ready To Be giai đoạn 2023-2024, không ít hình ảnh chụp các hàng ghế trống ở tầng cao tại một số đêm diễn ở Mỹ và châu Âu đã bị lan truyền với tốc độ chóng mặt. Một vài đêm diễn ở Ý hay Hà Lan vào cuối 2025 - đầu 2026 cũng ghi nhận tốc độ bán vé chậm hơn dự kiến, đặc biệt ở những thành phố nhóm lần đầu ghé thăm. Việc TWICE tổ chức tour thế giới liên tục cũng ảnh hưởng đến việc khán giả không còn săn lùng các show diễn của nhóm ở trời Tây.

Ngoài chuyện bán vé, TWICE cũng đối mặt với không ít chỉ trích về chuyên môn trong các sân khấu lớn, tầm cỡ quốc tế. Từ màn trình diễn tại Immortal Song năm 2016 với ca khúc Y.M.C.A. bị chê hát chưa tốt, cho đến Victoria’s Secret Fashion Show 2025, nơi nhóm bị nhận xét là chưa thực sự phù hợp về phong thái và khả năng thể hiện tiếng Anh trên một sàn runway mang tính biểu tượng toàn cầu. Những tranh cãi này góp phần làm dày thêm hồ sơ chỉ trích, nhưng đồng thời cũng phản ánh kỳ vọng khắt khe mà công chúng luôn đặt lên một nhóm nhạc đã ở đỉnh cao quá lâu.

TWICE đã qua thời hoàng kim dẫn đầu thành tích nhạc số, xu hướng Kpop từ lâu. Nhóm hiện tại đã bước sang một giai đoạn khác, với lượng fan trung thành đông đảo, đủ để "gánh" doanh thu concert, đặc biệt là châu Á. TWICE cũng để bản thân thử sức với nhiều cơ hội mới, bước ra quốc tế bằng cách phát hành nhạc tiếng Anh, tổ chức World Tour và được săn đón ở các sự kiện quốc tế điển hình như Victoria's Secret Show 2025. TWICE vẫn hoạt động năng nổ, tập trung khai thác fandom trung thành và doanh thu quốc tế. Có 1 thực tế cần nhìn nhận,TWICE không còn là “con cưng” tạo xu hướng Kpop, nhưng vẫn là một “gà đẻ trứng vàng” quan trọng của JYP Entertainment. Và trong bối cảnh Kpop ngày càng cạnh tranh khốc liệt, hành trình của TWICE trở thành một ví dụ điển hình cho sự thay đổi tất yếu: không phải mọi đỉnh cao đều kéo dài mãi, nhưng cách một nghệ sĩ thích nghi sau đỉnh cao mới là điều quyết định giá trị lâu dài.