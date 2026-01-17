Đến lượt BLACKPINK bị chê hết thời: Doanh số giảm một nửa, comeback hời hợt hết chỗ nói

BLACKPINK từ lâu đã được xem là một trong những tên tuổi hàng đầu của Kpop, sở hữu sức ảnh hưởng mạnh mẽ cả trong nước lẫn quốc tế. Mỗi lần nhóm trở lại, dù với đội hình đầy đủ hay dưới hình thức hoạt động cá nhân, đều dễ dàng tạo hiệu ứng truyền thông lớn. Mới đây, gây chấn động khi thông báo sẽ comeback với mini album mới vào ngày 27/2/2026. YG cũng tung loạt vật phẩm mới liên quan đến sản phẩm âm nhạc của BLACKPINK. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người hâm mộ không khỏi xôn xao khi các số liệu liên quan đến doanh số của BLACKPINK có dấu hiệu sụt giảm rõ rệt.

Người hâm mộ không khỏi xôn xao trước các số liệu liên quan đến doanh số album Deadline của BLACKPINK (Ảnh: Facebook)

Cụ thể, theo thống kê do cộng đồng người hâm mộ tổng hợp từ nền tảng bán album KTOWN4U, album mới DEADLINE (2026) ghi nhận 66.242 bản pre-order trong 24 giờ đầu, thấp hơn đáng kể so với Born Pink phát hành năm 2022 - sản phẩm từng đạt tới 142.129 bản trong cùng khoảng thời gian. KTOWN4U được biết đến với hệ thống đặt mua theo link fandom, cho phép ghi nhận sức mua của người hâm mộ ngay từ giai đoạn đầu mở bán, vì vậy số liệu pre-order 24 giờ trên nền tảng này thường được xem là chỉ dấu sớm phản ánh độ “nhiệt” của một đợt comeback. Trong bối cảnh đó, việc lượng đặt trước 24 giờ của DEADLINE chỉ đạt khoảng 46-47% so với Born Pink, tương đương mức giảm hơn một nửa, càng khiến dư luận chú ý.

Born Pink từng lập kỷ lục khi trở thành album girl group có lượng pre-order 24 giờ cao nhất trong lịch sử KTOWN4U tại thời điểm ra mắt

Trước đó, Born Pink từng lập kỷ lục khi trở thành album girl group có lượng pre-order 24 giờ cao nhất trong lịch sử KTOWN4U tại thời điểm ra mắt. Thành tích này không chỉ phản ánh sức mua áp đảo của fandom BLINK vào năm 2022 mà còn tạo ra khoảng cách lớn so với mặt bằng chung của thị trường album Kpop, qua đó khẳng định vị thế dẫn đầu của BLACKPINK trong mảng album vật lý.

Sự sụt giảm của DEADLINE phần nào được lý giải qua phản ứng từ chính người hâm mộ. Nhiều BLINK bày tỏ cảm giác hụt hẫng khi sản phẩm mới chỉ là mini album sau quãng thời gian chờ đợi kéo dài, thay vì một full album quy mô lớn như kỳ vọng. Bên cạnh đó, số lượng ca khúc hạn chế cùng phần hình ảnh và concept bị nhận xét là thiếu đột phá, chưa tạo được dấu ấn mới, khiến mức độ hào hứng mua album không còn bùng nổ như trước. Không ít ý kiến cho rằng dự án lần này chưa khai thác hết tiềm năng của một nhóm nhạc hàng đầu, từ âm nhạc đến cách xây dựng tổng thể, dẫn đến việc fan mua album nhiều hơn vì sự gắn bó, thay vì cảm giác háo hức như các era trước.

Tranh cãi gay gắt về lần trở lại này của BLACKPINK (Ảnh cap màn hình)

Đáng nói, trong vài năm gần đây, các hoạt động solo của từng thành viên cũng trở nên nổi bật và liên tục hơn, đồng thời được đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh và ý tưởng. Từ photobook, merchandise cho đến các dự án hợp tác cá nhân, nhiều sản phẩm nhanh chóng sold out, cho thấy lực mua từ fan cá nhân ngày càng lớn. Điều này phần nào khiến nguồn lực ủng hộ của fandom bị phân tán, không còn dồn toàn bộ vào các sản phẩm nhóm như giai đoạn cao điểm trước đây.

Dù vậy, một bộ phận khán giả vẫn khẳng định KTOWN4U chỉ là một trong nhiều kênh phân phối album, chưa thể phản ánh toàn bộ bức tranh doanh số. Trong bối cảnh thói quen mua album của người hâm mộ ngày càng đa dạng và trải rộng trên nhiều nền tảng, việc pre-order 24 giờ giảm so với kỷ lục cũ chưa thể xem là thước đo cuối cùng cho thành công thương mại của DEADLINE, khi tổng doanh số thực tế vẫn cần chờ đến thời điểm album chính thức phát hành.

DEADLINE là mini album mới của BLACKPINK, dự kiến phát hành vào ngày 27/2/2026 (Ảnh: Facebook)

DEADLINE là mini album mới của BLACKPINK, dự kiến phát hành vào ngày 27/2/2026 dưới sự quản lý của YG Entertainment, đánh dấu màn tái xuất của nhóm sau hơn ba năm kể từ Born Pink (2022). Đây cũng là mini album thứ ba trong sự nghiệp của BLACKPINK, sau Square Up (2018) và Kill This Love (2019). Tên album trùng với Deadline World Tour - chuyến lưu diễn sân vận động toàn cầu diễn ra từ giữa năm 2025 đến đầu năm 2026, cho thấy sự liên kết giữa sản phẩm âm nhạc và chiến lược biểu diễn. Bên cạnh đó, DEADLINE vẫn được xem là mốc trở lại quan trọng của BLACKPINK với tư cách nhóm, sau giai đoạn các thành viên tập trung mạnh cho hoạt động solo.