Ở thời điểm văn hóa thần tượng Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển mình, khán giả không còn dừng lại ở nhu cầu giải trí đơn thuần mà đặt kỳ vọng nhiều hơn vào bản lĩnh, tư duy làm nghề và chiều sâu của nghệ sĩ trẻ. CONGB xuất hiện như một đại diện tiêu biểu cho thế hệ idol mới. Hành trình của chàng trai sinh năm 2000 đến từ Hà Nội không được tạo nên bởi một cú bật duy nhất, mà là quá trình tích lũy dài hơi: từ dancer, thực tập sinh nơi xứ người đến những lần tự đặt mình vào môi trường đào thải khắc nghiệt của các show sống còn quốc tế.

Sau Boys Planet và Starlight Boys, CONGB trở về Việt Nam với tâm thế của một nghệ sĩ trẻ đã đủ va đập để hiểu sân khấu không chỉ là nơi tỏa sáng, mà còn là không gian đòi hỏi trách nhiệm với từng lựa chọn. Việc tiếp tục tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2 giúp CONGB xác lập rõ hơn hình ảnh một “all-rounder” đang hoàn thiện, sẵn sàng đối diện cả những khoảnh khắc thăng hoa lẫn chững lại bằng sự điềm tĩnh và tinh thần cầu thị.

Song song với hành trình trưởng thành ấy là một cộng đồng người hâm mộ ngày càng lớn mạnh. Cột mốc 1 triệu lượt bình chọn tại WeYoung không chỉ mang ý nghĩa thành tích, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của một thần tượng trước niềm tin và cảm xúc fan trao gửi. Với CONGB, sự ủng hộ đó đến từ cách anh làm nghề và đối đãi với mọi người bằng sự chân thành, tử tế và nỗ lực bền bỉ.

Ngồi lại với chúng tôi, CONGB lần lượt mở ra những lát cắt rất thật về hành trình của mình. Không né tránh những hoài nghi, cũng không tô hồng trải nghiệm, CONGB chọn kể lại câu chuyện của mình một cách bình tĩnh, rõ ràng và tràn đầy nhiệt huyết - như cách anh chàng đang từng bước đi tiếp trên con đường âm nhạc mà mình đã lựa chọn.

Xin chào CONGB. Gặp lại bạn sau một quãng thời gian hoạt động rất sôi nổi, Công đang cảm thấy như thế nào? Nếu ví hành trình Anh Trai Say Hi như một bộ phim, đó sẽ là bộ phim gì?

Hiện tại tôi vẫn đang trong guồng quay sôi nổi đó để tiếp tục hoàn thành các dự án sau chương trình Anh Trai Say Hi. Rất mong quý vị khán giả cũng như tất cả mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng CONGB trong thời gian sắp tới.

CONGB không hay xem phim lắm, nhưng với một hành trình như Anh Trai Say Hi, tôi sẽ chọn một bộ phim có nhiều phần và vẫn chưa kết thúc. Ví dụ như Avatar - bộ phim đang rất hot ở rạp. Nó đã có phần 1, phần 2, phần 3 và mình nghĩ sẽ còn có cả phần 4. Đó là nơi những gì đẹp đẽ nhất, những điều tuyệt vời nhất mà đạo diễn muốn thể hiện đều được phô diễn ra.

Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp muốn chia sẻ với khán giả, nhưng nếu phải chọn khoảnh khắc đáng nhớ nhất ngay lúc này thì chắc chắn là đêm concert đầu tiên của Anh Trai Say Hi mùa 2 vào ngày 27/10 tại Van Phúc City. Đó là lần đầu tiên tôi được đứng trước đông đảo khán giả như vậy, lần đầu tiên được trình diễn và tương tác gần gũi với mọi người đến thế. Với tôi, đó là khoảnh khắc đáng giá nhất mà mình luôn muốn chia sẻ cùng tất cả mọi người.

Trước khi bắt đầu hành trình Anh Trai Say Hi, có bao giờ CONGB nghĩ đến khoảnh khắc mình được đứng trước một đám đông lớn và nhận được nhiều sự cổ vũ nồng nhiệt đến thế khi biểu diễn chưa?

