Cuối năm 2025, khán giả Việt liên tiếp bắt gặp những giai điệu quen thuộc của Vpop vang lên trên các sân khấu lớn tại Trung Quốc, từ chương trình truyền hình quốc gia đến concert cá nhân của nghệ sĩ hàng đầu. Điều đặc biệt là, phần lớn người xem nếu không đọc kỹ phần giới thiệu đều dễ lầm tưởng đây là nhạc Hoa chính gốc, thậm chí là ca khúc quốc tế. Ít ai ngờ rằng, chủ nhân đứng sau loạt bản hit ấy lại là Tăng Duy Tân.

Tối 31/12/2025, Lý Thần, Trịnh Khải và Sa Dật đã cùng nhau trình diễn ca khúc Cắt Đôi Nỗi Sầu phiên bản tiếng Hoa trên sân khấu Gala đêm giao thừa của Đài truyền hình Chiết Giang. Phần giới thiệu tiết mục ghi nhận rõ Tăng Duy Tân là nhạc sĩ sáng tác, đánh dấu khoảnh khắc hiếm hoi khi một ca khúc Vpop xuất hiện trang trọng trong chương trình đón năm mới của nhà đài lớn tại Trung Quốc.

Cắt Đôi Nỗi Sầu (bản Trung) - Lý Thần x Sa Dật x Trịnh Khải

Ba nghệ sĩ xuất hiện với hình ảnh lịch lãm, phong cách trẻ trung, mang đến không khí sôi động và tươi mới cho sân khấu giao thừa. Việc một ca khúc Việt được lựa chọn biểu diễn trong khung giờ vàng không chỉ cho thấy sức lan tỏa của bài hát, mà còn phản ánh sự cởi mở ngày càng lớn của thị trường giải trí Trung Quốc với âm nhạc khu vực.

Trước màn xuất hiện tại Gala Chiết Giang TV, diva Trương Lương Dĩnh từng cùng Đan Trường thể hiện ca khúc này trên sân khấu Sing! Asia 2025, góp phần đưa tên tuổi Tăng Duy Tân đến gần hơn với công chúng quốc tế. Trong số đó, Cắt Đôi Nỗi Sầu tiếp tục khẳng định độ phủ khi được Trần Băng, giọng ca nổi bật của chương trình Âm Thanh Trời Ban 2025, lựa chọn trình diễn. Phiên bản của Trần Băng nhanh chóng gây chú ý nhờ cách xử lý sôi động, pha chút chất nhạc Dance, mang hơi thở mới phù hợp với thị hiếu khán giả Hoa ngữ.

Cắt Đôi Nỗi Sầu (bản Trung) - Trần Băng & Vương Dĩ Thái

Nếu Cắt Đôi Nỗi Sầu ghi dấu ấn trên sân khấu truyền hình, thì các sáng tác khác của Tăng Duy Tân lại tỏa sáng mạnh mẽ qua giọng hát của Hoàng Linh, nữ ca sĩ được mệnh danh là “yêu nữ melody” của Cbiz. Sở hữu chất giọng mơ màng, phong cách trình diễn ma mị, Hoàng Linh được đánh giá là nghệ sĩ hiếm hoi có thể dung hòa chất liệu dân gian Trung Quốc với màu sắc âm nhạc đương đại.

Điều khiến khán giả Việt bất ngờ là Hoàng Linh đang sở hữu hai ca khúc nhạc Việt lời Hoa do Tăng Duy Tân sáng tác: Ngây Thơ và Dạ Vũ. Đoạn video cô trình diễn Dạ Vũ tại concert riêng nhanh chóng lan truyền trên Weibo, thu hút lượng lớn tương tác và lời khen nhờ không khí huyền ảo, mê hoặc. Nhiều khán giả nhận xét, màu sắc âm nhạc của Tăng Duy Tân như được “đo ni đóng giày” cho giọng hát và phong cách của Hoàng Linh. Không dừng lại ở đó, Thán - phiên bản Hoa ngữ của Ngây Thơ - cũng được nữ ca sĩ thường xuyên mang lên sân khấu lớn, trở thành một trong những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô tại thị trường Trung Quốc.

Dạ Vũ (bản Trung) - Hoàng Linh

Bên cạnh đó, Bên Trên Tầng Lầu, một bản hit khác của Tăng Duy Tân, cũng từng được Phó Tinh chính thức phát hành phiên bản tiếng Trung với tên gọi Cớ Sao Em Khóc, kèm theo MV dưới định dạng visualizer.

Cớ Sao Em Khóc (Bên Trên Tầng Lầu) - Phó Tinh

Giải mã cơn sốt nhạc Tăng Duy Tân ở thị trường Trung Quốc

Không phải ngẫu nhiên mà các sáng tác của Tăng Duy Tân dễ dàng tìm được chỗ đứng tại thị trường Trung Quốc. Trước hết, âm nhạc của anh mang cấu trúc pop hiện đại nhưng được gói gọn trong thẩm mỹ Á Đông. Giai điệu thường đi theo hướng chậm, tiết chế cao trào, sử dụng anti-drop nhiều. Đây cũng chính là kiểu sáng tác vốn được khán giả Hoa ngữ ưa chuộng, đặc biệt trong dòng nhạc ballad - pop trữ tình.

Bên cạnh đó, ca từ của Tăng Duy Tân giàu hình ảnh, thường xoay quanh những trạng thái cảm xúc mơ hồ như nhớ nhung, day dứt, buông bỏ, cô đơn… Khi chuyển ngữ sang tiếng Trung, tinh thần bài hát gần như không bị thay đổi, thậm chí còn dễ gợi liên tưởng đến mỹ học “liêu trai”, bán thực - bán mộng quen thuộc trong văn hóa Hoa ngữ. Chính yếu tố này khiến nhiều khán giả dễ lầm tưởng đây là nhạc Hoa ngay từ lần nghe đầu tiên.

Một điểm then chốt khác nằm ở không gian âm nhạc. Các bản phối của Tăng Duy Tân thường có nền tối, sử dụng nhiều hiệu ứng vang, nhịp điệu lặp, tạo cảm giác bảng lảng, u hoài. Yếu tố này đặc biệt “ăn giọng” với những ca sĩ Trung Quốc sở hữu chất giọng mỏng, ma mị, điển hình như Hoàng Linh hay Trần Băng.