JustaTee tiết lộ có hiềm khích với Karik

Vừa qua, đêm chung kết và trao giải Rap Việt mùa 4 đã diễn ra với màn tranh tài của 7 thí sinh. Kết quả chung cuộc, B Ray thắng lớn khi sở hữu hai thí sinh giành ngôi vị Quán quân và Á quân lần lượt gồm Robber - Gill. Giải ba thuộc Manbo đội Karik. Các thí sinh còn lại đồng hạng tư.

Ngoài các giải thưởng chính. Rap Việt mùa 4 còn có nhiều giải phụ khác như Giải Top hit, Best Performance và Rapper Of The Round. Đáng chú ý khi trao giải Best Performance dành cho nữ thí sinh Danmy thuộc team Karik, Giám khảo JustaTee đã có chia sẻ nhận sự quan tâm.

Clip JustaTee chia sẻ khi công bố giải thưởng Best Performance

Cụ thể, JustaTee cho hay: “Giải thưởng Best Performance thuộc về thành viên trong đội của một người anh xương máu cũng như duyên số với tôi. Người anh ý có rất nhiều hiềm khích bên ngoài và vào chương trình được xóa bỏ tất cả mọi hiềm khích. Còn riêng tôi với anh ý xưa nay chưa có hiềm khích nhưng vào chương trình bắt đầu có hiềm khích. Một thành viên đến từ đội Karik - Danmy”.

JustaTee trao giải cho Danmy - thí sinh thuộc team Karik nhưng “tiện thể” tiết lộ có hiềm khích với Karik sau khi tham gia chương trình

Karik được Giám khảo JustaTee hé lộ có nhiều hiềm khích bên ngoài nhưng vào chương trình Rap Việt thì được xóa bỏ tất cả

Trước đó trong chương trình Rap Việt, JustaTee cũng từng chia sẻ về Karik: “Mọi người trông thế thôi chứ Karik cũng từng chịu rất nhiều sự tấn công của cộng đồng mạng. Khi như vậy anh ấy sẽ im lặng, chuyển hóa tất cả những điều đó thành năng lượng để làm những việc khác”.

Có thể thấy JustaTee đã rất quan sát và đồng cảm với những gì mà Karik đã trải qua trong những năm tháng sự nghiệp. Sau cùng, những “hiềm khích” mà nam rapper nói tới chính là sự tranh luận để làm những điều tốt nhất cho bài thi của thí sinh. Và thành quả đó chính là việc Karik sở hữu hai thí sinh tài năng giành được giải thưởng lớn tại Rap Việt mùa 4 đó chính là Manbo và Danmy.