Trước đây tôi đã trải nghiệm rất nhiều công việc, trong đó mọi người thường nhắc đến quãng thời gian mình làm dancer. Khi đó, tôi đã may mắn được đứng trên các sân khấu lớn, nhiều lần. Du vậy, tôi đã liên tục manifest và ước mơ về một ngày được đứng trên sân khấu thật lớn để hát cho mọi người nghe. Khi ước mơ đó cuối cùng cũng trở thành hiện thực, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Ngoài những khoảnh khắc đẹp ra, giây phút nào khiến CONGB phải chững lại để suy ngẫm vì cảm thấy bản thân chưa hoàn thành tốt hoặc chưa đạt được kỳ vọng?

Chắc chắn là có rồi. Như tôi từng chia sẻ, khoảnh khắc khiến tôi hẫng lại chính là lần đầu tiên tôi đảm nhận vai trò đội trưởng của nhóm nhỏ trong bài Dẫu Có Đến Đâu. Nhóm có 4 người thì 3 thành viên rơi vào vòng nguy hiểm và nằm trong danh sách 6 người có điểm thấp nhất và có nguy cơ bị loại. Lúc đó, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều: liệu mình đã làm tốt chưa? Tại sao tất cả những nỗ lực mà mình từng nghĩ là tốt lại dẫn đến một kết quả như vậy? Rất nhiều câu hỏi đã hiện ra trong đầu. Đó cũng chính là lúc tôi chợt nhận ra rằng, đến với Anh Trai Say Hi, mình không chỉ để thi, để chơi hay để làm nhạc, mà còn muốn chứng tỏ nhiều hơn nữa về thực lực cũng như khả năng dẫn dắt của bản thân.

Để CONGB tự nhìn lại hành trình của mình và chấm điểm cho kỹ năng leader suốt chương trình, bạn đánh giá mình đạt được mức điểm nào? Đâu là thử thách khó nhất khi bạn đảm nhận vai trò leader?

Chắc chắn là không được điểm tuyệt đối đâu. Nếu tự chấm điểm thì thôi cứ hoan hỉ tự cho 7,5 điểm. Tôi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân. Tôi chưa dám nhận điểm tuyệt đối vì vẫn còn rất nhiều điều cần phải học hỏi thêm.

Khó khăn nhất đối với CONGB có lẽ là việc kết nối mọi người khi về cùng một đội. Mỗi người đều có công việc, tính cách và những 'khoảng trời riêng'. Vai trò của leader chính là gắn kết tất cả lại để hướng tới kết quả tốt nhất và tìm ra tiếng nói chung cho cả nhóm. Vì vậy, việc tạo sự kết nối giữa các thành viên chính là thử thách lớn nhất mà tôi từng đối mặt.

CONGB là một người có chỉ số tích cực rất cao. Có khi nào bạn cảm thấy mình có quá nhiều năng lượng so với những người anh em xung quanh không?

Có chứ, những lúc như vậy mình phải tự biết tiết chế và “calm down” lại một chút. Tôi vốn rất để ý đến cảm xúc của mọi người xung quanh, nên chỉ cần cảm thấy bản thân hơi “lố” một xíu là phải điều chỉnh ngay. Mình không thể cứ mãi vô tư tung tăng mà không quan tâm đến không khí chung của anh em được.

Trong các Live Stage, đâu là sân khấu mà bạn cảm thấy mình đã làm tốt và cảm thấy tự hào nhất?

Qua mỗi Live Stage, tôi đều muốn mang đến cho khán giả những hình ảnh mới mẻ và khác biệt, đồng thời nỗ lực hết mình để thể hiện phiên bản tốt nhất của bản thân. Nhưng nếu phải chọn một sân khấu để ưu ái hơn một chút, chắc là Live Stage đầu tiên. Đó là điểm khởi đầu cho tất cả mọi thứ, là lần đầu làm việc nhóm và gặp gỡ các anh em. Những cái 'lần đầu tiên' ấy đến với nhau rất kỳ diệu và dễ thương, nên tôi nghĩ khoảnh khắc cùng team Hermosa là điều khiến mình thấy kỳ diệu và nhớ nhất.

