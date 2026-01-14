Những ngày qua, 3 đêm concert “khu vườn lạc thú” của Thái Y Lâm đã và đang gây bão MXH toàn cầu nhờ mức đầu tư khủng và sự sáng tạo tuyệt vời từ nữ diva. Tuy nhiên, tranh cãi nổ ra khi không ít người tin rằng, đây thực chất là một lễ tế thần “trá hình” với nhiều chi tiết tâm linh. Từ đây, dân tình đào lại chuỗi concert Quắc Học của Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng từng vướng vào một thuyết âm mưu tương tự nhưng chìm xuống nhanh chóng.

Nhiều người cho rằng Quắc Học không đơn thuần là một buổi đêm hoà nhạc, mà thực chất được “ngụy trang” để phục vụ cho một nghi lễ hút vận khí và tài lộc từ khán giả. Theo một số blogger phân tích, trong giới giải trí Hoa ngữ tồn tại một “kim chủ” đứng sau nhiều nghệ sĩ, người đang theo đuổi giấc mộng trường sinh. Nhân vật này tin rằng có thể thu thập được một dạng năng lượng tượng trưng cho sinh mệnh và sự bất diệt thông qua những nghi thức đặc biệt được tổ chức trong các sự kiện đông người như concert.

Buổi concert kỳ bí của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến netizen hoang mang

Vì vậy, buổi hòa nhạc được cho là không nhằm phục vụ người hâm mộ, mà là một nghi thức quy mô lớn, nhằm kích hoạt và thu gom năng lượng tập thể. Một số khán giả đã ghi lại và lan truyền các chi tiết bị cho là bất thường: dancer mặc trang phục lạ đứng rải rác quanh sân khấu, động tác thì như tín đồ đang thực hiện nghi lễ.

Trong khi đó, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở trung tâm vòng vây khán giả bị diễn giải như một nhân vật tế lễ. Một số động tác và biểu cảm của anh bị cho là không đơn thuần phục vụ biểu diễn, mà là một phần của nghi thức chuyển năng lượng sang “vật dẫn”. Sân khấu được bố trí với những con rối bùn đất và gam màu trầm đỏ - đáng sợ hơn là chúng được cho có khuôn mặt khá giống với Dịch Dương Thiên Tỉ.

Màn trình diễn như một nghi thức tế lễ

Ngoài ra, khán giả được yêu cầu mang theo hạc giấy/ thuyền giấy và một nắm đất. Trong tín ngưỡng dân gian, thuyền giấy thường xuất hiện trong lễ Trung Nguyên 8/8, nhưng concert lại diễn ra vào ngày 2/8. Điều này khiến một số người suy đoán rằng hạc giấy hay thuyền giấy được thu gom để sử dụng cho nghi thức chính diễn ra vào ngày 8/8.

Hạc giấy hoặc thuyền giấy phải để lại ở concert

Đất mang năng lượng cá nhân của mỗi người. Việc để lại đất tại địa điểm tổ chức được cho là cách “đồng hoá năng lượng” với kim chủ thuộc hành Thổ. Trên màn hình sân khấu còn xuất hiện những ký hiệu kỳ dị, được cho là để kết nối với những nguồn năng lượng không thể tiếp xúc trực tiếp với con người. Việc mỗi khán giả khi check-in còn phải khai tên tuổi - địa chỉ nhà cũng khiến MXH xôn xao.

Khán giả được yêu cầu mang theo một nắm đất và khai tên tuổi, địa chỉ

Kim chủ bí ẩn được cho là người kiểm soát toàn bộ quá trình, hút năng lượng được tạo ra từ tiếng vỗ tay, sự ủng hộ cuồng nhiệt và cả vận khí của hàng chục nghìn khán giả. Lượng năng lượng này không thuộc về nghệ sĩ, mà được chuyển giao cho người đứng sau.

Sau khi tranh cãi bùng nổ, văn phòng làm việc của Dịch Dương Thiên Tỉ đã đăng bài trên Weibo phủ nhận toàn bộ các cáo buộc, khẳng định concert Quắc Học được xây dựng dựa trên ý tưởng nghệ thuật và mỹ học sân khấu, đồng thời tuyên bố sẽ áp dụng biện pháp pháp lý đối với những thông tin lan truyền sai sự thật. Tuy nhiên, phản hồi này vẫn chưa thể chấm dứt hoàn toàn các luồng ý kiến trái chiều.

Một số khán giả cũng phải nhận xét là cảm thấy rùng mình

Một số cư dân mạng cũng chỉ ra rằng đây không phải lần đầu concert của Dịch Dương Thiên Tỉ bị cho là có thiết kế sân khấu khác thường. Trong những năm trước, từng có buổi biểu diễn gây chú ý khi bố trí gương đối diện trực tiếp với khán giả, điều hiếm thấy trong thiết kế concert thông thường và từng làm dấy lên những suy đoán hút tài vận.

Ảnh: Weibo