Karik hỏi thẳng: “Ca sĩ ảo biểu diễn thế nào, có làm rapper được không?”

Tối 15/1, MV Đã Có Cha Rồi chính thức được tung ra trên các nền tảng streaming, đánh dấu sự hợp tác của MTV và nữ ca sĩ ảo Ann. Đây cũng là “đứa con tinh thần” do Bobo Đặng, “cha đẻ” của Ann, đứng ra sáng tác, sản xuất nhạc và làm đạo diễn. Sự trở lại của MTV, ban nhạc mang tính biểu tượng Vpop vào thập niên 2000, cũng thu hút sự quan tâm không nhỏ từ người hâm mộ.

Mở đầu MV là cảnh tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trong đường hầm, tạo không khí căng thẳng ngay từ những giây phút đầu. Sự xuất hiện của nhóm MTV cùng Ann ngay sau đó khiến dòng thời gian đảo chiều, từ đó giúp người cha và cô con gái thoát khỏi khoảnh khắc sinh tử.

Bài hát chọn lối kể chuyện chậm rãi và nhẹ nhàng với giai điệu cùng ca từ dung dị. MV khắc họa hình ảnh người cha âm thầm che chở, đồng hành cùng con qua từng giai đoạn lớn lên. Đã Có Cha Rồi tập trung vào các khoảnh khắc đời thường, qua đó tôn vinh vai trò của người cha trong hành trình trưởng thành của con cái.

Đã Có Cha Rồi là bản nhạc mang màu sắc pop-ballad nhẹ nhàng, xoáy sâu vào mối quan hệ thiêng liêng giữa cha và con. Giọng hát hoài niệm của Lê Minh, Anh Tuấn, và Thiên Vương kết hợp cùng giọng ca trong trẻ của Ann tạo nên bản hoà âm nhiều cảm xúc.

Trên MXH, màn kết hợp giữa MTV và ca sĩ ảo Ann nhanh chóng tạo ra nhiều luồng thảo luận. Không ít khán giả bày tỏ sự bồi hồi khi được nhìn thấy MTV, nhóm nhạc gắn liền với ký ức thanh xuân của thế hệ 8x-9x, trở lại trong một sản phẩm âm nhạc được đầu tư MV. Ngoài ra, Ann, một nữ ca sĩ được xây dựng hoàn toàn bằng công nghệ CGI, lại mang đến cảm giác bất ngờ cho khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng cái bắt tay giữa một nhóm nhạc có thâm niên hơn 20 năm và một “nghệ sĩ ảo” là lựa chọn táo bạo, nói lên nỗ lực thích nghi của MTV với những xu hướng mới trong thị trường âm nhạc hiện nay.

Được biết, toàn bộ quá trình quay MV diễn ra trong studio. Cụ thể, nhóm MTV phải diễn xuất theo yêu cầu trước phông xanh. Sau đó, Bobo Đặng dựng sản phẩm bằng kỹ xảo để 3 ca sĩ gạo cội hòa mình vào câu chuyện của ca sĩ ảo Ann.

Cùng ngày 15/1, buổi pre-listening ra mắt MV Đã Có Cha Rồi đã được tổ chức ở TP.HCM, quy tụ nhiều đồng nghiệp, các đơn vị truyền thông - báo chí và đông đảo nghệ sĩ được yêu thích trong Vbiz như Phan Đinh Tùng, Tiến Đạt, Phạm Anh Khoa, Karik, OnlyC, Võ Hạ Trâm, Nguyễn Phi Hùng…

Tại đây, ekip có khoảng thời gian để đối thoại, giải đáp những thắc mắc từ khách mời về toàn bộ quá trình làm MV, hình ảnh, nội dung và âm nhạc. Mô hình hợp tác này vẫn còn khá mới mẻ, thậm chí lạ lẫm đối với không ít tệp khán giả nên còn gây không ít sự tò mò đến công chúng.

Karik bày tỏ sự hứng thú, đồng thời đặt ra một câu hỏi khá khó. Anh thắc mắc: “Trong tương lai, nếu các anh đi diễn, Ann sẽ diễn với các anh như thế nào? Liệu bạn này từ ca sĩ có thể linh hoạt đổi sang rapper được hay không?”. Một câu hỏi ngắn nhưng Karik đã khiến phần lớn khách mời phải vỗ tay, khen ngợi góc nhìn của nam rapper.

Bobo Đặng cho biết, với điều kiện hạ tầng và công nghệ hiện nay, Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng để Ann góp mặt trên sân khấu thông qua các hình thức như trình diễn hologram hoặc những giải pháp đơn giản hơn là màn hình LED. Theo anh, yếu tố kỹ thuật không còn là rào cản lớn đối với việc đưa nghệ sĩ ảo đến gần hơn với khán giả ngoài đời thực.

Nhạc sĩ Only C thẳng thắn chia sẻ quan điểm rằng sản phẩm hiện tại đang đặt nặng phần hình ảnh, trong khi yếu tố âm nhạc chưa được khai thác tương xứng. "Theo tôi, sản phẩm đang thiên về yếu tố hình ảnh mà âm nhạc chỉ mang tính phụ họa. Tôi nghĩ nếu đã mời các anh MTV, chúng ta nên đầu tư mạnh vào âm nhạc hơn”, anh chia sẻ.

Ca sĩ Thiên Vương cũng cho biết, điều nhóm bất ngờ nhất khi hợp tác cùng Ann chính là khả năng kết nối cảm xúc với đội ngũ sáng tạo: "Có nhiều điều bất ngờ trong khâu là việc để cho ra dự án này. Thứ nhất, MTV kết hợp với một ca sĩ mà ta không thấy được ngoài đời. Nhưng cái thật vẫn hiện diện qua giọng hát, qua hình ảnh mà Bobo Đặng đưa lên. Những diễn xuất đó được Bobo Đặng đặt để Ann vào.

Nói Ann là người thật cũng hợp lý vì cảm xúc, hát, diễn xuất đều do con người làm ra. Ann cũng trưởng thành sau một thời gian dài so với thời kỳ mới debut. Một cô bé trưởng thành hơn, lớn hơn và có “nếp nhăn” nhiều hơn. Điều đó cho thấy Ann được Bobo Đặng đặt để trong một đời sống rất là thực và trải qua hàng năm thì Ann cũng già đi”.