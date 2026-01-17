Cả MXH “xuất khẩu thành thơ” vì Đình Bắc sau chiến chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam

Khuya ngày 16/1 sẽ là khoảnh khắc mà người hâm mộ yêu bóng đá nước nhà không thể quên khi đội tuyển U23 Việt Nam tạo nên chiến thắng lịch sử trước đối thủ U23 UAE ở tứ kết U23 Châu Á. Xuyên suốt gần 3 tiếng đồng hồ, lứa cầu thủ “vàng” của đội tuyển Việt Nam đã mang đến vô vàn cảm xúc và có thể khiến tất cả khán giả như “hóa điên” vì pha sút bóng ghi bàn ấn định tỷ số ở phút 101 của Minh Phúc.

Đội tuyển U23 Việt Nam tạo nên chiến thắng lịch sử trước đối thủ U23 UAE (Ảnh: MXH)

Chiến thắng lần này còn được ghi dấu ấn bởi Lê Phát và “người hùng” của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại - Đình Bắc. Trên MXH, người hâm mộ không ngừng hô vang tên Đình Bắc khi góp phần mang đến chiến thắng khó quên cùng hành trình bất bại lịch sử tại Vòng chung kết U23 Châu Á. Trong đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn khiến hàng nghìn người phải “xuất khẩu thành thơ” chỉ với một dòng chữ.

Theo đó trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đăng tải hình ảnh tiền đạo Đình Bắc cầm trên tay Quốc kỳ Việt Nam cùng dòng trạng thái: “Xin gợi ý lời bài hát có chữ BẮC”. Chỉ sau chưa đầy 12 giờ đồng hồ, bài đăng này của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã thu hút hơn 100 nghìn lượt tương tác cùng hàng nghìn bình luận của cộng đồng mạng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chỉ đăng một dòng trạng thái về cầu thủ Đình Bắc đã thu hút hơn 100 nghìn lượt tương tác (Ảnh: FBNV)

Bên dưới bài đăng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, đã có hàng nghìn bình luận hưởng ứng. Cư dân mạng thi nhau “xuất khẩu thành thơ”, biến cái tên Đình Bắc thành nguồn cảm hứng sáng tác bất tận. Từ những câu chơi chữ dí dỏm cho đến những lời ca đầy tự hào, tất cả tạo nên một “xưởng sáng tác online” náo nhiệt chưa từng thấy sau một trận cầu bóng đá.

“Đường dài thắng chắc, phải có Đình Bắc”, “Đình Bắc ơi cứ đi và giữ lửa. Sân cỏ gọi tên tương lai đang tìm”, Một đôi chân cực sắc, là đôi chân Đình Bắc. Dù góc hẹp hay đầu lắc, cả dân tộc phải nhắc”,... loạt câu gợi ý lời bài hát liên tục xuất hiện, khiến chính chủ nhân bài đăng cũng phải thả reaction liên tục vì không kịp đọc hết.

Những lời ca và vần thơ liên tục được cộng đồng mạng “xuất khẩu” (Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

Bên cạnh Đình Bắc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không quên ngỏ lời xin gợi ý những câu hát về “Phúc” và “Phát” - tên của hai cầu thủ đã ghi bàn thắng trong trận U23 Việt Nam - U23 UAE. Nếu trước đây nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng ghi dấu ấn với loạt ca khúc đậm chất Việt Nam như Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình thì lần này, các cầu thủ U23 Việt Nam dường như đã trở thành “chất liệu” âm nhạc cho những giai điệu tiếp theo. Và rất có thể trong những ngày sắp tới, một ca khúc viết về khoảnh khắc tạo lịch sử trên sân cỏ sẽ được chấp bút bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.