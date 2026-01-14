Trong bức tranh âm nhạc đại chúng Việt Nam những năm gần đây, hiếm có ca khúc nào vượt ra khỏi khuôn khổ một bản hit thông thường để trở thành hiện tượng văn hóa mang tính cộng đồng rõ rệt. Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là trường hợp đặc biệt như vậy. Ra mắt từ 2023 trong album cùng tên, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình mất hơn 2 năm để đến với khán giả đại chúng. Từ 2 dịp Đại lễ A50 - A80, ca khúc lan tỏa với tốc độ hiếm thấy, phủ sóng từ không gian mạng đến đời sống xã hội, từ sân khấu chuyên nghiệp đến trường học, khu dân cư và các sự kiện chính trị - văn hóa trên cả nước.

Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình được thể hiện đầu tiên bởi ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh

Độ phủ của Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình trước hết thể hiện qua những con số tiếp cận khổng lồ. Tính đến hết năm 2025, tổng lượt xem và sử dụng ca khúc trên các nền tảng được ước tính đã vượt mốc 10 tỷ, một kỷ lục gần như chưa từng có đối với dòng nhạc mang chủ đề quê hương, đất nước. Phiên bản trình diễn của Võ Hạ Trâm và Đông Hùng trong đại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam nhanh chóng leo thẳng lên Top 1 Trending Music YouTube, đưa ca khúc từ không gian nghi lễ chính thống bước vào dòng chảy giải trí đại chúng. Trên TikTok, bản remix dài khoảng 45 giây của nhà sản xuất Đức Tư trở thành “âm thanh quốc dân”, được sử dụng trong hàng trăm nghìn video sáng tạo, từ hình ảnh các chiến sĩ tập luyện, học sinh - sinh viên check-in tại di tích lịch sử cho đến những khoảnh khắc đời thường mang màu sắc tự hào dân tộc.

Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình được Đông Hùng và Võ Hạ Trâm biểu diễn tại Đại lễ A50

Điều đáng nói là sức lan tỏa ấy không bị giới hạn bởi độ tuổi hay tệp khán giả. Với nhiều cựu chiến binh và người lớn tuổi, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình gợi lại ký ức về một thời đạn bom, nơi hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng xương máu và sự hy sinh của thế hệ đi trước. Không ít khán giả xúc động khi nghe ca khúc vang lên trong các dịp kỷ niệm trọng đại. Ở chiều ngược lại, với Gen Z và cả Gen Alpha, bài hát đóng vai trò như một “bài học lịch sử bằng âm nhạc” được kể bằng ngôn ngữ hiện đại, gần gũi. Giai điệu dễ nhớ, cách tiếp cận mới mẻ giúp lòng yêu nước trở thành cảm xúc có thể chia sẻ, thể hiện và tự hào, thay vì chỉ tồn tại như một khái niệm trừu tượng.

Sức sống của ca khúc không chỉ nằm ở lượng view hay mức độ phổ biến, mà còn ở giá trị tinh thần mà nó để lại. Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình được gọi là “hit quốc dân” với độ phủ lên tới hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ lượt tiếp cận, câu hỏi khiến nhiều người tò mò lại nằm ở khía cạnh rất thực tế: tiền tác quyền. Không ít ý kiến cho rằng với sức ảnh hưởng lớn như vậy, chi phí sử dụng ca khúc hẳn phải rất cao.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (ảnh: FB)

Chúng tôi đã liên hệ với chuyên gia trong lĩnh vực phát hành - bản quyền âm nhạc và được tiết lộ sự thật hoàn toàn khác. Hiện, ca khúc đã được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) quản lý và khai thác. Với các sân khấu biểu diễn cơ bản, mức tác quyền sử dụng chỉ khoảng 400 nghìn đồng cho mỗi lần diễn, theo đúng khung quy định của Trung tâm.

Tuy nhiên, tùy theo quy mô sự kiện, tính chất chương trình, địa điểm tổ chức và mục đích sử dụng, mức tác quyền đối với Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình có thể thay đổi. Những chương trình lớn, mang yếu tố thương mại hoặc khai thác doanh thu trực tiếp từ ca khúc sẽ được áp dụng mức phí tương ứng cao hơn, tuân thủ biểu giá và thỏa thuận của nhạc sĩ với trung tâm.

Dòng trạng thái của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung về việc cho phép sử dụng miễn phí ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình

Vào tháng 8/2025, chính tác giả ca khúc đã công khai bày tỏ quan điểm sẵn sàng cho phép sử dụng Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình miễn phí trong rất nhiều trường hợp. Trong dòng trạng thái, Nguyễn Văn Chung cho biết anh luôn đồng ý khi nhận được những lời xin phép sử dụng bài hát từ các ca sĩ, các em thiếu nhi, câu lạc bộ, đơn vị tổ chức biểu diễn hay đại diện các Bộ, Ban, Ngành, đặc biệt với những mục đích mang tính chính trị, giáo dục, lan tỏa hoặc kỷ niệm cá nhân. Theo nam nhạc sĩ, giá trị lớn nhất không nằm ở chi phí tác quyền, mà ở sự tôn trọng dành cho tác giả - một lời xin phép tử tế, dù đến từ một học sinh lớp 5 hay một ca sĩ trẻ, đều có ý nghĩa như nhau. Chỉ trong những trường hợp cá nhân hoặc đơn vị khai thác bài hát để kinh doanh và hưởng lợi, anh mới đặt vấn đề thu tác quyền, thậm chí có thể thu ở mức cao hơn để dùng số tiền đó cho các hoạt động xã hội ý nghĩa.

“Cha đẻ” Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình ở thời điểm hiện tại: không đặt giá trị thương mại lên hàng đầu (ảnh: FBNV)

Cách tiếp cận này cho thấy rõ lập trường của “cha đẻ” Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình ở thời điểm hiện tại: không đặt giá trị thương mại lên hàng đầu. Trong bối cảnh nhiều bản hit được đo lường bằng doanh thu và hợp đồng, ca khúc này lại lan tỏa bằng sự tự nguyện, tinh thần cống hiến và ý thức cộng đồng.