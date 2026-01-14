2 ca khúc hot nhất Say Hi mùa 2: Hit quốc tế "chạm trán" trend giới trẻ, bài nào cũng đạt thành tích khủng

Anh Trai Say Hi mùa 2 năm 2025 không chỉ gây chú ý bởi dàn nghệ sĩ đông đảo, đa màu sắc mà còn thực sự tạo dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ âm nhạc Việt nhờ loạt ca khúc bùng nổ sau mỗi live stage. Giữa rất nhiều tiết mục được đầu tư công phu, Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn và Sớm Muộn Thì nổi lên như hai “át chủ bài”, không chỉ thống lĩnh các bảng xếp hạng trong nước mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và các nền tảng quốc tế.

Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn - Bản hit đưa Anh Trai Say Hi vươn tầm quốc tế

Được đánh giá là tiết mục nổi bật nhất Live Stage 1, Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn do đội trưởng Vũ Cát Tường cùng các đồng đội Karik, Ngô Kiến Huy, Negav, JeyB trình diễn đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý ngay khi lên sóng.

Không chỉ ghi điểm về mặt cảm xúc, tiết mục còn gây ấn tượng mạnh với ý tưởng sân khấu năm toa tàu, tượng trưng cho bốn mùa trong đời và một “mùa cô đơn”. Cách dàn dựng mang màu sắc điện ảnh, kết hợp với bản phối ballad sâu lắng, giúp ca khúc khắc họa trọn vẹn nỗi day dứt của một mối tình dang dở.

Tiết mục còn gây ấn tượng mạnh với ý tưởng sân khấu năm toa tàu, tượng trưng cho bốn mùa trong đời và một “mùa cô đơn” (Ảnh: Facebook)

Ngay sau khi phát sóng, Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn bùng nổ trên mạng xã hội, liên tục xuất hiện trong các chủ đề thảo luận âm nhạc nổi bật. Chỉ sau 1 ngày, ca khúc đã vươn lên vị trí cao trong các bảng xếp hạng thảo luận trực tuyến và đặc biệt ghi dấu ấn ở thị trường quốc tế khi lọt vào 4 bảng xếp hạng trending MV toàn cầu. Theo số liệu thống kê từ kworb.net, ca khúc lần lượt: #1 trending tại Việt Nam, Canada và Australia, #19 trending tại Đức, #36 tại Nhật Bản, #46 tại Mỹ. Bên cạnh đó, Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn còn đạt #7 YouTube Charts Việt Nam và #22 YouTube Charts Australia, cho thấy sức lan tỏa vượt ra ngoài phạm vi một chương trình truyền hình thực tế.

Ngay sau khi phát sóng, Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn bùng nổ trên mạng xã hội, liên tục xuất hiện trong các chủ đề thảo luận âm nhạc nổi bật (Ảnh: Facebook)

Dù YouTube đã chính thức loại bỏ mục Top Trending từ ngày 21/7, nhưng các số liệu từ các đơn vị khai thác dữ liệu bên thứ ba vẫn phản ánh rõ mức độ quan tâm khổng lồ dành cho ca khúc. Qua đó, Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn được xem như minh chứng rõ ràng cho việc Anh Trai Say Hi vẫn đang giữ vững phong độ dẫn đầu về sức ảnh hưởng âm nhạc.

Qua phần thể hiện của Vũ Cát Tường, Negav, Ngô Kiến Huy, Karik và JeyB, ca khúc nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok (Ảnh: Facebook)

Đặc biệt, điệp khúc “Phải chăng anh đã lỡ đến sớm một vài kiếp người để yêu em” được xem là linh hồn của ca khúc, gói trọn cảm giác buồn bã, vụn vỡ và day dứt của một mối duyên không trọn vẹn. Qua phần thể hiện của Vũ Cát Tường, Negav, Ngô Kiến Huy, Karik và JeyB, đoạn điệp khúc này nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok, trở thành chất liệu quen thuộc trong hàng loạt video mang màu sắc cảm xúc và hoài niệm.

