Văn hóa thần tượng nghệ sĩ Việt trưởng thành: Khi tình yêu idol không còn là cuộc chơi cảm xúc

“Menu thần tượng” phong phú chưa từng có tại Việt Nam

Chưa bao giờ thị trường thần tượng Việt sôi động như hiện tại. Sau làn sóng 2 show Anh Trai, Em Xinh, Chị Đẹp - một thế hệ nghệ sĩ mới đã hình thành rõ rệt, không còn gói gọn trong một kiểu hình ảnh hay một con đường phát triển duy nhất. Họ chủ yếu bước ra - hoặc tìm lại hào quang từ các chương trình thực tế tạo nên một bức tranh đa dạng chưa từng thấy, nơi mỗi nghệ sĩ là một cá tính riêng, một tệp khán giả riêng và làm văn hóa thần tượng nở rộ tại Việt Nam.

Ở nhóm dẫn đầu, một số cái tên “đỉnh lưu” của văn hóa thần tượng Việt hiện tại có thể kể đến như SOOBIN, HIEUTHUHAI, Sơn Tùng M-TP đại diện cho ba kiểu thần tượng khác nhau nhưng cùng hội tụ một điểm chung: sở hữu fandom đủ lớn, đủ trung thành và đủ sức chi phối thị trường. Những cái tên như Quang Hùng MasterD, Dương Domic hay RHYDER phản ánh rõ khả năng fandom Việt “tái định vị” sự nghiệp nghệ sĩ chỉ sau một mùa chương trình. Xa hơn, thế hệ tân binh như CONGB, LyHan, Lamoon,... là những nghệ sĩ trẻ chủ động xây dựng bản sắc cá nhân từ sớm, coi cá tính, hình ảnh và tư duy dài hạn là nền móng để nuôi dưỡng fandom ngay từ những bước đầu tiên.

Fandom Việt đang đứng trước một “menu thần tượng” phong phú chưa từng có. Mỗi nghệ sĩ là một lựa chọn khác nhau về phong cách, giá trị và cách đồng hành, buộc người hâm mộ không chỉ yêu bằng cảm xúc nhất thời, mà còn cân nhắc, lựa chọn và gắn bó với thần tượng như một quyết định có ý thức.

Cùng với sự ra đời của thế hệ thần tượng mới là sự bùng nổ mạnh mẽ của các sự kiện offline. Nhu cầu được gặp gỡ thần tượng ngoài đời thực tăng vọt, kéo theo làn sóng fanmeeting, showcase và đặc biệt là concert - mảnh ghép từng được xem là “xa xỉ” đối với nghệ sĩ Việt. Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn phát triển vượt bậc của thị trường concert nội địa. Những địa điểm có sức chứa hàng chục nghìn người không còn là giấc mơ xa vời mà dần trở thành lựa chọn quen thuộc.

Sức nóng này được khởi nguồn rõ rệt từ hai chương trình Anh Trai, với chuỗi concert của Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai liên tục cháy vé, bất chấp việc bổ sung thêm nhiều đêm diễn. Hàng chục nghìn khán giả sẵn sàng “rút hầu bao” cho mỗi sự kiện cho thấy nhu cầu thưởng thức trực tiếp đã vượt xa kỳ vọng. Song song đó, các concert cá nhân quy mô lớn cũng liên tiếp xuất hiện: See The Light của Mỹ Tâm với khoảng 40.000 khán giả, chuỗi ALL-ROUNDER của SOOBIN cháy vé ở cả Hà Nội lẫn TP.HCM, hay Sketch a Rose của Hà Anh Tuấn tại Global City - tất cả đều là minh chứng cho kỷ nguyên người Việt đi xem concert Việt hình thành mạnh mẽ.

