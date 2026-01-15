Ngày 15/1, cộng đồng mạng xôn xao trước một tình huống gây tranh cãi liên quan đến Nhâm Phương Nam. Dân tình lan truyền ảnh chụp màn hình một bình luận được cho là xuất phát từ chính tài khoản đã xác minh của nam nghệ sĩ dưới một bài đăng của cư dân Threads. Điều khiến khán giả “nổi điên” không nằm ở việc phản hồi, mà ở ngôn từ mang tính gay gắt, như thể đang “đốp chát” với fan, gọi fan là “chúng nó”.

Nội dung bình luận được chia sẻ nguyên văn: “Làm miết tưởng chúng nó má anh Nam á bay ơi, bộ đăng cái caption xong ba mẹ tụi nó bị trừ lương hả gi.” Cách dùng từ suồng sã, mang sắc thái công kích khiến không ít người cho rằng đây là phản ứng thiếu kiểm soát, không phù hợp với hình ảnh một nghệ sĩ trước công chúng.

Dòng trạng thái gây tranh cãi của Nhâm Phương Nam

Ngay sau khi hình ảnh xuất hiện, luồng ý kiến trái chiều nhanh chóng bùng lên. Một bộ phận khán giả tỏ ra khó hiểu, đặt câu hỏi về bối cảnh và mục đích của bình luận. Số khác lại nghiêng về giả thuyết nam nghệ sĩ sử dụng tài khoản phụ để theo dõi và phản hồi, nhưng đã quên chuyển đổi tài khoản trước khi bình luận, dẫn đến “sự cố khó đỡ”. Dù theo cách lý giải nào, phản ứng chung vẫn là sự thất vọng từ người hâm mộ vì đã ủng hộ hết mình nhưng nhận lại là thái độ khiến họ “hết hồn”.

Từ câu chuyện này, vấn đề ứng xử của người nổi tiếng trên mạng xã hội một lần nữa được đặt ra. Chỉ một hành động thiếu chuẩn mực cũng đủ khiến hình ảnh được xây dựng trong thời gian dài bị ảnh hưởng, thậm chí dẫn đến việc người hâm mộ quay lưng.

Cư dân mạng tranh cãi rầm rộ

Chiều 15/1, Nhâm Phương Nam chính thức xin lỗi liên quan đến bình luận đang gây tranh cãi. Nam nghệ sĩ nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình, thẳng thắn đối diện với ý kiến trái chiều.

Nhâm Phương Nam xin lỗi

Nhâm Phương Nam sinh năm 1994, đến từ Hà Nội. Anh từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp trước khi rẽ hướng theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Sở hữu chiều cao 1m82 cùng ngoại hình nổi bật, anh được chú ý sau khi tham gia Hot Face Vietnam 2017 và chương trình Người Ấy Là Ai (mùa 2). Trong sự nghiệp, Nhâm Phương Nam hoạt động đa dạng ở nhiều vai trò như người mẫu, diễn viên, ca sĩ và MC/VJ, từng góp mặt trong nhiều MV, dự án giải trí cũng như các chương trình truyền hình.

Nhâm Phương Nam hoạt động đa dạng ở nhiều vai trò

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn hoạt động sôi nổi của nam nghệ sĩ khi tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2. Dù không tiến sâu đến chung kết, anh vẫn để lại dấu ấn với hình ảnh một nghệ sĩ chịu thử thách, liên tục làm mới bản thân và thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ thông qua các hoạt động trên mạng xã hội. Chính vì vậy, ồn ào lần này càng khiến dư luận chú ý, bởi nó xảy ra vào thời điểm nam nghệ sĩ đang được theo dõi sát sao.