Công chúa băng giá hết thời vì "những kẻ bắt nạt rất giỏi đóng vai nạn nhân"

Gần đây, Jessica bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh những ồn ào xoay quanh hoạt động âm nhạc lẫn kinh doanh cá nhân, netizen còn đồng loạt “đào mộ” lại loạt video ghi lại thời gian nữ idol còn hoạt động cùng SNSD. Đáng chú ý, những tư liệu này đang tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội khi hoàn toàn đi ngược với hình ảnh “nạn nhân bị bắt nạt” của Jessica trong nhiều năm qua.

Bài đăng chỉ ra loạt hành động gây tranh cãi của Jessica trong thời gian hoạt động cùng SNSD (Ảnh cap màn hình)

Cụ thể, một số tài khoản mạng xã hội đã tổng hợp và đăng tải lại những khoảnh khắc cho thấy mối quan hệ căng thẳng giữa Jessica và các thành viên SNSD. Trong đó xuất hiện các đoạn video ghi lại cảnh nữ idol có hành động bị đánh giá là thiếu chừng mực như túm tóc, đá chân, ngồi lên người hay xô đẩy thành viên khác ngay trên sân khấu. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền rộng rãi, khiến dư luận đặt câu hỏi về mức độ chính xác của những cáo buộc trước đây cho rằng Jessica là người bị cô lập hay bắt nạt trong nội bộ nhóm.

Các đoạn video ghi lại cảnh nữ idol có hành động bị đánh giá là thiếu chừng mực với các thành viên:

Nhiều đoạn video khác cũng được lan truyền, ghi lại những khoảnh khắc Jessica có hành động tác động trực tiếp lên đầu và vùng cổ của các thành viên. Những hình ảnh này nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả lại cho rằng đây cũng là thái độ và cách ứng xử của Jessica trong suốt thời gian hoạt động cùng SNSD. Những hành động kể trên, dù có thể không mang tính bạo lực, vẫn phần nào phản ánh phong thái được cho là khá “bề trên” của nữ ca sĩ. Nhiều ý kiến nhận xét rằng Jessica thường xuyên để lộ biểu cảm khó chịu, không hài lòng khi mọi việc không diễn ra theo ý muốn, thậm chí có những khoảnh khắc tỏ ra xưng xỉa, thiếu kiềm chế trước các thành viên khác.

Nhiều đoạn video khác cũng được lan truyền, ghi lại những khoảnh khắc Jessica có hành động tác động trực tiếp lên đầu và vùng cổ của các thành viên:

Chưa dừng lại ở đó, một đoạn video luyện tập khác cũng được cư dân mạng “mổ xẻ” gay gắt. Trong clip, Hyoyeon rời phòng tập khá lâu trong lúc các thành viên vẫn tiếp tục luyện tập. Khi Hyoyeon quay lại, các thành viên khác thể hiện sự quan tâm và lo lắng, trong khi Jessica lại tỏ ra gay gắt và khó chịu. Dù sau đó Hyoyeon giải thích rằng cô ra ngoài để xem một đoạn MV nhằm chỉnh sửa lại động tác cho cả nhóm, thái độ của Jessica vẫn không có dấu hiệu dịu đi. Đáng chú ý, nhiều ý kiến cho rằng đoạn video này không hề bị cắt ghép hay “evil edit”, bởi người đăng tải giữ nguyên nguồn YouTube gốc, khiến lập luận về việc hình ảnh bị bóp méo trở nên kém thuyết phục.

Một đoạn video luyện tập khác cũng được cư dân mạng “mổ xẻ” gay gắt

Trước đó, Jessica từng chia sẻ tác phẩm Shine được viết dựa trên những trải nghiệm cá nhân của cô trong thời gian hoạt động nghệ thuật. Trong đó nhân vật trung tâm phải đối mặt với việc bị cô lập, tổn thương tinh thần và những mối quan hệ căng thẳng phía sau ánh hào quang. Dù không trực tiếp nêu tên bất kỳ cá nhân hay tập thể nào, cuốn tiểu thuyết vẫn được đông đảo công chúng xem như lời kể gián tiếp về quãng thời gian Jessica còn là thành viên SNSD, qua đó định hình mạnh mẽ nhận thức rằng cô là người chịu nhiều thiệt thòi và bị bắt nạt trong nội bộ nhóm.

Jessica từng chia sẻ tác phẩm Shine được viết dựa trên những trải nghiệm cá nhân của cô trong thời gian hoạt động nghệ thuật (Ảnh: Weibo)

Tuy nhiên, việc loạt video cũ bất ngờ bị “đào lại” đã khiến câu chuyện một lần nữa bị đặt lên bàn cân dư luận. Đến nay, tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Làn sóng phản ứng càng trở nên gay gắt khi Jessica trình diễn những ca khúc gắn liền với SNSD trong concert cá nhân. Nhiều người hâm mộ của nhóm cho rằng nữ ca sĩ không còn xứng đáng với “di sản” chung, đồng thời cáo buộc cô đang tận dụng hào quang quá khứ để gây chú ý, thậm chí bị gán mác “hám fame”.

Làn sóng phản ứng trở nên gay gắt khi Jessica trình diễn những ca khúc gắn liền với SNSD (Ảnh: Weibo)

Nhiều người hâm mộ của nhóm cho rằng nữ ca sĩ không còn xứng đáng với “di sản” của SNSD (Ảnh: X)

Ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả vẫn lên tiếng bảo vệ Jessica, cho rằng việc thể hiện lại những ca khúc từng gắn bó với sự nghiệp là quyền cá nhân của nữ ca sĩ, đồng thời bày tỏ sự xúc động khi cô trình diễn những bài hát đã trở thành ký ức chung của cả một thế hệ khán giả yêu Kpop. Sự đối lập rõ rệt trong cảm xúc và quan điểm ấy tiếp tục khiến câu chuyện xoay quanh Jessica và SNSD trở thành đề tài gây tranh cãi, chia rẽ mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ cho đến thời điểm hiện tại.