Fanmeeting cũng trở thành một “mặt trận” sôi động không kém trong năm 2025. Từ Quang Hùng MasterD, Dương Domic đến Neko Lê, Tăng Phúc, Rhymastic, Bùi Công Nam, Thiều Bảo Trâm hay Đồng Ánh Quỳnh, hàng loạt nghệ sĩ tổ chức fanmeeting riêng với tốc độ bán vé nhanh và lượng khán giả ổn định. Một số lựa chọn hướng đi khác biệt như Phương Mỹ Chi với fanmeeting miễn phí tri ân người hâm mộ, hay BigDaddy - Emily cùng BigTeam tiếp cận khán giả bằng các buổi showcase giao lưu âm nhạc, cho thấy mô hình gặp gỡ fan ngày càng linh hoạt và đa dạng.

Fandom là động lực lớn nhất để văn hóa thần tượng phát triển

Nghệ sĩ Việt phát triển, fandom Việt không chỉ đông hơn, mà còn trưởng thành hơn. Người hâm mộ ngày nay sẵn sàng đầu tư thời gian, tiền bạc và công sức cho thần tượng như những “nhà đầu tư” đúng nghĩa, từ vé concert, merchandise cho đến các dự án fan support được vận hành chuyên nghiệp.

Tham khảo ý kiến của admin fanpage “đầu tàu” của 1 siêu sao Kpop tại Việt Nam, nhu cầu tiêu tiền cho idol chưa bao giờ đơn thuần là sự bốc đồng hay chạy theo phong trào. Phần lớn fan hiểu rất rõ mình đang chi tiền cho điều gì.

“Album, concert, merchandise hay các chiến dịch bình chọn không chỉ là sản phẩm, mà là cách fan tham gia vào hành trình sự nghiệp của thần tượng. Mỗi lần bỏ tiền ra mua vé, săn album hay góp quỹ project, fan đều ý thức rằng hành động của mình đang tạo ra số liệu cụ thể: doanh thu, thành tích, độ phủ truyền thông - những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế của idol trên thị trường. Việc tiêu tiền cho idol ngày nay mang tính dài hạn và có chiến lược. Fan không chỉ hỏi 'món này có đẹp không', mà còn cân nhắc 'mua cái này có giúp ích gì cho idol ở thời điểm này không'. Đó có thể là ưu tiên concert hơn album, ưu tiên vote giải thưởng hơn project hình ảnh, hay tập trung mua merch chính thức để hạn chế thị trường chợ đen. Với tôi, fandom trưởng thành không phải là fandom chi nhiều nhất, mà là fandom biết chi đúng lúc, đúng chỗ, để đồng hành cùng idol một cách bền vững. Khi mối quan hệ này đủ tin cậy, việc tiêu tiền không còn là nghĩa vụ, mà trở thành một lựa chọn tự nguyện và đầy cảm xúc”, người này chia sẻ.

Hành trình của SOOBIN cùng fandom KINGDOM là ví dụ tiêu biểu. Từ một nghệ sĩ được đánh giá cao về chuyên môn nhưng khá kín tiếng, SOOBIN đã bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn 2024-2025 nhờ sự cộng hưởng giữa nỗ lực cá nhân và sức đẩy từ fandom. KINGDOM không chỉ “tiếp ứng” theo cách truyền thống, mà biến các hoạt động ủng hộ thành những chiến dịch quy mô lớn, từ billboard, LED ngoài trời cho đến các dự án xã hội mang tên thần tượng. Việc fan sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng cho hoạt động bình chọn, đấu giá hay mua vé concert cho thấy fandom có thể trực tiếp “kích hoạt” thành tích và doanh thu cho nghệ sĩ.

Không chỉ SOOBIN, những cái tên như HIEUTHUHAI hay Quang Hùng MasterD cũng cho thấy sức mạnh tài chính và tổ chức của fandom trẻ. Việc fan chi tiền tỷ để voting giải thưởng, hay đồng loạt “cày vé” cho concert, fanmeeting đã trở thành điều quen thuộc, phản ánh một thực tế: fandom Việt không thiếu sức mua, mà ngày càng có chiến lược trong cách chi tiêu để nâng đỡ idol. Trường hợp của CONGB tại WeYoung 2025 càng làm rõ điều đó, khi một tân binh có thể vượt lên nhờ lực vote tập trung, được fandom vận hành như một chiến dịch thực thụ.

