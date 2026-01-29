Thành viên hát hay nhất BLACKPINK ngầm xác nhận nhóm tan rã?

Sau 3 đêm diễn tại HongKong (Trung Quốc), BLACKPINK đã chính thức khép lại world tour concert DEADLINE với tổng cộng 33 đêm diễn kéo dài trong khoảng 6 tháng. Việc các thành viên liên tục nhắc đến "concert cuối" khiến cho người hâm mộ không khỏi hoang mang khi đây là chuỗi đêm nhạc hiếm hoi kết thúc một cách chóng vánh mà không có bất kỳ thông báo nào về concert encore.

Bên cạnh đó tại đêm concert cuối cùng, Jennie - Lisa - Rosé không ngừng rơi nước mắt và chia sẻ xúc động khi phải chia xa cộng đồng BLINK (fandom BLACKPINK) trong khoảng thời gian dài. Thậm chí người hâm mộ còn ghi lại khoảnh khắc Jennie khóc nấc trên sân khấu càng khiến nhiều người dấy lên nghi vấn BLACKPINK sẽ có khả năng tan rã khi ngày gia hạn hợp đồng sắp tới gần.

Các thành viên BLACKPINK bật khóc xúc động khi trình diễn ca khúc cuối khép lại concert (Ảnh: X)

Khoảnh khắc Jennie khóc nấc khiến các fan không khỏi xúc động (Ảnh: X)

Lisa - Rosé cũng rơi nước mắt khi world tour DEADLINE chính thức kết thúc (Ảnh: X)

Mới đây trong talkshow/podcast Call Her Daddy, Rosé đã lần đầu chia sẻ thẳng thắn về nghi vấn BLACKPINK sẽ tan rã. Cụ thể, khi host Alex đặt câu hỏi: "Các bạn đã bao giờ nói về chuyện điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các bạn không muốn tiếp tục cùng BLACKPINK chưa?", Rosé cho hay: "Em nghĩ là chúng em đã... không nhớ rõ có cuộc trò chuyện cụ thể nào về chuyện này. Nhưng nếu một trong chúng em cảm thấy tại thời điểm đó việc tiếp tục không còn là điều đúng đắn, thì tất cả sẽ tôn trọng quyết định đó.

BLACKPINK giống như bất kỳ mối quan hệ nào, nếu một người chưa sẵn sàng cho điều gì đó thì đều cần được tôn trọng. Và em nghĩ chúng em luôn sẵn sàng làm vậy, bởi vì BLACKPINK chỉ có bốn thành viên nên chúng em sẽ không bao giờ bỏ qua quyết định của bất kỳ ai ở bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời họ. Và chúng em tin rằng mỗi quyết định được đưa ra đều là quyết định đúng đắn cho mỗi người".

Rosé thẳng thắn chia sẻ vào nếu một trong số thành viên BLACKPINK cảm thấy việc tiếp tục không còn là điều đúng đắn thì tất cả đều sẽ tôn trọng (Ảnh: X)

Câu trả lời của Rosé ngay lập tức khiến cộng đồng fan "đứng ngồi không yên". Dù thành viên hát hay nhất BLACKPINK không trực tiếp nói về việc tan rã nhưng việc cô cho biết cả nhóm sẽ tôn trọng quyết định nếu một trong bốn thành viên "không muốn tiếp tục" vô tình trở thành lời xác nhận gián tiếp rằng rất có thể nhóm nhạc toàn cầu sẽ tan rã.

Trên MXH, nhiều BLINK cho rằng Rosé đang chuẩn bị tinh thần cho người hâm mộ trước mọi kịch bản có thể xảy ra. Một số khác lại nhìn nhận đây là lời chia sẻ thực tế khi sau gần 10 năm hoạt động, mỗi thành viên đều có con đường riêng cần cân nhắc.

BLACKPINK hiện đã bước sang giai đoạn hiếm có với một nhóm nữ Kpop. Độ nổi tiếng toàn cầu, giá trị thương mại khổng lồ và đồng thời cũng đối diện áp lực định hướng cá nhân. Đặc biệt. sau hơn một năm đẩy mạnh hoạt động solo, cả bốn thành viên đều ghi nhận những dấu ấn riêng trong âm nhạc, thời trang, giải trí và cho thấy khả năng hoạt động độc lập đã được khẳng định rõ rệt. Chính vì vậy, tương lai của BLACKPINK nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ và giới chuyên môn quan tâm, nhất là khi thời điểm gia hạn hợp đồng nhóm đang đến gần.

Câu trả lời của Rosé khiến nhiều người lo lắng về khả năng BLACKPINK sẽ tan rã (Ảnh: X)

Dẫu vậy, cộng đồng BLINK vẫn "thắp nến" hy vọng khi mini album DEADLINE được phát hành chính thức, BLACKPINK sẽ tiếp tục world tour cùng tên để quảng bá cho những ca khúc mới ra mắt. Mặt khác, truyền thông Hàn Quốc cũng đưa tin về việc bốn cô gái toàn cầu sẽ tiếp tục tour diễn DEADLINE với 6 đêm concert tại Bắc Mỹ và Hàn Quốc. Dù thông tin chưa được xác nhận nhưng điều này cũng phần nào cho thấy hành trình hoạt động nhóm của BLACKPINK vẫn chưa kết thúc trong tương lai gần.

Không chỉ thế, vào ngày 8/8 tới đây sẽ là ngày kỷ niệm 10 năm hoạt động của BLACKPINK. Đây được xem là thời điểm quan trọng, không chỉ với người hâm mộ mà còn với chính các thành viên khi tương lai nhóm nhiều khả năng sẽ được định hình sau chặng đường một thập kỷ debut.