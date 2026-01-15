Bị cả cõi mạng giễu cợt nhưng đây là nghệ sĩ Việt duy nhất làm được điều này trên BXH Spotify toàn cầu

Mới đây, Spotify công bố bảng xếp hạng các album có màn ra mắt lớn nhất tuần trên phạm vi toàn cầu. Giữa danh sách vốn quen thuộc với những cái tên Âu - Mỹ, một sản phẩm đến từ Việt Nam bất ngờ xuất hiện ở vị trí debut #6 trên BXH Top Albums Debut Global - album Nổ của Wren Evans. Đây cũng là album Việt duy nhất góp mặt trong top 10 tuần qua, đứng cạnh loạt nghệ sĩ quốc tế như Zach Bryan, The Kid LAROI, Ninho, French Montana hay Diplo.

Thành tích này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng nghe nhạc, đặc biệt trong bối cảnh album nói trên vừa trải qua một giai đoạn ra mắt đầy sóng gió. Bị đem ra mổ xẻ, giễu cợt, thậm chí trở thành đề tài meme trên mạng xã hội, nhưng rốt cuộc, sản phẩm này vẫn đạt được cột mốc mà chưa album Việt nào trước đó chạm tới trên BXH Spotify toàn cầu.

Album Nổ được phát hành vào ngày 5/1/2026 theo hình thức “đánh úp”, không báo trước, là album phòng thu thứ hai của Wren Evans. Gồm 12 ca khúc, dự án tiếp tục có sự đồng hành của nhà sản xuất quen thuộc itsnk và đi theo hướng pha trộn đa thể loại: Pop, Hip-Hop, Drill, Afrobeat, New Jack Swing cho tới Electro Pop. Về mặt ý nội dung, album xoay quanh những chiêm nghiệm nội tâm sau biến cố cá nhân, với hình tượng “trăng” được lặp lại như một biểu trưng cho cô đơn, khoảng lặng và sự trưởng thành. Các ca khúc như Thu Đợi, 144, Không Thử Sao Biết hay Gió Đưa Tình cho thấy nỗ lực mở rộng biên độ cảm xúc so với sản phẩm trước đó.

Tuy nhiên, ngay từ thời điểm ra mắt, album đã phải đối diện với làn sóng phản ứng trái chiều dữ dội. Những ồn ào đời tư trong quá khứ khiến một bộ phận khán giả công khai “thoát fan”, nhìn nhận sản phẩm mới bằng tâm thế khắt khe hơn. Trên mạng xã hội, trào lưu đùa cợt kiểu “núp gầm giường nghe nhạc” lan rộng, phản ánh sự mâu thuẫn khá điển hình: quay lưng về mặt hình ảnh cá nhân nhưng vẫn tò mò, không cưỡng lại việc bấm nghe album mới.

Chưa dừng lại ở đó, ca khúc Gió Đưa Tình còn bị cư dân mạng soi ra những điểm tương đồng ở phần intro và điệp khúc với Peter Pan Was Right của Anson Seabra, kéo theo nghi vấn “mượn ý tưởng” và hàng loạt bình luận châm biếm. Một số đoạn clip nhá hàng giọng hát live cũng trở thành chất liệu để khán giả giễu cợt khả năng trình diễn, cho rằng nam ca sĩ “hụt hơi”, chưa đủ lực so với kỳ vọng.

Trong bối cảnh đó, việc album vẫn đạt thành tích thương mại ấn tượng trở thành một nghịch lý đáng chú ý. Chỉ sau thời gian ngắn phát hành, album nhanh chóng vươn lên vị trí Top 1 Apple Music và Top 1 iTunes Việt Nam. Video trình chiếu toàn bộ album trên YouTube cũng ghi nhận vị trí top 1 trending mảng âm nhạc theo thống kê từ bên thứ ba, cho thấy mức độ tiêu thụ nhạc số vượt trội so với mặt bằng chung thị trường trong nước.

Trên Spotify, sức càn quét tiếp tục được thể hiện rõ rệt. Nam ca sĩ duy trì vị trí nghệ sĩ có lượng người nghe hàng tháng thuộc nhóm dẫn đầu tại Việt Nam, trong khi nhiều ca khúc trong album đồng loạt lọt vào bảng xếp hạng Top Songs Vietnam. Việc album debut ở vị trí #6 Top Albums Debut Global giúp Wren Evans tạo nên cột mốc chưa từng có.

Đáng chú ý, dù không triển khai chiến dịch quảng bá rầm rộ, tên album và nghệ sĩ vẫn liên tục xuất hiện trong top xu hướng thảo luận trên TikTok và Facebook. Song song với những tranh cãi, cộng đồng âm nhạc chuyên môn ghi nhận nỗ lực đổi mới, tinh thần không lặp lại chính mình và sự dũng cảm khi thử nghiệm cấu trúc, màu sắc âm thanh phức tạp ở các track như 144 hay Thu Đợi.

Sự đối lập giữa việc bị cộng đồng mạng quay lưng về mặt hình ảnh nhưng lại được ủng hộ mạnh mẽ bằng con số đã tạo nên một trường hợp đặc biệt. Điều này cho thấy, âm nhạc của Wren Evans hấp dẫn một bộ phận người nghe đông đảo, bất chấp những hoài nghi xoay quanh đời tư hay phong cách cá nhân.