Trong bức tranh toàn cảnh của văn hóa thần tượng Việt giai đoạn 2024-2025, fandom không còn là “lực lượng đứng sau hậu trường” mà đã bước thẳng ra tuyến đầu, trở thành một chủ thể có khả năng chi phối trực tiếp sự nghiệp nghệ sĩ. Fandom trực tiếp tác động đến quyết định của các nhà tổ chức, nhãn hàng và đơn vị sản xuất.

Sự gắn bó mạnh mẽ giữa fan, nghệ sĩ và ekip nghệ sĩ kéo theo một hệ quả tất yếu: fandom ngày càng can thiệp sâu hơn vào định hướng phát triển của nghệ sĩ. Fan không chỉ theo dõi, mà còn bày tỏ quan điểm, thậm chí can thiệp chiến lược quản lý nghệ sĩ. Trong nhiều trường hợp, fandom có thể mang đến chiến thắng mang tính quyết định cho nghệ sĩ, bất chấp việc nghệ sĩ đang đối mặt với tranh cãi hay giới hạn về độ phủ đại chúng. Thành công hay thất bại của thần tượng không còn là chuyện riêng, mà được fan đồng nhất như câu chuyện của chính mình.

Chính sự đồng nhất này tạo ra một mặt trái đáng lưu ý. Khi thần tượng gặp khủng hoảng, fandom thường có xu hướng phòng thủ, bảo vệ bằng mọi giá, khiến không gian đối thoại trở nên khép kín. Những ý kiến phản biện từ bên ngoài dễ bị xem là “tấn công”, còn nghệ sĩ đứng trước nguy cơ bị bao bọc quá mức, thiếu đi những phản hồi cần thiết để điều chỉnh và trưởng thành. Văn hóa thần tượng vì thế vừa là bệ đỡ mạnh mẽ, vừa có thể trở thành vùng an toàn khiến nghệ sĩ khó nhìn thẳng vào vấn đề của chính mình.

Bên cạnh đó, khi thời gian, tiền bạc và công sức dành cho nghệ sĩ tăng lên, người hâm mộ có xu hướng kiểm soát mọi khía cạnh của idol. Khi cảm thấy không được đáp ứng kỳ vọng, fan sẵn sàng phản ứng mạnh, thậm chí quay lưng chỉ từ những mâu thuẫn tưởng chừng rất nhỏ. Trường hợp SOOBIN bật khóc trước thềm concert ALL-ROUNDER D-3 vì tranh cãi xoay quanh khách mời cho thấy áp lực từ fandom có thể đẩy nghệ sĩ vào trạng thái tổn thương tâm lý nặng nề. Hay như ekip của Bùi Công Nam nhiều lần rơi vào thế bị động vì cách truyền thông và tổ chức khiến fan phật ý, dẫn đến làn sóng chỉ trích kéo dài.

Một số nghệ sĩ trẻ cũng đối diện vấn đề tương tự. Mới đây, Juky San bị tấn công, người hâm mộ đòi “thoát fan” chỉ vì tin đồn hợp tác với Negav. Orange cũng mất một bộ phận người hâm mộ vì lựa chọn yêu đương và bị cho là “thiếu quan tâm fan”. Cái tên đang ảnh hưởng nhất bởi làn sóng “thoát fan” là Dương Domic. Tin đồn hẹn hò Linh Ka lan rộng, cộng với phản hồi thiếu rõ ràng đã khiến nhiều người hâm mộ bất bình, quyết định quay lưng với Dương Domic. Theo ghi nhận mới nhất, fanmeeting của Dương Domic tại TPHCM dự kiến tổ chức ngày 17/1/2026 có tốc độ bán vé chậm, lý do xuất phát từ việc một bộ phận fan không còn muốn ủng hộ nam ca sĩ.

Những câu chuyện này phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm: ranh giới giữa đồng hành và kiểm soát đang ngày càng mong manh. Nhiều nghệ sĩ muốn giữ thiện cảm của fan phải tìm cách chiều fan, chạy theo cảm xúc đám đông.