Trong đội hình Hermosa, mỗi thành viên đều có một cá tính riêng biệt đúng không? Vậy điểm kết nối mà CONGB cảm thấy rõ nhất giữa bạn với từng người trong số bốn thành viên còn lại là gì?

Có lẽ vì bọn mình đều là những tân binh, mang theo khát khao, ước mơ và nhiều mục tiêu rõ ràng khi bước chân vào Anh Trai Say Hi. Điểm chung lớn nhất là cả nhóm đều muốn chinh phục đam mê nghệ thuật và tạo ra một bài hát thật hay. Ngoài ra, điều kết nối mọi người mạnh mẽ hơn chính là sự hồn nhiên. Khi tất cả đến với nhau bằng sự chân thành, mọi thứ trở nên rất đẹp đẽ. Chính sự hồn nhiên này đã tạo nên một team Hermosa đầy kỳ diệu mà chính mình cũng không giải thích được. Thực tế, ban đầu đội hình có anh Robber, nhưng sau đó chính Sơn.K đã đổi ghế để tạo nên team Hermosa như mọi người đã thấy. Tất cả mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên và diệu kỳ.

Trong đội hình Hermosa, bạn và Mason là hai người được các fan vô cùng yêu thích. Thậm chí, các thành viên khác như buitruonglinh hay TEZ cũng 'ship' hai bạn rất nhiệt tình. Là người trong cuộc, CONGB cảm thấy thế nào về chuyện này?

Tôi cảm thấy rất dễ thương khi nhận được sự yêu thương của khán giả và được mọi người ưu ái đặt cho một nickname riêng như vậy. Tuy nhiên, ngoài sự kết nối với Mason, khi tham gia Anh Trai Say Hi, tôi còn nhận được tình cảm từ tất cả 29 anh trai còn lại. Có lẽ tôi chỉ may mắn hơn một chút là được mọi người đặt cho một cái tên riêng để gọi tên tình bạn đó thôi. Tôi vô cùng trân trọng tình cảm mà 29 anh trai dành cho mình, cũng như sự gắn kết của cả 30 anh em với nhau.

Làm thế nào để cân bằng được giữa hình ảnh người hâm mộ muốn được thấy và sự thoải mái, những tương tác thật sự khi các bạn ở chung một không gian với nhau?

Tôi nghĩ bí quyết đơn giản nhất chính là sự chân thành và tự nhiên. Bọn mình đến với nhau như những người anh em thực thụ, và có lẽ mình chỉ may mắn hơn một chút khi những tương tác đó được khán giả ưu ái đặt vào một 'góc nhỏ' riêng để theo dõi. Điều này thực ra cũng tương tự như mối quan hệ của tôi với 29 anh trai còn lại vậy. Tất cả mọi người đều đối đãi với nhau rất thật lòng, hồn nhiên và vui vẻ mà không tính toán bất cứ điều gì. Chính vì sự chân thành không chút khoảng cách đó nên có lẽ mọi người mới cảm nhận được năng lượng tích cực và dành cho bọn mình nhiều sự yêu thương đến thế.

Gần đây, CONGB có một cột mốc khá đặc biệt: bạn là tân binh duy nhất đạt được 1.000.000 lượt bình chọn tại WeYoung. Khoảnh khắc nhìn thấy thành tích đó đến với mình, bạn cảm thấy như thế nào?

Cảm giác đó thực sự rất kỳ diệu! Nó giống như việc tôi nhận ra mình đang thực sự bước đi trên con đường mà bản thân từng mơ ước, và hạnh phúc hơn cả là tôi đang được bao bọc trong sự yêu thương của mọi người. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến gia đình Unicongs (fandom của CONGB) cũng như tất cả những khán giả đã bình chọn để tôi có được giải thưởng này.

