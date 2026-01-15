2 ca khúc được Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản biểu diễn

Ngày 13/01/2026, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có màn chơi trống chung tại Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại thành phố Nara, Nhật Bản. Hoạt động này diễn ra sau cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo và nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Địa điểm tổ chức là Nara, quê hương của Thủ tướng Sanae Takaichi. Trong sự kiện, hai nhà lãnh đạo cùng mặc áo khoác thể thao màu xanh dương, trên áo in quốc kỳ Nhật Bản và Hàn Quốc cùng tên riêng bằng tiếng Anh.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vừa có màn chơi trống chung (nguồn: NHK)

Sau màn chơi trống, Tổng thống Lee Jae Myung chia sẻ trên mạng xã hội X rằng đây là lần đầu tiên ông tiếp xúc với bộ trống nên phần trình diễn còn chưa thuần thục. Thủ tướng Sanae Takaichi, người từng chơi trống trong một ban nhạc rock khi còn là sinh viên, đã trực tiếp hướng dẫn các thao tác cơ bản trong quá trình biểu diễn. Kết thúc sự kiện, bà Takaichi tặng ông Lee một đôi dùi trống làm quà lưu niệm, và cả hai cùng ký tên lên món quà này.

avagif - tuyetbitr (1)

Trong phần chơi trống, fan Kpop chú ý khi Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản chơi hai ca khúc có sức lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường quốc tế trong giai đoạn 2020-2026 là Dynamite của BTS và Golden, ca khúc chủ đề của bộ phim hoạt hình Kpop Demon Hunters.

Cú nổ toàn cầu của BTS - Dynamite

Dynamite được phát hành vào ngày 21/8/2020, là đĩa đơn tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp của BTS. Ca khúc mang phong cách disco-pop pha trộn funk và pop hiện đại, từng đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, trụ hạng tổng cộng 32 tuần và thiết lập nhiều kỷ lục về lượt nghe, lượt xem trên các nền tảng số. Tính đến năm 2025, video âm nhạc Dynamite đã vượt mốc 2 tỷ lượt xem trên YouTube và mang về cho BTS nhiều kỷ lục Guinness thế giới, đồng thời giúp nhóm nhận đề cử tại Grammy Awards lần thứ 63.

Golden - HUNTR/X

Golden là ca khúc nhạc phim chủ đề của bộ phim hoạt hình Kpop Demon Hunters, do nhóm nhạc nữ ảo Huntr/x thể hiện, với giọng hát nhân vật chính được đảm nhiệm bởi nữ ca sĩ EJAE. Ca khúc được sản xuất bởi ê-kíp từ The Black Label phối hợp cùng Sony Pictures Animation. Sau khi ra mắt, Golden nhanh chóng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc lớn, bao gồm Billboard Hot 100 và Official Singles Top 100. Tại lễ trao giải Golden Globe Awards năm 2026, ca khúc này giành giải Ca khúc trong phim hay nhất, trong khi bộ phim Kpop Demon Hunters được vinh danh ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất.