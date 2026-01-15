Vbiz có 1 Chủ tịch ẩn danh giao diện "khổ không ai bằng" nhưng nắm trong tay loạt hit triệu view gây sốc

Bùi Duy Ngọc là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả trẻ thời gian gần đây, đặc biệt sau khi xuất hiện trong chương trình Anh Trai Say Hi. Dù phải dừng chân khá sớm ngay từ live stage 2, anh vẫn thường xuyên góp mặt xuyên suốt chương trình với vai trò hỗ trợ chuyên môn cho các Anh Trai, thậm chí còn được gọi vui là “thầy Ngọc”. Chính vì vậy, không ít khán giả bất ngờ khi biết rằng Bùi Duy Ngọc còn là người sáng lập công ty giải trí Wonder Music 20 và là “bàn tay đứng sau” của nhiều ca khúc được yêu thích trên thị trường nhạc số.

Bùi Duy Ngọc thường xuyên hỗ trợ các Anh Trai trong các màn trình diễn với tên gọi "Thầy Ngọc"

Wonder Music 20 (WM20), tên đầy đủ là Công ty TNHH Giải trí Âm nhạc Kỳ Diệu 20, được thành lập vào năm 2020 với định hướng tập trung vào sản xuất, thu âm và phát hành âm nhạc. Dưới vai trò giám đốc âm nhạc, Bùi Duy Ngọc xây dựng WM20 trở thành đơn vị theo đuổi màu sắc trẻ trung, linh hoạt theo xu hướng, phù hợp với thị hiếu khán giả online. Trong những năm hoạt động, công ty đã góp mặt trong hàng loạt sản phẩm tạo được dấu ấn như Em hát ai nghe, Khi em lớn (Orange), dự án Chill With Vicky Nhung, Sài Gòn Đau Lòng Quá (phiên bản piano), Hết yêu thật sao (JSol x ViruSs) hay Kẻ xuất chúng (ICD), cho thấy sự đa dạng về thể loại từ ballad, chill, pop đến rap/hip-hop.

Không ít khán giả bất ngờ khi biết rằng Bùi Duy Ngọc còn là người sáng lập công ty giải trí Wonder Music 20 (Ảnh: FBNV)

Trước khi gắn bó với công việc hậu trường, Bùi Duy Ngọc từng là ca sĩ, trưởng nhóm The Wings. Tuy nhiên, một tai nạn nghiêm trọng trong quá trình làm nghề đã khiến anh buộc phải tạm ngưng con đường biểu diễn. Biến cố này trở thành bước ngoặt quan trọng, khiến anh nhìn lại bản thân và lựa chọn chuyển hẳn sang sản xuất âm nhạc - lĩnh vực cho phép anh tiếp tục sống với nghề theo cách bền bỉ hơn. Từ đó, Bùi Duy Ngọc đầu tư nghiêm túc vào chuyên môn, xây dựng ê-kíp riêng và từng bước định hình vị trí của mình trong vai trò producer.

Trước khi gắn bó với công việc hậu trường, Bùi Duy Ngọc từng là ca sĩ, trưởng nhóm The Wings (Ảnh: Facebook)

Việc tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2 2025 được xem là lần trở lại hiếm hoi của Bùi Duy Ngọc trước công chúng sau thời gian dài đứng sau hậu trường. Hình ảnh chín chắn, điềm đạm cùng những chia sẻ về nghề giúp anh ghi dấu ấn theo một cách khác, không còn là ánh hào quang sân khấu mà là chiều sâu của người làm chuyên môn. Hiện tại, anh vẫn ưu tiên vai trò dẫn dắt âm nhạc tại Wonder Music 20, đồng thời duy trì sự kết nối với khán giả thông qua các dự án và câu chuyện xoay quanh hành trình làm nghề của mình.

Việc tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2 2025 được xem là lần trở lại hiếm hoi của Bùi Duy Ngọc trước công chúng sau thời gian dài đứng sau hậu trường (Ảnh: FBNV)