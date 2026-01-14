5 trai trẻ đang hot khủng khiếp ở Việt Nam

5 trai trẻ xâm chiếm MXH Việt

Những ngày qua, trên mạng xã hội tại Việt nam xuất hiện hình ảnh gây chú ý lớn của dân mạng. Cụ thể vào ngày 13/1, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh nhiều đám đông các bạn trẻ tập trung check in tại các biển quảng cáo LED ở Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, tạo nên sự tò mò của cư dân mạng. Đó chính là project chúc mừng sinh nhật thành viên Seonghyeon của nhóm CORTIS được thực hiện bởi chính fan Việt. Hình ảnh nam thần tượng xuất hiện tại các biển quảng cáo lớn với quy mô đầu tư đến hàng chục triệu đồng không chỉ chứng minh sự chịu chi của người hâm mộ Việt Nam. Mà chính hình ảnh đám đông người hâm mộ xuất hiện check in biển quảng cáo cũng đã cho thấy được sức hút khổng lồ của Seonghyeon nói riêng và nhóm CORTIS nói chung tại Việt Nam.

Trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh nhiều đám đông các bạn trẻ tập trung check in tại các biển quảng cáo LED (Ảnh: Facebook)

Sự kiện mừng sinh nhật “rầm rộ” này chỉ là một phần trong “cơn bão” CORTIS tại Việt Nam. Ra mắt vào tháng 8/2025 dưới trướng BigHit Music, nhóm nhạc 5 thành viên gồm Martin, James, Juhoon, Seonghyeon và Keonho đã nhanh chóng xác lập vị thế "tân binh khủng long" chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm hoạt động. Tại Việt Nam, cái tên CORTIS không chỉ xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc mà còn phủ sóng dày đặc qua các nội dung sáng tạo hài hước trên mạng xã hội. Sự chú ý đổ dồn vào nhóm lớn đến mức mọi động thái từ sân khấu biểu diễn đến đời thường của các thành viên đều dễ dàng trở thành chủ đề nóng.

CORTIS nhanh chóng xác lập vị thế "tân binh khủng long" chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm hoạt động (Ảnh: X)

Thực tế, sức nóng của CORTIS tại Việt Nam đã bắt đầu bùng nổ khi nhóm xuất hiện tại sự kiện TikTok Awards Korea 2025 vào cuối tháng 10. Tại đây, 5 mỹ nam đã gây ấn tượng cực mạnh với khả năng hát live vững vàng, gần như không sử dụng backtrack để hỗ trợ vocal, việc duy trì chất lượng giọng hát ổn định khi thực hiện vũ đạo khó đã giúp nhóm nhận được sự ghi nhận lớn từ phía công chúng. Sự xuất hiện của CORTIS tại TikTok Awards Korea 2025 và màn trình diễn bùng nổ đã nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội Hàn lẫn quốc tế. Sức nóng này tiếp tục được đẩy lên cao khi nhóm tiếp tục có nhiều khoảnh khắc gây chú ý tại các lễ trao giải cuối năm như MAMA, MMA, AAA,...

Sức nóng của CORTIS tại Việt Nam đã bắt đầu bùng nổ khi nhóm xuất hiện tại sự kiện TikTok Awards Korea 2025 (Ảnh: X)

Bên cạnh đó, CORTIS liên tục nhiều lần viral tại mạng xã hội Việt Nam vì nhan sắc. Những bức ảnh chụp vội tại sân bay hay khoảnh khắc khoe gương mặt góc cạnh của các thành viên liên tục được các fanpage lớn chia sẻ, khiến nhiều khán giả "lọt hố" vì ngoại hình quá đồng đều. Gần đây nhất, chiều ngày 7/1/2026, sự kiện thời trang cao cấp của Dior diễn ra tại Seoul một lần nữa đưa nhóm trở thành tâm điểm. Những hình ảnh 5 thành viên diện thiết kế sang trọng, thể hiện thần thái của Gen Z đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác chỉ trong vài giờ, đặc biệt là màn tương tác đầy thú vị giữa nhóm và tiền bối Mingyu (SEVENTEEN).

CORTIS liên tục nhiều lần viral tại mạng xã hội Việt Nam vì nhan sắc (Ảnh: X)

Sự kiện thời trang cao cấp của Dior diễn ra tại Seoul một lần nữa đưa nhóm trở thành tâm điểm (Ảnh: X)

Màn tương tác đầy thú vị giữa nhóm và tiền bối Mingyu (SEVENTEEN) (Ảnh: X)

Sự chú ý dành cho CORTIS còn lan sang cả khán giả đại chúng nhờ vào các nội dung viral. Trên nền tảng TikTok, các đoạn video "chế" lồng ghép hình ảnh các thành viên vào bối cảnh đời thường tại Việt Nam liên tục xuất hiện. Những khoảnh khắc hậu trường được fan Việt biên tập lại theo phong cách hài hước, sử dụng âm nhạc remix thịnh hành đã giúp xây dựng hình tượng các "trai trẻ" thân thiện, tài năng nhưng không kém phần lầy lội, chiếm trọn cảm tình của người dùng mạng xã hội.

Sự chú ý dành cho CORTIS còn lan sang khán giả đại chúng nhờ vào các nội dung viral

CORTIS - tân binh hot nhất hiện tại

Khác với mô hình idol truyền thống, CORTIS định vị mình là một hình mẫu idol toàn diện với khả năng tự chủ hoàn toàn. Từ việc tự nhào nặn và sản xuất các bản hit như What You Want, GO!, cho đến tham gia biên đạo và đồng đạo diễn MV, nhóm đã xóa bỏ định kiến về những "thần tượng rập khuôn". Chính sự chân thật trong âm nhạc và tư duy nghệ thuật hiện đại đã giúp CORTIS không chỉ hòa tan vào thị trường Kpop bão hòa mà còn trở thành biểu tượng mới cho cộng đồng người trẻ yêu sáng tạo tại Việt Nam. Đứng sau sức hút mãnh liệt của CORTIS là sự hội tụ của 5 cá tính Gen Z tài năng và khác biệt.

Bản hit FaSHioN gây sốt của CORTIS

Với thành viên lớn tuổi nhất là James sinh năm 2005, tên thật là Zhao Yufan mang hai dòng máu Thái - Trung, giữ vai trò "cỗ máy nhảy" với kỹ năng vũ đạo thượng thừa và kinh nghiệm biên đạo chuyên nghiệp. Kỹ năng của anh chàng đã được kiểm chứng thông qua việc từng tham gia vào việc từng tham gia biên đạo vũ đạo cho TXT và ILLIT, đồng thời anh chàng cũng từng gây chú ý khi xuất hiện trên sân khấu Seven cùng với Jungkook (BTS). Ngoài kỹ năng, ngoại hình của James cũng là yếu tố khiến anh thu hút được lượng người hâm mộ lớn. Sở hữu đường nét gương mặ ấn tượng, sống mũi cao và thần thái mạnh mẽ, có phần “khó gần” đã tạo nên sức hút lớn với các fan girl.

Thành viên lớn tuổi nhất là James sinh năm 2005, tên thật là Zhao Yufan mang hai dòng máu Thái - Trung (Ảnh: X)

Trưởng nhóm Martin sinh năm 2008, tên thật là Park Woo-joo,là người Mỹ gốc Hàn sở hữu chiều cao ấn tượng 1m90, và là "linh hồn" trong khâu sản xuất âm nhạc của nhóm. Với phong cách rap đậm chất Mỹ đầy sắc sảo, anh là trụ cột định hình màu sắc âm nhạc của CORTIS. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Martin đã sớm được nhìn nhận như một producer tài năng khi bắt đầu công việc sáng tác vào năm anh chàng mới 9 tuổi. Bên cạnh việc sản xuất nhạc cho CORTIS, anh chàng cũng từng tham gia vào sáng tác cho các tiền bối cùng nhà như TXT, ILLIT, LE SSERAFIM trước khi debut.

Trưởng nhóm Martin sinh năm 2008, tên thật là Park Woo-joo,là người Mỹ gốc Hàn sở hữu chiều cao ấn tượng 1m90 (Ảnh: X)

Vị trí visual thuộc về Juhoon (2008) với gương mặt sắc sảo chuẩn người mẫu. Juhoon gây được ấn tượng lớn với công chúng khi là thành viên thông thạo đến 4 thứ tiếng là Hàn, Anh, Nhật, Trung. Không chỉ là thành viên sở hữu visual không góc chết, cùng với thần thái tự tin khi xuất hiện trước ống kính, Juhoon còn được biết đến như một nghệ sĩ đa tài khi có thể chơi thành thạo violin và cực kỳ giỏi thể thao.

Vị trí visual thuộc về Juhoon (2008) với gương mặt sắc sảo chuẩn người mẫu (Ảnh: X)

Seonghyeon (2009) gây kinh ngạc bởi tư duy viết lời và soạn nhạc nhạy bén dù tuổi đời còn rất trẻ. Sở hữu chất giọng mang màu sắc đặc biệt, cùng với khả năng sáng tác có tư duy nhạy bén, anh chàng được đánh giá là “thực tập sinh thiên phú” khi liên tục đứng đầu các kỳ đánh giá hàng tháng tại công ty. Trái ngược với hình ảnh cuốn hút, làm chủ sân khấu, Seonghyeon ngoài đời lại được đánh giá là một thiếu niên 16 tuổi có phần rụt rè, hay căng thẳng nhưng luôn âm thầm quan tâm đến mọi người xung quanh.

Seonghyeon (2009) gây kinh ngạc bởi tư duy viết lời và soạn nhạc nhạy bén dù tuổi đời còn rất trẻ (Ảnh: X)

Mảnh ghép cuối cùng là em út Keonho (2009), người được mệnh danh là "át chủ bài" nhờ năng lượng trình diễn bùng nổ. Keonho sở hữu ngoại hình điển trai với làn da ngăm khỏe khoắn, từng gây sốt mạng xã hội và được ví như phiên bản nhí của Cha Eun Woo. Dù là nhỏ tuổi nhất, Keonho lại có khả năng biến hóa sân khấu đa dạng, từ phong thái trình diễn chững chạc, bùng nổ đến nét hồn nhiên, đáng yêu đúng lứa tuổi ở đời thường, xứng danh là "át chủ bài" của nhóm.

Mảnh ghép cuối cùng là em út Keonho (2009), người được mệnh danh là "át chủ bài" nhờ năng lượng trình diễn bùng nổ (Ảnh: X)

Hiện tại, CORTIS đang là cái tên thu hút nhiều sự chú ý, đặc biệt là ở thị trường Việt Nam. Không chỉ bởi màu sắc âm nhạc hay nhan sắc mà còn là bởi hình ảnh nhóm nhạc với những thành viên trẻ với khao khát khẳng định bản sắc cá nhân. Dù chỉ mới là tân binh, nhưng với sức hút như hiện tại, CORTIS được kỳ vọng sẽ tiến xa hơn và sớm trở thành biểu tượng của thế hệ idol tiếp theo của Kpop.