Chỉ 1 thông báo nóng từ BLACKPINK, cả thế giới cùng chờ DEADLINE!

Sau nhiều tháng chờ đợi mòn mỏi và thậm chí bị "trap" bởi hàng loạt thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, đúng 10h tối ngày 14/1 (giờ Việt Nam), YG đã chính thức công bố thông tin mới nhất về sự trở lại của BLACKPINK với một mini album.

Video công bố mini album của BLACKPINK từ YG vào tối 14/1 (Nguồn: YouTube)

Trong khoảng 19 giây của video teaser hé lộ, YG đã có câu trả lời về màn comeback của BLACKINK với mini album thứ 3 mang tên DEADLINE và ấn định ngày phát hành chính thức, khiến cộng đồng fan toàn cầu ngay lập tức “đứng ngồi không yên”.

Theo đó, mini album mới của BLACKPINK dự kiến ra mắt vào 13 giờ ngày 27/2 (giờ Hàn Quốc). Dù YG chưa hé lộ thêm tracklist hay concept cụ thể nhưng ngay lập tức trở thành “mồi lửa” châm ngòi cho loạt thảo luận sôi nổi khắp các nền tảng mạng xã hội. Sau bao lần ngóng chờ và không ít phen hụt hẫng, BLINK - fandom của BLACKPINK giờ đây đã chính thức bước vào chế độ sẵn sàng cao nhất để chờ đợi sự trở lại của thần tượng.

Mini album thứ 3 của BLACKPINK sẽ được phát hành vào ngày 27/2 tới đây (Ảnh: YouTube)

Có thể nói, sau thời gian dài mỗi thành viên hoạt động solo và ra mắt duy nhất 1 single JUMP lên sóng vào ngày 11/7/2025, sự trở lại lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi BLACKPINK tái hợp đầy đủ đội hình. Tuy nhiên, thông tin này cũng khiến một bộ phận người hâm mộ không khỏi thất vọng.

Bởi lẽ kể từ sau album BORN PINK ra mắt từ năm 2022 và mini album thứ 2 Kill This Love phát hành từ 2019, các fan đã phải chờ đợi một thời gian rất dài nhưng chỉ có thể nhận lại một "mini album" và không phải một full album như nhiều thông tin trước đó.

Nhiều fan còn hài hước cho rằng, mini album lần này của BLACKPINK sẽ chỉ vỏn vẹn 2 ca khúc đó là JUMP và... JUMP phiên bản remix. Dẫu vậy, dù bất kể lý do nào, việc trở lại với một mini album cũng sẽ khiến cả thế giới chờ đợi "DEADLINE" và ngóng chờ thành tích khuấy đảo toàn cầu.