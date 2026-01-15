3 nghệ sĩ “triệu view” có màn kết hợp cho 1 MV Tết mới toanh

Chỉ sau hơn 1 tuần ra mắt, MV Tết 2026 của Danisa cũng đã chạm mốc hơn 4 triệu views.

Màn hội ngộ ấn tượng của ba "bậc thầy" storytelling

Những tác phẩm của ca sĩ Võ Hạ Trâm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thường ghi dấu ấn trong lòng công chúng nhờ chiều sâu về mặt nội dung.

Với hơn hai thập kỷ sáng tác cùng những ca khúc chạm đến hàng triệu trái tim như Nhật ký của mẹ hay Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nguyễn Văn Chung đang bước vào giai đoạn trở lại đầy dấu ấn trong sự nghiệp. Khi Tết đến gần, những thành công hiện tại lại đưa anh trở về với ký ức về mẹ, những mùa xuân sum vầy và những kỷ vật gia đình được gìn giữ qua năm tháng. Chính mạch cảm xúc ấy khiến cơ hội đồng hành trong dự án lần này trở nên đặc biệt, khi Danisa – thương hiệu gắn liền với hình ảnh hộp bánh quen thuộc trong ký ức gia đình – cũng là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm gắn với mẹ. Sự đồng điệu với tinh thần tri ân mà Danisa theo đuổi đã thôi thúc nhạc sĩ nhận lời, để viết nên những ca từ khúc chiết, lắng đọng như một cách "viết tiếp" lời cảm ơn dành cho mẹ, cho gia đình và cho những giá trị bền bỉ theo anh suốt hành trình làm nghề.

Đồng hành cùng mạch cảm xúc ấy, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng tìm thấy sự thân thuộc khi nhớ về hộp bánh Danisa sắc xanh – biểu tượng gắn liền với ký ức Tết của nhiều thế hệ gia đình Việt. Với kinh nghiệm điện ảnh dày dặn và cảm quan hình ảnh tinh tế, anh mang đến cho MV những thước phim gia đình gần gũi nhưng giàu cảm xúc, góp phần lan tỏa trọn vẹn thông điệp về lòng biết ơn được gìn giữ và tiếp nối qua năm tháng.

Hoàn thiện bức tranh cảm xúc của "Viết tiếp câu chuyện tri ân" là Võ Hạ Trâm – giọng ca giữ vai trò dẫn dắt cảm xúc xuyên suốt tác phẩm. Năm 2025 đánh dấu một hành trình rực rỡ của nữ ca sĩ sau gần 20 năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật. Với giọng hát nội lực, phong thái gần gũi và hình ảnh chỉn chu, Võ Hạ Trâm không chỉ ghi dấu ấn qua các ca khúc giàu tinh thần tự hào dân tộc như Triệu triệu con tim, Nguyện là người Việt Nam, mà còn tích cực góp mặt trong nhiều chương trình lớn và hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Sự yêu mến của khán giả dành cho cô trong suốt những năm qua chính là minh chứng cho hình mẫu nghệ sĩ vững chuyên môn, và luôn muốn lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Khi nhận lời tham gia dự án, Võ Hạ Trâm cho biết cô bị chạm ngay bởi thông điệp nhân văn về lòng biết ơn – giá trị mà bản thân luôn trân trọng trong hành trình nghệ thuật lẫn đời sống gia đình. Với Võ Hạ Trâm, tri ân không phải là điều xa vời hay khuôn mẫu, mà bắt nguồn từ những câu chuyện rất riêng của mỗi người – từ những món quà nhỏ, tấm thiệp chúc hay khoảnh khắc sum vầy với gia đình và những người yêu thương. Khi mỗi cá nhân sẵn sàng bày tỏ và lan tỏa lòng biết ơn bằng những hành động chân thành, những hạt mầm tri ân sẽ được gieo xuống một cách tự nhiên, để rồi tiếp tục nảy nở và lan tỏa qua thời gian, hiện diện trong hiện tại và tương lai.

Ba nghệ sĩ với những hành trình nghệ thuật khác nhau, nhưng cùng ghi dấu ấn bằng nhiều thành công trong năm vừa qua và chung khát vọng lan tỏa những giá trị tích cực, yêu thương và lòng biết ơn. Chính sự đồng điệu ấy đã kết nối Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Quang Dũng và Võ Hạ Trâm thành ba mảnh ghép hài hòa, đồng hành cùng Danisa để viết nên câu chuyện tri ân của mùa Tết năm nay.

MV "Viết tiếp câu chuyện tri ân": Hành trình tri ân qua ký ức gia đình đáng quý

MV khắc họa lòng biết ơn như một giá trị được nuôi dưỡng và lan tỏa tự nhiên trong mỗi gia đình, từ thế hệ này sang thế hệ khác. MV nhấn mạnh cách mỗi hành động yêu thương giản dị của cha mẹ trở thành bài học sống, âm thầm gieo mầm ký ức và hình thành nên sự tiếp nối bền bỉ của lòng tri ân trong hành trình trưởng thành của mỗi người con.

Chiếc hộp "ký ức" Danisa – nơi chứa đựng tình yêu vô giá của các thành viên trong gia đình

Xuyên suốt mạch kể, dẫu bao mùa Tết đi qua, hộp bánh quy bơ Danisa trở thành "điểm neo cảm xúc", là kho báu lặng thầm lưu giữ điều quý giá nhất: tình thân, lòng biết ơn, sự sẻ chia, để ta luôn đồng hành bên nhau qua mọi đổi thay của cuộc sống

Hộp bánh Danisa mở ra kho báu của ký ức và lòng biết ơn của gia đình

MV khéo léo đan cài loạt chi tiết giàu sức gợi, giúp người xem kết nối với câu chuyện của chính mình: khoảnh khắc cậu bé trao tặng hộp bánh cho ông bà như cách mẹ cậu từng làm; cô gái trở về vào đúng phút giây đoàn viên, hay chiếc hộp Danisa luôn hiện diện cùng những cột mốc đáng nhớ của cả nhà… Đảm nhận vai chính trong MV khiến ca sĩ Võ Hạ Trâm nhớ đến gia đình thân thương của mình: "Cảnh người con gái trao hộp bánh Danisa cho bố và nhìn thấy sự xúc động của ông khiến tôi nhớ rất nhiều đến gia đình mình. Dù con có lớn đến đâu, trong mắt cha mẹ vẫn luôn là những đứa trẻ nhỏ, và với họ, một món quà dù giản dị nhưng xuất phát từ sự chân thành luôn là điều vô giá".

Từ đây, Danisa nhắn gửi rằng mỗi cử chỉ quan tâm dù nhỏ bé cũng có thể trở thành bài học quý báu, được truyền lại và tiếp nối qua từng thế hệ, để những giá trị tri ân tốt đẹp sống mãi theo thời gian. Cùng Danisa lan tỏa MV "Viết tiếp câu chuyện tri ân" với màn kết hợp của ca sĩ Võ Hạ Trâm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng để cảm nhận ký ức thân quen và viết tiếp lời tri ân cho mùa Tết năm nay thêm vẹn tròn.

Hãy cùng thưởng thức MV "Viết tiếp câu chuyện tri ân" tại kênh Youtube chính thức của Danisa Vietnam.