Sớm Muộn Thì - Màn “lội ngược dòng” đầy bất ngờ trên đường đua nhạc Việt

Nếu Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn đại diện cho màu sắc ballad buồn, thì Sớm Muộn Thì lại là minh chứng rõ nét cho sức sống của một ca khúc mang hơi thở đời thường, chạm đúng tâm lý giới trẻ. Thời gian gần đây, giai điệu Sớm Muộn Thì được chia sẻ rầm rộ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Ca khúc thuộc đội HUSTLANG ROBBER, với sự tham gia của Khoi Vu, Jaysonlei, Nhâm Phương Nam, Mason Nguyễn và khách mời Lamoon, được trình diễn trong khuôn khổ Live Stage 3 - Anh Trai Say Hi 2025.

Xuất phát điểm là một tiết mục không được đặt quá nhiều kỳ vọng khi đứng cạnh nhiều đối thủ mạnh, Sớm Muộn Thì lại tạo nên cú bứt phá ngoạn mục. Sau hơn hai tuần phát hành, bài hát nhanh chóng xác lập hàng loạt thành tích ấn tượng: Hơn 2,5 triệu lượt xem trên YouTube, #1 Trending YouTube Việt Nam (ngày 11/11, theo thống kê đơn vị thứ ba), #1 Zing MP3, #1 NCT, #3 iTunes Việt Nam, #2 Spotify Daily Top Songs Việt Nam, trở thành ca khúc Việt có thứ hạng cao nhất tại bảng xếp hạng này trong thời điểm đó

Xuất phát điểm là một tiết mục không được đặt quá nhiều kỳ vọng khi đứng cạnh nhiều đối thủ mạnh, Sớm Muộn Thì lại tạo nên cú bứt phá ngoạn mục (Ảnh: Facebook)

Không dừng lại ở nền tảng nghe nhạc, Sớm Muộn Thì còn tạo nên cơn sốt trên CapCut với hơn 500.000 lượt sử dụng mẫu, kéo theo trào lưu vũ đạo và hàng loạt video lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok. Theo bảng xếp hạng Top 10 Social Trend Music do YouNet Media thống kê trong giai đoạn từ 4/11 đến 17/11, Sớm Muộn Thì chễm chệ ở Top 3 chủ đề âm nhạc được thảo luận sôi nổi nhất, với hơn 350.480 lượt thảo luận, chỉ xếp sau concert của G-DRAGON và lễ hội WATERBOMB - hai sự kiện giải trí quy mô lớn.

Thành công của Sớm Muộn Thì đến từ sự kết hợp hài hòa giữa phần trình diễn bắt mắt và giai điệu (Ảnh: Facebook)

Thành công của Sớm Muộn Thì đến từ sự kết hợp hài hòa giữa phần trình diễn bắt mắt và giai điệu, ca từ giàu cảm xúc, tạo nên một tổng thể dễ chạm đến người nghe. Trong đó, phân đoạn của Jaysonlei trở thành điểm nhấn đáng chú ý khi để lại dư âm rõ nét nhờ cách thể hiện giàu cảm xúc và gần gũi, nhanh chóng được cộng đồng mạng lan tỏa trên nhiều nền tảng.

Sớm Muộn Thì "gây sốt" khắp các bảng xếp hạng thời gian gần đây (Ảnh: Facebook)

Có thể thấy, thành công của Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn và Sớm Muộn Thì phần nào phản ánh bức tranh sôi động của thị trường nhạc Việt năm 2025, nơi những ca khúc xuất phát từ chương trình truyền hình thực tế vẫn có thể bứt phá mạnh mẽ, vươn ra khỏi khuôn khổ sân khấu để trở thành hiện tượng lan tỏa trên các nền tảng số. Giữa thời điểm cộng đồng yêu nhạc đang sôi nổi tham gia gửi đề cử cho WeChoice Awards 2025, hai bản hit này liên tục được nhắc đến như những dấu ấn đáng chú ý của năm qua, không chỉ bởi thành tích ấn tượng mà còn vì khả năng chạm đến cảm xúc số đông và tạo ra những xu hướng bền bỉ trong đời sống âm nhạc đại chúng.