Thực sự, không lời cảm ơn nào là đủ để diễn tả hết lòng biết ơn. Tôi chỉ biết tự hứa sẽ cống hiến hết mình cho nghệ thuật, dành trọn con người này cho khán giả. Tôi sẽ nỗ lực để mang đến một phiên bản CONGB hoàn thiện nhất, để mọi người thấy rằng mình hoàn toàn xứng đáng với sự tin yêu và danh hiệu mà mọi người đã trao tặng.

Khi chứng kiến fan bỏ công sức, thời gian và cả tiền bạc để bình chọn cho mình, bạn ý thức như thế nào về trách nhiệm của một người thần tượng? Bạn sẽ làm gì để đền đáp lại những tâm huyết đó của người hâm mộ?

Thú thực, khi thấy mọi người phải dành quá nhiều thời gian, công sức và cả chi phí để vote, tôi cũng thấy xót và tiếc cho các bạn lắm. Nhưng tôi hiểu rằng, đó là cách các bạn đồng hành và đặt kỳ vọng vào một CONGB tốt hơn mỗi ngày.

Chính vì thế, tôi luôn tự nhủ phải nỗ lực hoàn thiện bản thân, ra mắt những sản phẩm âm nhạc chất lượng để khẳng định rõ nét hình ảnh của ca sĩ CONGB. Bên cạnh đó, trong mọi hành động hay cách giao tiếp với công chúng, luôn đặt fan lên hàng đầu. Tôi tin vào quy luật trao đi và nhận lại: mình trao đi sự chân thành, tử tế và nỗ lực thì sẽ nhận lại được sự yêu thương tương xứng.

Từng có kinh nghiệm từ các show sống còn trước đó cho đến hiện tại, bạn nhận ra điều gì về cách khán giả Việt Nam tiếp cận và tiêu thụ văn hóa idol ở thời điểm này?

Hiện tại, văn hóa idol tại Việt Nam đã trở nên rất phổ biến. Từ việc đi concert, tổ chức fan meeting đến các hoạt động 'đu idol' khác đều được mọi người cập nhật xu hướng rất nhanh. Tôi thấy khán giả Việt Nam hiện nay cực kỳ dễ thương và luôn dành cho idol sự yêu thương rất lớn.

Theo tôi, việc liên tục cập nhật những xu hướng quốc tế như thế là một điều rất tốt, vì nó giúp thị trường giải trí Việt Nam ngày càng phát triển và dễ dàng hội nhập hơn. Thực sự, tôi thấy khán giả nước mình rất chịu chi, chịu đầu tư và dành tình cảm cho bọn mình một cách mãnh liệt. Mọi thứ từ các project tiếp sức cho đến cách mọi người gửi gắm yêu thương đều vô cùng chỉn chu và tuyệt vời. Điều đó khiến tôi cảm thấy khán giả Việt Nam thực sự rất đáng trân trọng.

Có bao giờ bạn lo sợ rằng việc xác định mình là thần tượng ngay từ đầu và theo đuổi hình ảnh chuẩn mực sẽ gây ảnh hưởng đến việc bộc lộ cá tính thật của bạn sau này không? Nhất là khi đến một thời điểm nào đó, bạn muốn thay đổi hoặc chuyển mình sang một hình tượng khác?

Ở giai đoạn hiện tại, mình nghĩ là không. Bởi vì khán giả khi đã tìm đến với mình, họ rất tinh tế và thông minh trong việc tìm hiểu xem CONGB là ai, âm nhạc và hình ảnh như thế nào. Tôi tin rằng mọi người yêu quý mình là vì chính con người thật của mình, nên điều cần làm là hoàn thiện bản thân thật tốt để không phụ lòng mong mỏi đó.

Tôi không dám hứa sẽ mãi mãi giữ nguyên một hình ảnh duy nhất, vì nghệ sĩ nào cũng cần thay đổi và trưởng thành. Nhưng tôi khẳng định sẽ luôn mang đến những gì tốt đẹp, chỉn chu và chân thực nhất của bản thân gửi tặng đến khán giả.

