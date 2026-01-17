Chuyện gì đang xảy ra với MCK?

Thời gian gần đây, làng nhạc Việt liên tục chứng kiến sự trở lại của nhiều cái tên như Wren Evans hay Obito, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Thế nhưng giữa không khí sôi động ấy, cư dân mạng lại không ngừng gọi tên một nhân vật khác cũng đình đám không kém: MCK. Nam rapper dường như đã biến mất khỏi đường đua âm nhạc quá lâu, để lại cảm giác “đói nhạc” và sốt ruột cho người hâm mộ.

MCK dường như đã biến mất khỏi đường đua âm nhạc quá lâu, để lại cảm giác “đói nhạc” và sốt ruột cho người hâm mộ (Ảnh: FBNV)

Thực tế, trong năm 2025, MCK vẫn có những động thái nhất định khi lần lượt ra mắt các single như Tháp Grill Tự Do, N0L4B3L hay 2323. Những sản phẩm này nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội, được chia sẻ rộng rãi và trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Dẫu vậy, việc chỉ phát hành nhỏ giọt từng ca khúc riêng lẻ lại càng làm nổi bật sự thiếu vắng của một album hoàn chỉnh - điều mà khán giả đã chờ đợi từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa thấy bất cứ tín hiệu nào.

Single Tháp Grill Tự Do từng gây bão của MCK

Trái ngược với sự im ắng trong âm nhạc, hình ảnh đời thường của MCK lại liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Nam rapper được bắt gặp tham gia nhiều hoạt động khác nhau, từ tập boxing, gặp gỡ bạn bè cho đến những khoảnh khắc đời sống thường ngày. Chính sự đối lập giữa việc “xuất hiện liên tục” nhưng không ra sản phẩm mới đã vô tình tạo cảm hứng cho loạt nội dung hài hước lan truyền mạnh mẽ. Từ đó, câu nói đùa MCK “ở khắp nơi, chỉ không ở phòng thu” trở thành meme quen thuộc, được cộng đồng mạng lặp lại theo nhiều cách khác nhau.

Các hình ảnh đời thường của MCK lại liên tục xuất hiện trên mạng xã hội: (Ảnh cap màn hình)

Trang cá nhân của nam rapper cũng liên tục đăng tải các hình ảnh đấu boxing

Không dừng lại ở đó, cư dân mạng còn pha thêm yếu tố đời tư của nam rapper. Những lời trêu chọc xoay quanh việc “tránh phòng thu vì người cũ tlinh cũng ở đó” nhanh chóng được lan truyền, dù phần lớn đều mang tính bông đùa. Thế nhưng, chính những câu chuyện bên lề này lại góp phần giữ cho cái tên MCK luôn nằm trong tâm điểm thảo luận, ngay cả khi nam rapper không có bất kỳ sản phẩm mới nào.

Loạt nội dung hài hước về sự biến mất của MCK lan truyền mạnh mẽ (Ảnh cap màn hình)

Sự quan tâm dành cho MCK còn thể hiện rõ qua việc một phát biểu cũ của nam rapper được “đào lại”. Câu nói tại lễ trao giải WeChoice Awards: “Biết ơn những người đã rời đi, trân trọng những người còn ở lại, cảm ơn quá khứ, hiện tại, tương lai, mong phút giây này còn tồn tại mãi mãi…” liên tục được cộng đồng mạng sử dụng như một dạng thông điệp chung cho nhiều khoảnh khắc vinh danh. Gần đây, đoạn phát biểu này được ghép vào video nhận giải của CORTIS - một cái tên đang nổi lên mạnh mẽ tại Việt Nam khiến clip càng thêm viral.

Có thể thấy, dù không xuất hiện thường xuyên với vai trò một nghệ sĩ ra sản phẩm mới, MCK vẫn sở hữu sức hút đặc biệt. Sự im lặng trong âm nhạc không khiến khán giả quên đi nam rapper, mà ngược lại, còn làm tăng thêm sự tò mò và kỳ vọng. Và cho đến lúc này, giữa hàng loạt câu chuyện, meme và khoảnh khắc được nhắc lại, điều công chúng chờ đợi nhất vẫn không thay đổi: ngày MCK thực sự quay lại với một dự án âm nhạc trọn vẹn.