Fan sẵn sàng chi tiền, nhưng cũng sẵn sàng rút lui nếu cảm thấy cảm xúc của mình bị khai thác, hoặc giá trị đồng hành không còn được tôn trọng. Chính sự tỉnh táo này đang buộc nghệ sĩ và ekip phải đối diện với một bài toán khó hơn: làm sao cân bằng giữa việc giữ cá tính cá nhân, tự do sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng người hâm mộ đã góp phần tạo nên vị thế của mình.

Vì thế, fandom ngày nay vừa là bệ phóng, vừa là phép thử khắt khe nhất của thần tượng. Họ có thể đưa nghệ sĩ lên đỉnh cao bằng sự ủng hộ tập thể, nhưng cũng có thể tạo ra áp lực lớn nếu mối quan hệ đồng hành bị đứt gãy.

Tương lai của văn hóa thần tượng nghệ sĩ Việt

Sự đông đúc của các sự kiện, quy mô ngày càng lớn của các fanbase và áp lực tích cực từ khán giả đang buộc cả nghệ sĩ lẫn nhà tổ chức phải nâng cấp tiêu chuẩn, mở ra một giai đoạn mới cho văn hóa thần tượng Việt - nơi tình yêu idol không còn là cuộc chơi nhất thời, mà là một hệ sinh thái thực thụ.

Yếu tố đầu tiên làm nên sự thành công của văn hóa thần tượng, chính là thần tượng. Truyền hình thực tế tạo sân chơi, cho vô vàn nghệ sĩ cơ hội tiếp cận khán giả, từ đây trở thành thần tượng mới. Có một điều dễ nhận thấy, thần tượng Việt ở thời điểm hiện tại vẫn mang tính “lai”. Một mặt, nghệ sĩ học hỏi mô hình idol châu Á: xây dựng hình ảnh tích cực, duy trì tương tác, fan service đều đặn. Mặt khác, họ vẫn chịu ảnh hưởng của showbiz Việt truyền thống, nơi cá nhân được đặt lên hàng đầu, hình tượng chưa thực sự được quản lý chặt chẽ.

Chính sự giao thoa này tạo nên nhiều thách thức: nghệ sĩ mông lung trước việc giữ cá tính hay bảo vệ hình tượng theo hướng idol chuẩn mực. Hệ đào tạo idol thiếu kinh nghiệm, không phải ai cũng được training bài bản trước khi bước ra sân khấu lớn. Idol Việt có thể nổi lên rất nhanh nhờ sức bật từ các chương trình thực tế, nhưng cũng dễ rơi vào khủng hoảng khi ra thị trường mà chưa kịp tích lũy đủ thực lực.

Một minh chứng cụ thể có thể kể đến là Hùng Huỳnh - cái tên đình đám bước ra từ Anh Trai Say Hi. Hùng Huỳnh có visual và kỹ năng đủ để gây ấn tượng khi lên show truyền hình, từ đó phát triển FC với lượng fan mới cực đông đảo. Song, Hùng Huỳnh cũng đối diện với nhiều thử thách sau khi hết Anh Trai Say Hi - chính là chưa đủ nội lực để bứt phá với tư cách nghệ sĩ độc lập. Khả năng thanh nhạc hạn chế nhiều lần gây tranh luận, ồn ào đạo nhạc, đạo phong cách kéo hình ảnh Hùng Huỳnh đi xuống. Dần dà, nam ca sĩ không còn giữ được sức hút như thời điểm còn lên sóng Anh Trai Say Hi.