Ở thời điểm hiện tại, chuyện tình yêu đang chiếm bao nhiêu phần trăm trong sự ưu tiên của bạn? CONGB đang dành toàn bộ trái tim cho âm nhạc, hay vẫn có một khoảng trống nào đó cho những cảm xúc cá nhân?

Về chuyện tình cảm, thực sự hiện tại tôi vẫn đang dành sự ưu tiên lớn nhất cho sự nghiệp thay vì tình yêu. Thế nhưng, quan điểm của tôi là “vạn sự tùy duyên”. Nếu duyên đến, tôi chắc chắn sẽ đón nhận.

Mình luôn giữ một mindset là không bao giờ cố gắng đoán trước tương lai sẽ ra sao. Vì vậy, mình cứ tập trung vào những mục tiêu sự nghiệp đã đề ra, nhưng nếu có một “mối duyên” nào đó gõ cửa, mình sẽ không từ chối mà sẵn sàng mở lòng để đón nhận nó.

Có nhiều quan điểm trái chiều về việc nghệ sĩ, đặc biệt là các idol, công khai chuyện tình cảm. Nếu ở trong trường hợp đó, bạn sẽ lựa chọn công khai để sống thật với cảm xúc hay chọn giữ kín để bảo vệ sự riêng tư cũng như sự nghiệp của mình?

Với tôi, việc công khai hay không công khai thực sự không phải là vấn đề quan trọng nhất. Điều cốt yếu nằm ở chỗ: Dù ở trạng thái nào, người nghệ sĩ đó sẽ mang lại được giá trị tốt đẹp gì cho khán giả của mình và cho xã hội.

Người nghệ sĩ đôi khi rất cần những rung động cá nhân để làm chất liệu viết nhạc, vì vậy cảm xúc bên trong cũng là trải nghiệm tốt đẹp để đưa vào âm nhạc. Mong là khán giả sẽ yêu thương hành trình âm nhạc và giá trị nghệ thuật qua những sản phẩm mà người nghệ sĩ đó cống hiến.

Tôi sẽ cố gắng đi theo kim chỉ nam: là một người sống vô tư và tử tế với hành trình làm nghề của mình. Mong là những phẩm âm nhạc ra đời bằng sự nghiêm túc làm nghề của mình sẽ là xứng đáng với tình yêu của công chúng dành cho CONGB.

Cho đến hiện tại, khán giả mới chỉ biết nhiều đến sản phẩm “Em đợi anh lâu chưa?”, kể từ lúc bạn trở về từ Boys Planet, sau đó ra mắt bài hát, cuối cùng bạn lại quyết định hoãn debut để tiếp tục tham gia một cuộc thi nữa là Starlight Boys. Tại sao bạn lại quyết định dấn thân vào một cuộc thi tiếp theo như vậy?

Tôi luôn nghĩ rằng quá trình debut của bản thân phải được bồi đắp từ rất nhiều trải nghiệm. Tôi muốn trau dồi thật nhiều kinh nghiệm trước đã, để khi thực sự debut có thể mang đến cho khán giả một CONGB trọn vẹn nhất.

Việc tôi chọn tham gia Starlight Boys cũng là một phần trong kế hoạch tích lũy đó. Tôi muốn được trải nghiệm nhiều thứ hơn, gặt hái thêm những bài học quý giá và làm giàu vốn sống nghệ thuật. Cho đến lúc này, tôi thấy hành trình của mình đang rất đẹp rồi. Điều tôi cần làm bây giờ là làm sao để hành trình ấy đẹp hơn nữa, và làm thế nào để đưa hình ảnh của mình đến với khán giả một cách rõ nét nhất.

FC của CONGB hiện tại có xảy ra sự xung đột nào giữa fan cũ và fan mới không? Trước đó bạn đã sở hữu một lượng fan khá đông đảo từ hai chương trình thực tế, và hiện tại là lượng fan mới từ Anh Trai Say Hi. Không biết trong nội bộ fandom có gặp vấn đề gì khi những nhóm fan ở các thời điểm khác nhau cùng đồng hành với bạn hay không?

