Điều tiếc nuối của NSND Tự Long về Lệ Quyên

Lệ Quyên có lẽ không còn là cái tên xa lạ với khán giả Việt khi nhắc đến dòng nhạc trữ tình, bolero. Tuy nhiên, ít ai biết rằng bên cạnh hình ảnh “nữ hoàng bolero”, Lệ Quyên còn sở hữu khả năng hát chèo - một loại hình nghệ thuật truyền thống đòi hỏi kỹ thuật và nền tảng thanh nhạc vững vàng. Thậm chí, NSND Tự Long từng chia sẻ đầy tiếc nuối: “Lệ Quyên chuyển sang hát bolero, làng chèo mất đi một tài năng hát chèo đáng nhớ. Vì mẹ Lệ Quyên là nghệ sĩ ở Nhà hát Chèo Hà Nội nên từ bé cô ấy đã hát chèo rồi.”

Cả khán phòng rụng rời khi nghe Lệ Quyên cất giọng hát tại Ký Ức Vui Vẻ

Trong một đoạn video được cắt từ chương trình Ký Ức Vui Vẻ, nơi Lệ Quyên xuất hiện với vai trò khách mời, nữ ca sĩ đã mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Tại đây, cô hài hước nhắc lại kỷ niệm khi Thanh Duy từng giả giọng mình trong một chương trình âm nhạc vào năm 2015. Lệ Quyên không giấu được sự bất ngờ khi thừa nhận rằng chính nhờ xem Thanh Duy giả giọng, cô mới nhận ra bản thân điệu đà đến mức nào.

Về phía mình, Thanh Duy cũng chia sẻ rằng từ sau màn hóa thân đó, nam ca sĩ thường xuyên được khán giả yêu cầu hát theo giọng Lệ Quyên mỗi khi đi diễn. Nhân cơ hội hội ngộ đàn chị trên sân khấu, nam ca sĩ bày tỏ mong muốn được song ca cùng Lệ Quyên. Không do dự, nữ ca sĩ lập tức đồng ý và cả hai cùng thể hiện ca khúc Tình Lỡ, kèm theo lời nhắc nhở đầy duyên dáng của Lệ Quyên: “Nhưng hứa với chị một điều là không được điệu hơn chị.” Đây cũng là lần đầu tiên khán giả được chứng kiến “bản sao” Thanh Duy song ca trực tiếp cùng chính Lệ Quyên trên sân khấu.

Thanh Duy từng giả giọng Lệ Quyên trong một chương trình âm nhạc (Ảnh: Facebook)

Trong phần trình diễn, Thanh Duy tỏ ra khá hồi hộp, thậm chí có lúc quên lời, nhưng vẫn cố gắng theo kịp đàn chị. Nam ca sĩ gây thích thú khi bắt chước khá giống từ giọng hát, cách nhả chữ cho đến những cử chỉ đặc trưng của Lệ Quyên, khiến trường quay liên tục vang lên tiếng cười và những tràng pháo tay cổ vũ.

Không chỉ dừng lại ở bolero, chương trình còn bất ngờ chuyển sang màu sắc âm nhạc truyền thống khi Lệ Quyên có dịp hát chèo cùng NSND Tự Long. Tại đây, NSND Tự Long chia sẻ lại câu chuyện từng cùng Lệ Quyên hát chèo tại châu Âu, đồng thời nhắc tới nền tảng chèo của nữ ca sĩ xuất phát từ gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ngay sau đó, Lệ Quyên được mọi người yêu cầu thể hiện một đoạn chèo ngay trên sân khấu. Dù khá bất ngờ, cô vẫn vui vẻ chiều lòng khán giả, cất giọng hát chèo đúng chất, với lối đong đưa, lả lướt và điệu đà đặc trưng.

NSND Tự Long chia sẻ lại câu chuyện từng cùng Lệ Quyên hát chèo tại châu Âu

Mẹ Lệ Quyên là nghệ sĩ ở Nhà hát Chèo Hà Nội nên từ nhỏ nữ ca sĩ đã hát chèo (Ảnh: FBNV)

Chưa dừng lại ở đó, nghệ sĩ Thanh Bạch tiếp tục thử thách Lệ Quyên khi đề nghị nữ ca sĩ hát vọng cổ. Dù có phần ngại ngùng, Lệ Quyên vẫn mạnh dạn thể hiện một câu trong trích đoạn Lan và Điệp, thậm chí còn song ca cùng Thanh Duy. Phần trình diễn ngắn nhưng đủ để khiến khán giả không khỏi ấn tượng và bất ngờ trước sự đa dạng trong khả năng ca hát của nữ ca sĩ.

Lệ Quyên là một trong những giọng ca tiêu biểu của làng nhạc Việt đương đại, đặc biệt gắn liền với dòng nhạc trữ tình - bolero. Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ đầu những năm 2000, cô dần tạo dựng tên tuổi nhờ chất giọng trầm, dày, giàu cảm xúc cùng cách nhả chữ đặc trưng. Sự nghiệp của Lệ Quyên ghi dấu với hàng loạt ca khúc được khán giả yêu thích như Giấc Mơ Có Thật, Nếu Em Được Chọn Lựa, Duyên Phận, Sầu Tím Thiệp Hồng, Tình Lỡ… Trong nhiều năm liền, nữ ca sĩ giữ vị trí vững chắc trong thị trường nhạc bolero, thường xuyên phát hành album, tổ chức live show cá nhân và trở thành gương mặt đắt show tại các sân khấu trong và ngoài nước.

Lệ Quyên là một trong những giọng ca tiêu biểu của làng nhạc Việt đương đại, đặc biệt gắn liền với dòng nhạc trữ tình - bolero (Ảnh: FBNV)

Thời gian gần đây, Lệ Quyên trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội khi một số bình luận, phản ứng của cô với khán giả được cho là quá gay gắt và sử dụng ngôn từ thô tục. Sự việc bắt nguồn từ một đoạn đăng trên nền tảng Threads, khi Lệ Quyên đăng video bản thân mặc trang phục dân tộc và phản hồi lại bình luận của một tài khoản bằng lời lẽ được nhiều người xem là không phù hợp, xúc phạm người khác, khiến nữ ca sĩ bị nhiều khán giả chỉ trích vì cách ứng xử thiếu văn minh của một nghệ sĩ nổi tiếng. Tranh cãi lan rộng tới mức Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM cùng các cơ quan chức năng đã tiếp nhận và phối hợp xem xét sự việc, đồng thời nhấn mạnh nghệ sĩ cần tuân thủ các quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và giữ gìn hình ảnh trước công chúng. Trong phản hồi của mình, Lệ Quyên cũng khẳng định cô chỉ đang tự bảo vệ bản thân trước những lời công kích, đồng thời cho rằng có nhiều bình luận ác ý và sai sự thật hướng về bản thân và gia đình, ảnh hưởng đến tâm lý của nữ ca sĩ.