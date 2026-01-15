Mới đây, bảng thống kê các nghệ sĩ Việt có lượng người nghe hàng tháng cao nhất trên Spotify (theo số liệu từ bên thứ 3) đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Sơn Tùng M-TP, HIEUTHUHAI hay JustaTee, khán giả đặc biệt chú ý tới một gương mặt tưởng chừng khá “im hơi lặng tiếng” nhưng lại sở hữu thành tích vô cùng ấn tượng - Dangrangto.

Dangrangto tưởng chừng khá “im hơi lặng tiếng” nhưng lại sở hữu thành tích vô cùng ấn tượng (Ảnh: FBNV)

Theo số liệu từ bên thứ 3, hàng loạt nghệ sĩ Việt đã vượt mốc 1 triệu monthly listeners, trong đó Top 10 đều dao động quanh ngưỡng trên dưới 2 triệu lượt nghe. Monthly listeners phản ánh số tài khoản riêng biệt từng nghe nhạc của nghệ sĩ trong thời gian gần nhất và thường biến động mạnh theo độ phủ của các sản phẩm mới. Nhờ liên tục xuất hiện trong các ca khúc hợp tác suốt năm 2025, Dangrangto đã vươn lên nhóm nghệ sĩ có hơn 2 triệu người nghe hàng tháng, thậm chí cao hơn HIEUTHUHAI (1,8 triệu) - một thành tích đủ để nam rapper “chung mâm” với những cái tên top đầu Vbiz.

Nhờ liên tục xuất hiện trong các ca khúc hợp tác suốt năm 2025, Dangrangto đã vươn lên nhóm nghệ sĩ có hơn 2 triệu người nghe hàng tháng (Ảnh: FBNV)

Sản phẩm nổi bật nhất của Dangrangto trong năm qua chính là bản hit kết hợp cùng nữ ca sĩ Min - Chẳng Phải Tình Đầu Sao Đau Đến Thế. Giọng rap trầm ấm, giàu cảm xúc và mang màu sắc rất riêng của Dangrangto được xem là yếu tố then chốt giúp ca khúc ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Dù từng xuất hiện trong không ít bản nhạc sôi động, mang màu sắc “xập xình”, Dangrangto vẫn cho thấy sự tỏa sáng khi theo đuổi melodic rap những ca khúc chậm rãi, chill, dễ nghe, nơi cảm xúc và chất giọng được đặt lên hàng đầu.

Sản phẩm nổi bật nhất của Dangrangto trong năm qua chính là bản hit kết hợp cùng nữ ca sĩ Min - Chẳng Phải Tình Đầu Sao Đau Đến Thế

Dangrangto tên thật là Hải Đăng, sinh năm 2002, bắt đầu sự nghiệp âm nhạc cùng tổ đội WORKAHOLIC$. Niềm đam mê với âm nhạc của anh được nuôi dưỡng từ rất sớm, từng tự phát hành sản phẩm trên SoundCloud - con đường quen thuộc của nhiều nghệ sĩ độc lập. Để theo đuổi ước mơ, Dangrangto từng trải qua nhiều công việc làm thêm, từ phục vụ đến thợ hồ, nhằm có kinh phí đầu tư cho âm nhạc và rèn giũa kỹ năng.

Đến năm 2023, cái tên Dangrangto bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau khi phát hành ca khúc Wrong Times kết hợp cùng nữ rapper Puppy. Phần verse của nam rapper nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội nhờ giai điệu bắt tai và ca từ được đánh giá cao. Từ bước đệm này, các sản phẩm tiếp theo như Love Is hay Anh Muốn Nhìn Thấy Em tiếp tục tạo hiệu ứng tích cực, góp phần giúp Dangrangto dần khẳng định dấu ấn riêng trong làng nhạc Việt.

Năm 2024, Dangrangto tiếp tục ghi dấu ấn khi tham gia Rap Việt mùa 4 (Ảnh: FBNV)

Năm 2024, Dangrangto tiếp tục ghi dấu ấn khi tham gia Rap Việt mùa 4, gây bão ngay từ vòng chọn đội với thành tích nhận trọn 4 nón vàng từ các huấn luyện viên. Trên sân chơi này, hầu hết các tiết mục của anh đều đạt lượng người nghe cao, cho thấy sức hút rõ rệt với khán giả đại chúng. Nam rapper “bỏ túi” hai bản hit Lướt Trên Con Sóng và Đâu Phải Vợ Anh, nhanh chóng trở thành những điểm sáng nổi bật của chương trình. Dù được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị Quán quân, Dangrangto đã bất ngờ chủ động dừng bước trước thềm Chung kết vì lý do sức khỏe, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Hậu Rap Việt, Dangrangto trở thành cái tên được săn đón, thậm chí độ hot có thời điểm vượt cả quán quân Robber. Giai đoạn này, Dangrangto liên tục ra nhạc và tạo nên nhiều trend trên mạng xã hội như Ngựa Ô, MATDEN… Ngoài ra, bài cypher BIGTEAM BIGDREAM có sự tham gia của nam rapper cũng gây bão làng rap, nhanh chóng vươn lên Top 1 Trending ngay tại thời điểm phát hành.

Hậu Rap Việt, Dangrangto trở thành cái tên được săn đón, thậm chí độ hot có thời điểm vượt cả quán quân (Ảnh: FBNV)

Từ những ngày đầu hoạt động trên SoundCloud, bước lên sân khấu truyền hình cho đến các màn kết hợp phủ sóng mạnh mẽ, Dangrangto đang dần định hình hình ảnh một rapper đa sắc màu. Nam rapper không chỉ đủ sức khuấy động khán giả với những bản nhạc sôi động mà còn dễ dàng chạm đến cảm xúc người nghe qua các ca khúc melodic rap. Với hướng đi tập trung vào những màn hợp tác chất lượng và bền bỉ, Dangrangto được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao vị thế của bản thân, trở thành một trong những cái tên đáng gờm của Rap Việt trong thời gian tới.

Với những dấu ấn liên tục trong thời gian qua, Dangrangto đang cho thấy đà bứt phá rõ nét cả về độ phủ lẫn thành tích nhạc số (Ảnh: FBNV)

Với những dấu ấn liên tục trong thời gian qua, Dangrangto đang cho thấy đà bứt phá rõ nét cả về độ phủ lẫn thành tích nhạc số. Phong độ ổn định, hướng đi bền bỉ cùng màu sắc âm nhạc riêng giúp nam rapper ngày càng nhận được nhiều thiện cảm từ cộng đồng yêu rap và khán giả trẻ. Trong bối cảnh WeChoice Awards chính thức mở cổng đề cử cộng đồng, Dangrangto nhanh chóng trở thành một trong những cái tên được rap fan đồng loạt gọi tên ở hạng mục nghệ sĩ trẻ bứt phá, cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng rõ nét của nam rapper trên thị trường nhạc Việt.