Về vấn đề này thì thực sự tôi không rõ lắm, tôi không theo dõi quá sát sao các diễn biến trên mạng xã hội. Trước đây, tôi cũng có hay xem fan của mình đang làm gì, nhưng sau một thời gian thì suy nghĩ lại: các bạn cũng có đời tư và cuộc sống riêng. Vậy nên, tôi muốn để các bạn được thoải mái sống trong môi trường và khoảng trời riêng. Tôi nghĩ idol cũng nên giữ một khoảng cách nhất định với đời tư của fan. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi vẫn vào cập nhật tình hình để nắm bắt được tâm tư của mọi người.

Theo dõi chương trình, khán giả thấy có những khoảnh khắc bạn chia sẻ với anh Trấn Thành và anh ấy cũng cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực từ bạn rất nhiều. Thế nhưng đã là con người thì ai cũng có lúc buồn, vậy khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy tâm trạng mình bị chùng xuống nhất?

Chắc đó là khoảnh khắc tôi phải đứng trước quá nhiều sự lựa chọn. Sau khi kết thúc chương trình Boys Planet, tôi đã rất đắn đo: nên tiếp tục hay dừng lại, nên phát triển sự nghiệp tại Sài Gòn hay ở ngoài Bắc? Có quá nhiều ngã rẽ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và tinh thần bị chùng xuống đôi chút.

Nhưng may mắn bên cạnh tôi luôn có gia đình và bạn bè giúp “up mood”. Nhờ sự ủng hộ đó, tôi đã gạt bỏ được những suy nghĩ tiêu cực để tập trung hoàn toàn vào mục tiêu sắp tới là chinh phục con đường âm nhạc và nghệ thuật.

Ở thời điểm đó, động lực lớn nhất thúc đẩy bạn quyết định quay trở về Việt Nam là gì? Trong khi rõ ràng với xuất phát điểm từ Boys Planet, bạn hoàn toàn có cơ hội ở lại Hàn Quốc để đầu quân vào các công ty giải trí hoặc tìm kiếm cơ hội ở một chương trình khác?

Tôi luôn tự hào mình là người Việt Nam, trong tim vẫn luôn là dòng máu đỏ da vàng. Chính vì vậy, khát khao được chinh phục khán giả quê nhà luôn cháy bỏng và thường trực trong tôi. Đó chính là lý do lớn nhất khiến tôi quyết định rời Hàn Quốc để trở về Việt Nam. Tôi muốn nỗ lực chinh phục khán giả Việt, để mọi người thấy được rõ nét nhất cái tên CONGB cũng như con người thực sự của mình là như thế nào.

Có một sự trùng hợp là thời điểm bạn kết thúc hành trình tại Starlight Boys cũng là lúc chương trình Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên đang bùng nổ tại Việt Nam. Lúc đó, trong đầu bạn đã nảy ra ý định hay kế hoạch về việc sẽ ghi danh tham gia Anh Trai Say Hi mùa hai chưa?

Tôi luôn tâm niệm phải nắm bắt tất cả các cơ hội ngay khi chúng đến với mình. Vì vậy, được tham gia Anh Trai 'Say Hi' 2025 là một cơ hội rất lớn phải theo đuổi. Tôi thực sự muốn gửi lời cảm ơn đến chương trình vì đã tạo ra một sân chơi tuyệt vời, giúp đưa hình ảnh và cái tên CONGB đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Thực ra, tôi đã nhận được lời mời ngay từ mùa một rồi, nhưng lúc đó có lẽ duyên chưa tới. Chính vì thế, khi đến với mùa hai, tôi đã đặt hết toàn tâm toàn ý để chinh phục hành trình này.

Sau khi đã hoàn thành 'nửa năm trong mơ' với những cột mốc đáng nhớ, bạn đang chuẩn bị tâm thế và tâm lý như thế nào cho chặng đường tiếp theo của mình?

Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm nhạc và không ngừng cống hiến cho âm nhạc. Sắp tới, tôi sẽ cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc đã được ấp ủ từ rất lâu. Tôi rất hy vọng khán giả sẽ ủng hộ và tiếp tục theo dõi hành trình sắp tới của CONGB.

Theo dõi CONGB từ rất lâu, mọi người đều biết bạn đã tham gia rất nhiều hoạt động, từ chương trình truyền hình đến các cuộc thi lớn nhỏ. Nhiều người vẫn hay nhắc đến nghị lực khác thường của CONGB. Bạn có nghĩ chính sự kiên trì và bền bỉ đó đã giúp bạn có được những thành quả như ngày hôm nay không?

Điều đó hoàn toàn đúng. Ngay từ khi còn nhỏ, trước khi chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật, tôi đã là một người luôn tràn đầy năng lượng và khao khát trải nghiệm. Tôi muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau để xem bản thân thực sự phù hợp với điều gì, và để kiểm chứng xem khát khao chinh phục âm nhạc trong mình lớn đến nhường nào.

Vì vậy, mọi người có thể thấy rất nhiều khía cạnh, nhiều 'phiên bản' khác nhau trong cuộc đời của tôi qua các chương trình, nhưng tất cả đều xoay quanh và hướng tới một mục đích cuối cùng duy nhất: đó chính là âm nhạc.

Khán giả đánh giá rất cao các kỹ năng nghệ thuật của bạn và thường ưu ái gọi bạn bằng danh xưng “all-rounder” (nghệ sĩ toàn năng). Với góc nhìn cá nhân, CONGB cảm thấy đâu là kỹ năng mà mình đang được mọi người đánh giá có phần “quá ưu ái” và ngược lại, kỹ năng nào bạn thấy bản thân vẫn chưa được nhìn nhận đúng mức?

Tôi không dám tự nhận kỹ năng nào là “overrated” hay “underrated” cả, nhưng nếu để nói về thế mạnh lớn nhất và điều cần hoàn thiện nhất thì khả năng tôi tự tin nhất chắc chắn là ca hát, bởi tôi luôn quan niệm giọng hát chính là kim chỉ nam, là cái gốc của một người ca sĩ.

Còn về kỹ năng cần trau dồi thêm, đó là sản xuất âm nhạc (produce) và sáng tác. Trước đây tôi chưa có nhiều trải nghiệm ở mảng này, phải đến khi tham gia Anh Trai Say Hi, tôi mới có cơ hội tiếp xúc và học hỏi sâu hơn. Đây chắc chắn là những kỹ năng mình sẽ tập trung hoàn thiện trong tương lai gần.

Nhìn lại hành trình đã qua, bạn cảm thấy bản thân mình hiện tại đã thay đổi và trưởng thành như thế nào so với thời điểm lần đầu tiên đặt chân ra nước ngoài để tham gia Boys Planet?

Tôi cảm thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều, thực sự là rất nhiều!

Thứ nhất là về khả năng giao tiếp và cách ứng xử. Tôi học được cách kết nối, trò chuyện và đối đãi với mọi người xung quanh một cách tinh tế và khéo léo hơn. Thứ hai, tôi tự cảm nhận được sự trưởng thành rõ rệt trong tư duy và suy nghĩ của chính mình.

Và điều thứ ba, cũng là điều mà các bạn có thể thấy rõ nhất chính là tôi đã có được những mối quan hệ vô cùng tuyệt vời. Trộm vía là hiện tại, tất cả các mối quan hệ đó đều đang rất tốt đẹp. Tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vì được mọi người xung quanh yêu thương nhiều đến thế.

Đã bao giờ bạn thử tưởng tượng về một ngày mình không còn đứng trên sân khấu hay gắn bó với âm nhạc chưa? Nếu một ngày không làm nghệ sĩ nữa, CONGB nghĩ mình sẽ là ai và sẽ làm công việc gì?

