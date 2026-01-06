Anh Trai năng suất nhất hiện tại: Vừa rời Say Hi là ra nhạc liên tục, show chạy không xuể, còn thắng luôn giải Tân binh

Ngày 4/1, CONGB phát hành ca khúc bài hát này dành riêng cho mình em , mở đầu cho chuỗi dự án âm nhạc trong năm 2026 sau khi tham gia chương trình Anh Trai Say Hi. Ca khúc do CONGB trực tiếp tham gia sáng tác, kết hợp cùng buitruonglinh, thuộc thể loại ballad và khai thác câu chuyện tình cảm mang màu sắc trầm buồn.

Trong sản phẩm lần này, CONGB lựa chọn cách thể hiện tập trung vào giọng hát, hạn chế các yếu tố trình diễn thường thấy. Ca khúc có tiết tấu chậm, giai điệu tối giản, tạo không gian để ca từ dẫn dắt mạch cảm xúc. Sự kết hợp với buitruonglinh mang lại sự đa dạng trong màu giọng và cách xử lý, góp phần hoàn thiện cấu trúc tổng thể của bài hát. Cùng với đó, MV bài hát này dành riêng cho mình em được xây dựng theo hình thức “performance video” với cách tiếp cận tối giản. Hình ảnh chủ yếu xoay quanh phần trình diễn của hai nghệ sĩ trong không gian mang tính biểu cảm, giúp giữ trọng tâm vào âm nhạc và tinh thần của ca khúc.

CONGB kết hợp cùng buitruonglinh cho ra mắt sản phẩm mới (Ảnh: FBNV)

Sau khoảng 4 tiếng phát hành, video đã lọt Top Trending YouTube Việt Nam. Sau hơn một ngày ra mắt, sản phẩm ghi nhận khoảng 169 nghìn lượt xem, cùng hàng nghìn bình luận và lượt yêu thích. Các ý kiến phản hồi của khán giả chủ yếu xoay quanh phần sáng tác, cách xử lý giọng hát cũng như việc CONGB lựa chọn thể loại ballad cho sản phẩm mở màn năm mới. Bên cạnh đó, một số bình luận cho thấy sự quan tâm đến hướng đi âm nhạc mà nam ca sĩ đang theo đuổi trong giai đoạn tiếp theo.

Theo kế hoạch, sau ca khúc này, CONGB sẽ phát hành EP CONGBDAY dưới định dạng đĩa vật lý. Song song đó, nam ca sĩ dự kiến tổ chức các hoạt động giao lưu với người hâm mộ như fansign, fanmeeting, nhằm giới thiệu sản phẩm và kết nối trực tiếp với khán giả trong thời gian sắp tới.

Theo kế hoạch, sau ca khúc CONGB sẽ phát hành EP CONGBDAY dưới định dạng đĩa vật lý (Ảnh: FBNV)

Trước đó, tại chương trình Anh Trai Say Hi, CONGB là một trong những Anh Trai nhận được nhiều sự chú ý nhờ cá tính âm nhạc riêng, phong thái trình diễn tự tin cùng sự tiến bộ rõ rệt qua từng vòng thi. Dù không lọt vào Top Best 5, nam ca sĩ vẫn giành được giải The Best Performer, phần thưởng ghi nhận khả năng trình diễn xuất sắc, thần thái cuốn hút và sức hút đặc biệt với khán giả.

CONGB là một trong những Anh Trai nhận được nhiều sự chú ý nhờ cá tính âm nhạc riêng (Ảnh: FBNV)

Khép lại Anh Trai Say Hi, CONGB nhanh chóng trở lại với lịch trình cá nhân sôi nổi. Cùng với các dự án âm nhạc cá nhân, nam ca sĩ liên tục xuất hiện tại các sự kiện giải trí, chương trình biểu diễn, hoạt động quảng bá sản phẩm và các buổi giao lưu với khán giả. Anh cũng hợp tác với nhiều nhãn hàng trong các chiến dịch quảng cáo và truyền thông, cho thấy mức độ danh tiếng ổn định của CONGB trong giai đoạn hậu chương trình.

Mới đây, CONGB còn nhận giải thưởng Rising Artist - Nghệ sĩ mới ấn tượng tại Lễ trao giải WeYoung thuộc WeChoice Awards. Giải thưởng này đánh dấu thêm một cột mốc trong giai đoạn hoạt động của nam ca sĩ sau Anh Trai Say Hi. Với các dự án âm nhạc đang được triển khai trong năm 2026, nam ca sĩ tiếp tục là một gương mặt được giới trẻ và công chúng quan tâm.

CONGB nhận giải thưởng Rising Artist - Nghệ sĩ mới ấn tượng tại Lễ trao giải WeYoung thuộc WeChoice Awards (Ảnh: FBNV)

CONGB, tên thật Nguyễn Thành Công (sinh năm 2000), từng theo học khoa Sư phạm Âm nhạc - Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nam idol được biết đến lần đầu khi trở thành một trong hai thực tập sinh người Việt tham gia Boys Planet 999 (2023). Tại chương trình, CONGB gây ấn tượng nhờ visual tươi sáng cùng khả năng vocal nổi bật, song dừng lại ở tập 8 với vị trí 43. Sau đó, CONGB trở về Việt Nam và phát hành sản phẩm âm nhạc pre-debut Em Đợi Anh Lâu Chưa?. Ca khúc nhanh chóng viral trên mạng xã hội, giúp tên tuổi anh chàng được giới trẻ biết đến nhiều hơn. Cũng trong giai đoạn này, nam ca sĩ công bố fandom UNICONGs cùng màu sắc đại diện dành cho fan.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2024, CONGB tiếp tục thử sức với show sống còn Starlight Boys. Dù chưa giành suất debut, anh vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ, thậm chí được giám khảo Lee Seung Gi dành lời khen cho sự tiến bộ rõ rệt.

CONGB được kỳ vọng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Vpop trong thời gian tới (Ảnh: FBNV)

Từ hành trình trải nghiệm trên các chương trình thực tế đến việc tạo dấu ấn tại Anh Trai Say Hi, CONGB đang xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ trẻ nghiêm túc, chăm chỉ và liên tục phát triển sự nghiệp. Với lịch trình dày đặc, các dự án âm nhạc đang được triển khai và sự quan tâm của khán giả, nam ca sĩ tiếp tục củng cố vị trí của mình trong Vpop, mở ra triển vọng trở thành một trong những gương mặt nổi bật và ổn định trong thời gian tới.