Quan sát thực tế từ chương trình Tân Binh Toàn Năng, anh An Zuno - Giám đốc Truyền thông Tiếp thị tập đoàn Yeah1 nhận thấy, khoảng trống lớn nhất giữa mô hình đào tạo idol quốc tế và thực tế thị trường Việt Nam không nằm ở kỹ năng của người trẻ. Thế hệ nghệ sĩ mới được đánh giá là nhanh nhạy, giỏi chuyên môn và sẵn sàng học hỏi. Vấn đề cốt lõi nằm ở “tư duy công nghiệp” - cách vận hành nghệ sĩ như một phần của bộ máy văn hóa chuyên nghiệp, nơi kỷ luật và tính hệ thống được đặt lên hàng đầu. Trong khi đó, tính tự phát và cảm xúc cá nhân vẫn còn chi phối mạnh ở thị trường nội địa, khiến lộ trình phát triển của idol thiếu sự ổn định cần thiết.

Theo anh An Zuno, văn hóa thần tượng tại Việt Nam đang ở một “điểm chạm rất thú vị”. Anh nhận định đây không còn là giai đoạn sơ khai, nhưng cũng chưa thể gọi là một nền công nghiệp hoàn chỉnh. Điều tích cực là khán giả ngày càng tinh tường, chỉ dành tình cảm cho những idol có giá trị thực, từ tài năng đến phẩm chất và tư duy nghệ thuật. Nền tảng hiện tại, theo anh, đã gần đủ để sản sinh ra những thần tượng có tầm nhìn quốc tế, nhưng vẫn thiếu một hệ sinh thái đủ bao dung và chuyên nghiệp để nuôi dưỡng họ dài hơi.

Chính vì vậy, tiêu chí tiên quyết trong đào tạo tân binh không chỉ dừng lại ở hát hay hay nhảy đẹp, mà là khả năng thích nghi và bản lĩnh thực chiến. Idol thế hệ mới buộc phải là người làm nội dung giỏi, hiểu và tận dụng hệ sinh thái số để kết nối với fan mỗi ngày. Nếu không theo kịp áp lực của sự chuyên nghiệp, rất khó để tồn tại lâu dài trong một thị trường đang tăng tốc nhanh như hiện nay.

Sự phát triển mạnh của văn hóa thần tượng cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn cho các đơn vị đào tạo và quản lý nghệ sĩ. Thay vì kiểm soát cảm xúc của khán giả, cách tiếp cận được đánh giá cao là đồng hành và định hướng, xây dựng một môi trường ủng hộ văn minh, nơi thần tượng được “nuôi lớn” bằng chất lượng sản phẩm và giá trị tích cực, thay vì áp lực hay tranh cãi tiêu cực.

Yếu tố thứ hai tác động đến văn hóa thần tượng nghệ sĩ Việt là thị trường biểu diễn và “kinh tế thần tượng”. Sức mua của fan tăng kéo theo động lực phát triển cho thị trường concert. Sự phân hóa trở nên rõ rệt: nghệ sĩ có fandom mạnh dễ dàng lấp đầy khán phòng, trong khi những tên tuổi có độ phủ đại chúng - nhưng fandom mỏng - lại gặp khó khi tổ chức show riêng. Show không còn là phép thử ngẫu nhiên, mà là bài toán được tính toán dựa trên quy mô và mức độ trung thành của cộng đồng người hâm mộ.

Từ góc nhìn của người làm nghề, đạo diễn sân khấu Dương Mai Việt Anh - người đứng sau nhiều sân khấu lớn cho nghệ sĩ trẻ như GENfest 2024 - 2025, WeChoice Awards 2023 hay Intervision 2025 của Đức Phúc, cho rằng văn hóa thần tượng tại Việt Nam hiện nay được hình thành chủ yếu từ chất lượng nghệ sĩ và sản phẩm trình diễn. Theo đạo diễn Dương Mai Việt Anh, khi thị trường giải trí liên tục xuất hiện những sản phẩm chỉn chu, nghiêm túc và tiệm cận chuẩn quốc tế, sự lan tỏa và gắn bó của khán giả là hệ quả tất yếu. Việc “đu idol quốc nội” còn có lợi thế lớn về văn hóa, ngôn ngữ và khả năng kết nối, giúp thông tin lan tỏa nhanh và đi sâu vào cảm xúc người xem.

Với những nghệ sĩ chưa có fandom lớn, mini-concert và sân khấu live được xem là cánh cửa quan trọng nhất để “nuôi” văn hóa thần tượng. Đó là không gian để nghệ sĩ tiếp cận gần gũi khán giả, thể hiện cá tính, con người và tài năng một cách trực diện - yếu tố then chốt để biến người xem thành người hâm mộ.

Đạo diễn Linh Nguyễn - đạo diễn, founder The BROS, đơn vị đứng sau nhiều sự kiện trẻ như WeYoung 2025 hay HAY Fest cho rằng sự trưởng thành của văn hóa thần tượng thể hiện rõ nhất thông qua sự chuyển động của thị trường concert Việt trong vài năm gần đây. Concert ngày nay được nhìn nhận như một trải nghiệm văn hóa trọn vẹn, nơi khán giả muốn “sống” trong thế giới của nghệ sĩ, thể hiện bản sắc fandom và lưu giữ ký ức cá nhân. Chính sự thay đổi này buộc nghệ sĩ phải đầu tư nghiêm túc hơn cho concept, câu chuyện và chất lượng trình diễn; buộc nhà tổ chức phải nâng chuẩn từ vận hành, công nghệ đến quản trị trải nghiệm, thay vì chỉ dừng ở việc bán vé và dựng sân khấu. Mối quan hệ nghệ sĩ - nhà tổ chức - khán giả vì thế trở nên gắn bó hơn, nhưng cũng mong manh hơn, khi mọi quyết định về giá vé, quyền lợi hay truyền thông đều tác động trực tiếp đến cảm xúc fandom.

Ở khía cạnh khác của kinh tế thần tượng, merchandise cho thấy rõ bài toán cần giải để phát triển bền vững. Anh Linh Nguyễn chia sẻ, dữ liệu hậu trường chỉ ra rằng khán giả Việt không thiếu sức mua, nhưng cách tiếp cận merch vẫn còn mang tính thời điểm, thiếu câu chuyện dài hạn. Trong bức tranh đó, mô hình của Hà Anh Tuấn thường được nhắc đến như một hướng đi khác biệt, khi merch được tích hợp ngay từ cấu trúc concert, trở thành phần kéo dài trải nghiệm và ký ức sau đêm diễn. Một số nghệ sĩ như SOOBIN, Binz hay HIEUTHUHAI cũng đang tiệm cận tư duy này, khi merch dần mang tính thời trang, bản sắc và thông điệp, gần hơn với cách các nghệ sĩ quốc tế như G-DRAGON xây dựng hệ sinh thái cá nhân. Điều đó cho thấy, concert không còn là một đêm diễn đơn lẻ, mà là điểm nút trong một vòng đời trải nghiệm dài hơi, nơi nghệ sĩ, nhà tổ chức và fandom cùng tham gia kiến tạo giá trị.

Chính từ những kinh nghiệm và cả giới hạn đang lộ diện, văn hóa thần tượng Việt tìm thấy động lực để bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo. Động lực ấy không chỉ đến từ sức mua hay độ cuồng nhiệt của fandom, mà còn từ nhận thức chuyên nghiệp hóa của nghệ sĩ, ekip nghệ sĩ, các nhà làm show. Toàn bộ hệ sinh thái được kéo lên bằng chính kỳ vọng ngày càng cao của người xem.

Cuối cùng, chính tính bản địa là lợi thế dài hạn của văn hóa thần tượng nghệ sĩ Việt. Sự gần gũi về văn hóa, ngôn ngữ và đời sống giúp nghệ sĩ nội địa có khả năng kết nối cảm xúc sâu hơn với khán giả so với bất kỳ mô hình quốc tế nào. Nếu được đặt trong một hệ thống đào tạo, quản lý và tổ chức đủ chuyên nghiệp, văn hóa thần tượng Việt hoàn toàn có thể phát triển theo cách riêng: nuôi dưỡng được tài năng trẻ, có nội dung giải trí hấp dẫn để giữ chân khán giả và kiến tạo những giá trị văn hóa có sức sống lâu dài.