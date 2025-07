Sau khi cho ra mắt album kỷ niệm 10 năm This Is For, TWICE khởi động World Tour cùng tên. Ngày 19 - 20/7, TWICE biểu diễn 2 concert mở đầu chuyến lưu diễn mới tại Incheon, Hàn Quốc. Là nhóm nữ top đầu Kpop gen 3, TWICE dù mất sức hút, không còn gây bão nhạc số nhưng fandom vẫn đủ đông để giúp nhóm nữ nhà JYP lấp đầy concert. 2 đêm diễn của TWICE tại Hàn Quốc thu hút loạt sao đến ủng hộ như Mingyu, Jeonghan, DK (SEVENTEEN), Winter (aespa), Somi,... Loạt stage của TWICE tại đây cũng được cư dân mạng bàn tán rầm rộ.

TWICE bị bóc kỹ năng hời hợt

TWICE biểu diễn ca khúc Dance the Night Away gây tranh cãi

Mới đây, video TWICE biểu diễn ca khúc Dance the Night Away gây tranh cãi vì khả năng nhảy của các thành viên. Trong 20 giây được ghi lại, TWICE nhảy khá hời hợt, các động tác thiếu lực và đội hình di chuyển không đồng đều. Có đến 9 thành viên, năng lượng trình diễn của TWICE bộc lộ rất rõ nếu các cô gái không tập trung vào vũ đạo. Nhiều bình luận cho rằng TWICE nhảy không khác gì tập dưỡng sinh.

Mỗi người một phách

TWICE nhảy thiếu lực

Đội hình nhảy hời hợt, lộn xộn

Trước đó, sân khấu quảng bá This Is For cũng gặp tranh cãi tương tự, nhảy không đều. Nhóm nữ 10 năm tuổi bị “mổ xẻ” khả năng vũ đạo. Nhiều người cho rằng, nhóm nữ đỉnh lưu càng có tuổi càng lười nhảy. Chứ với bề dày kinh nghiệm của TWICE, kỹ năng vũ đạo không phải vấn đề, quan trọng là muốn “bung” đến đâu. Chưa kể, thành viên Momo của TWICE còn là cỗ máy nhảy, kỹ năng xếp top đầu Hàn Quốc.

Nhiều chỉ trích hướng về nhóm nữ của JYP, cho rằng biểu diễn concert với năng lượng thế này là thiếu tôn trọng khán giả, thậm chí phí tiền

Tranh cãi này hút tương tác trên các diễn đàn Kpop. Nhiều chỉ trích hướng về nhóm nữ của JYP, cho rằng biểu diễn concert với năng lượng thế này là thiếu tôn trọng khán giả, thậm chí phí tiền. Nếu là nhóm nhạc nữ mới, phản ứng sẽ còn gay gắt hơn chứ không nhẹ nhàng như TWICE.

Nhiều chỉ trích hướng về nhóm nữ của JYP

Ở phía ngược lại, nhiều fan lại bảo vệ nhóm. Nhiều người chỉ ra đây là concert riêng, TWICE ngoài trình diễn còn rất chú ý đến các màn tương tác, giao lưu với fan. Miễn sao người hâm mộ thấy vui vẻ, tận hưởng. Còn lại đều không quá khắt khe với TWICE. Ngoài ra, mỗi concert đều kéo dài 3 - 4 tiếng, việc idol thấm mệt, không đảm bảo cường độ nhảy là điều bình thường. Tranh luận chưa ngã ngũ trên các nền tảng.