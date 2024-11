Ngày 23/11, tập 10 của Rap Việt mùa 4 đã chính thức phát sóng, đánh dấu cuộc thi bước vào những cuộc giao đấu khốc liệt nhất tại vòng Bứt Phá. Vòng Bứt Phá lần này sẽ chứng kiến 4 màn so trình gồm 7dnight (đội BigDaddy), Mason Nguyễn (Karik), willistic (Suboi), NGẮN (B Ray) thuộc bảng A và 2 rapper đầu tiên bảng B là Coldzy (Suboi) và RAMC (B Ray).

Nhận về số điểm thấp nhất ở vòng Đối Đầu, Karik “chọn mặt gửi vàng” Mason Nguyễn - quân bài mạnh nhất nhì team làm “phát súng” đầu tiên ở vòng loại này. Lấy câu trending “Đúng nhận sai cãi” làm chủ đề cho toàn bộ bài hát, Mason Nguyễn mê hoặc khán giả theo cách đi flow và gieo vần cực sáng tạo và khó lường qua Let Em Know. Giọng rap dứt khoát, gãy gọn được đánh giá vô cùng “hợp rơ” với thông điệp của ca khúc - bác bỏ đi những lời chê bai, miệt thị hay cái nhìn nghi ngờ về mục tiêu bản thân đặt ra.

Mason Nguyễn khiến người xem nổi da gà với sân khấu Let Em Know "máu chiến"

“Bao lần không dám làm chỉ vì những đám bạn bảo ta là hãy sống bình thường. Bao lần làm cho bố phải lo. Bao lần làm nước mắt mẹ rơi. Bao lần làm em trai tự hào. Bao nhiêu lần làm người yêu mình phải đợi. Bao lần trước khó khăn ta sợ hãi. Chẳng nhẽ cứ để mình như thế hay sao. Chúng ta cần một người trao động lực” - Let Em Know như một bản tuyên ngôn khơi dậy động lực cho các thí sinh và người hâm mộ. Mason Nguyễn tiếp lửa cho những người đang chùn bước trước thử thách của cuộc đời, thay vào đó hãy tin tưởng vào chính mình và nắm bắt cơ hội thành công.

Mason Nguyễn truyền động lực tới mọi người qua ca khúc Let Em Know

Có thể nói, Mason Nguyễn phần nào đã bứt phá so với hành trình của mình tại Rap Việt mùa 4. Rũ bỏ những giai điệu catchy “kẹo bông”, anh chàng đã khuấy động bầu không khí trường quay nhờ năng lượng “cháy” hết cỡ. Tuy đã xuất sắc san bằng số phiếu với 7dnight, cùng nhau bước vào vòng 8bar nhưng “gà chiến” team Karik vẫn phải chịu thua trước đối thủ. Hành trình của Mason Nguyễn chính thức kết thúc tại tập 10.

Trong khi Mason Nguyễn chia sẻ những lời nói cuối cùng trước khi ra về, cư dân mạng “tóm dính” biểu cảm không không vừa ý, thậm chí “quạo” của Karik. Nam rapper có phần sốc cũng như thất vọng trước kết quả của vòng loại bởi Mason Nguyễn là một nhân tố có tài năng nổi trội với kho tàng âm nhạc thuộc hàng top trong số các dàn thí sinh. Karik mặt căng “như dây đàn” cũng là điều dễ hiểu đối với mất mát lớn của team.

Karik bị tóm gọn khi đang "quạo" trước kết quả của vòng 8bar

Người hâm mộ không khỏi nuối tiếc trước chặng cuối cuộc hành trình Rap Việt của Mason Nguyễn, động viên anh chàng đã nỗ lực hết sức mình và không còn gì để tiếc nuối. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng dù nam rapper trẻ có cố gắng bứt phá" nhưng Let Em Know vẫn là một chiếc áo an toàn tại vòng thi sống còn này. Đồng thời, một bộ phận netizen nhận định con beat tuy "chất" nhưng không phù hợp với phong cách rap của Mason Nguyễn, thành ra bài hát có một vài khoảnh khắc bị lạc quẻ, không ăn nhập với nhau.

Hành trình Rap Việt mùa 4 của Mason Nguyễn chính thức khép lại trước vòng chung kết

Một số bình luận của netizen:

- Chiếc cúp quý giá nhất là chiếc cúp trong lòng người hâm mộ.

- Tiếc cho một tài năng. Từ skill, câu chuyện, flow đều hơn 7dnight mà vẫn thua.

- Thật ra bài này, Mason không khoe ra nhiều skill lắm, chủ yếu là độ bốc khi rap thôi.

- Cái beat cứ sao sao ý nhỉ cả nhà? Cảm thấy nó cứ lạc quẻ so với bài hát.

- Đáng nhẽ ra Mason nên thắng, hoặc ít nhất đấu 8bar với NGẮN thì hợp lý hơn.