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đó, chắc phải... 30 năm nữa chăng? (cười). Ngay từ khi còn học mẫu giáo, tôi đã yêu thích âm nhạc và dường như đã chọn con đường này để đi theo ngay từ lúc đó rồi. Cho đến tận bây giờ, âm nhạc vẫn là lựa chọn duy nhất và bền bỉ của mình. Tôi nghĩ hiện tại mình cần phải tập trung hoàn thành tốt nhất giai đoạn này, cống hiến hết mình cho âm nhạc đã, rồi sau đó mới có thể nghĩ đến những chuyện xa xôi hơn trong tương lai. Nếu không là âm nhạc thì không là gì cả.

CONGB hiện là một trong những Anh Trai có lịch trình bận rộn bậc nhất, mọi người thường xuyên thấy bạn 'dập dìu' với các dự án mới. So với thời điểm trước đây khi lịch trình còn thưa thớt, bạn làm cách nào để cân bằng giữa sức khỏe, cuộc sống cá nhân và khối lượng công việc khổng lồ này?

Thực ra tôi không có một bí quyết hay công thức cụ thể nào để cân bằng cả. Thay vì loay hoay tìm cách chia thời gian, tôi chọn cách đón nhận và tận hiến.

Quan điểm của tôi rất rõ ràng: Một khi đã nhận lời, đã cầm một 'job' nào đó, tôi phải làm tốt nhất có thể. Tôi luôn tự nhủ: 'I love my job!' - mình thực sự yêu công việc này. Chính tình yêu đó là động lực để dồn 100% tâm sức vào mọi dự án dù lịch trình có dày đặc đến đâu. Mục tiêu cao nhất của tôi là mỗi khi xuất hiện, kết quả phải là tốt nhất để không phụ lòng tin của mọi người.

Sau tất cả những lịch trình bận rộn đó, nếu bây giờ cho bạn đúng một ngày rảnh rỗi hoàn toàn chỉ dành riêng cho chính mình thôi thì điều đầu tiên bạn muốn làm là gì?

Nếu có một ngày thực sự rảnh rỗi, khi đã được ngủ đủ giấc và cơ thể hoàn toàn hồi phục năng lượng, tôi sẽ chọn dậy sớm để đi cà phê. Tuyệt vời nhất là nếu hôm đó trời hơi se lạnh một chút, tôi sẽ ngồi nhâm nhi ly cà phê, lướt web và nghe nhạc.

Sau khi ăn trưa xong, buổi chiều tôi lại thích tiếp tục đi cà phê, nhưng là đi một mình. Tôi muốn dành khoảng thời gian đó để thực sự hưởng thụ không gian, cảm nhận thời tiết và ngắm nhìn dòng người qua lại. Với tôi, đó chính là cách hưởng thụ cuộc sống bình dị và tái tạo tâm hồn tốt nhất sau những ngày bận rộn.

Ở thời điểm hiện tại, bạn muốn định vị bản thân mình là một nghệ sĩ như thế nào trong mắt công chúng? Và trên hành trình sắp tới, CONGB có đặt ra cho mình những mục tiêu bằng con số cụ thể nào không, ví dụ như lượt xem hay thứ hạng trên các bảng xếp hạng?

Đúng là ai khi ra mắt sản phẩm cũng mong muốn được công chúng công nhận và đạt được những thứ hạng cao. Nhưng đối với tôi, trước tiên, sản phẩm đó phải chinh phục được chính bản thân mình đã. Âm nhạc mình làm ra phải khiến mình thực sự hài lòng và tự tin thì mới có thể mang đến cho khán giả.

Mục tiêu lớn nhất là trở thành một người ca sĩ của công chúng - một nghệ sĩ được biết đến rộng rãi hơn, với những giai điệu có thể lan tỏa khắp Việt Nam. Và xa hơn nữa, ước mơ và hoài bão của mình là mang âm nhạc đó vươn ra quốc tế. Đó là kim chỉ nam để mình nỗ lực không ngừng mỗi ngày.

Cám ơn bạn vì cuộc trò chuyện, chúc CONGB sẽ sớm có những dấu ấn mới!