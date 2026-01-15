Không phải Jung Kook (BTS), đây mới là Justin Bieber của Hàn Quốc

Vào ngày 13/1, thị trường âm nhạc Kpop tiếp tục đón nhận một làn sóng mới đầy hứa hẹn với sự ra mắt của nhóm nhạc nam LNGSHOT. Ngay khi sản phẩm đầu tay mang tên Moonwalkin’ nằm trong EP debut SHOT CALLERS được phát hành, cộng đồng yêu nhạc quốc tế lẫn Việt Nam đã nhanh chóng đổ dồn sự chú ý vào cái tên mới này.

Cộng đồng yêu nhạc quốc tế lẫn Việt Nam đã nhanh chóng đổ dồn sự chú ý vào cái tên mới LNGSHOT (Ảnh: X)

Moonwalkin’ là một bản Hip-hop/R&B đầy năng lượng, lấy cảm hứng từ tinh thần tự do và những bước nhảy huyền thoại của Michael Jackson. Nội dung bài hát tập trung vào sự kiên định với đam mê và khao khát có được sự đồng hành của người mình yêu bất chấp dòng chảy hối hả của thời gian. Sự kết hợp giữa chất liệu âm nhạc hiện đại và màu giọng mang âm hưởng Âu Mỹ đã giúp LNGSHOT tạo nên một dấu ấn khác biệt ngay từ những nốt nhạc đầu tiên.

Trên mạng xã hội Threads, một bài đăng chia sẻ về MV Moonwalkin’ của cộng đồng fan Việt đã bất ngờ thu về lượng tương tác khổng lồ. Điều khiến cư dân mạng xôn xao nhất không phải là ngoại hình hay vũ đạo, mà chính là màu giọng đặc biệt của các thành viên. Ở phần bình luận, đa số người nghe đều bày tỏ sự ngỡ ngàng trước kỹ thuật xử lý và âm sắc của nhóm.

Sự chú ý đổ dồn vào thành viên Louis- thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm. Ngay khi Louis cất giọng, người nghe không khỏi liên tưởng đến ngôi sao nhạc Pop thế giới Justin Bieber. Sự so sánh này xuất phát từ cách nhả chữ mượt mà, độ luyến láy đặc trưng và chất giọng mỏng nhưng đầy kỹ thuật, vốn là những yếu tố gắn liền với tên tuổi của nam ca sĩ người Canada. Rất nhiều người hâm mộ cũng để lại nhận xét rằng âm sắc của Louis giống với Justin Bieber vào những năm 2009-2010. Trước đó, hành trình debut solo của Jung Kook (BTS) được nâng đỡ bởi "ông trùm" Scooter Braun thường được so sánh với Justin Bieber. Nhưng Jung Kook chỉ tương đồng về định hướng, còn về giọng hát thì nam tân binh Louis mới khiến người ta thấy bất ngờ hơn cả.

Louis - nam ca sĩ có giọng hát được so sánh với Justin Bieber

Không chỉ dừng lại ở cộng đồng fan Việt, dưới phần bình luận của video chính thức trên YouTube, rất nhiều khán giả quốc tế cũng để lại những nhận xét tương tự, cho rằng âm sắc và cách luyến láy của Louis khiến họ liên tưởng ngay đến "hoàng tử nhạc Pop". Điều này vô tình tạo nên một hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ, khiến Moonwalkin' nhận được nhiều sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ sau hơn 1 ngày ra mắt, MV Moonwalkin' trên YouTube của nhóm đã thu về hơn 2 triệu lượt xem, một con số đáng ngưỡng mộ so với một tân bình vừa ra mắt.

Chỉ sau hơn 1 ngày ra mắt, MV Moonwalkin’ trên YouTube của nhóm đã thu về hơn 2 triệu lượt xem (Ảnh: X)

LNGSHOT là nhóm nhạc nam đầu tiên được nhào nặn dưới bàn tay của ông trùm Jay Park tại công ty MORE VISION. Phong cách âm nhạc cá nhân của Jay Park vốn luôn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi chất liệu R&B và Hip-hop Âu Mỹ cho nên việc LNGSHOT sở hữu màu giọng và phong cách trình diễn mang hơi hướng quốc tế được xem là kết quả tất yếu từ định hướng mà Jay Park đã theo đuổi suốt nhiều năm qua.

LNGSHOT là nhóm nhạc nam đầu tiên được nhào nặn dưới bàn tay của ông trùm Jay Park (Ảnh: X)

Nhóm gồm 4 thành viên trẻ tuổi là Ohyul trong vai trò trưởng nhóm, Ryul, Woojin và em út Louis. LNGSHOT không đi theo lối mòn của các nhóm nhạc thần tượng truyền thống mà tập trung khai thác chất liệu Hip-hop, R&B và Pop đậm chất nghệ sĩ. Với EP đầu tay mang tên SHOT CALLERS và ca khúc chủ đề Moonwalkin’, nhóm đã khẳng định được tư duy âm nhạc hiện đại, vừa tự do, vừa tinh tế. Các thành viên không chỉ sở hữu kỹ năng vũ đạo điêu luyện mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất âm nhạc và viết lời.

Dưới sự dẫn dắt của Jay Park, LNGSHOT được kỳ vọng sẽ trở thành luồng gió mới cho thị trường Kpop (Ảnh: X)

Dưới sự dẫn dắt của Jay Park, LNGSHOT được kỳ vọng sẽ trở thành luồng gió mới cho thị trường Kpop bằng sự kết hợp giữa văn hóa đường phố và tính thẩm mỹ cao cấp. Nhóm không chỉ chú trọng vào thành tích nhạc số mà còn tập trung xây dựng thương hiệu cá nhân mạnh mẽ, nơi mỗi thành viên đều có không gian để bộc lộ bản sắc riêng. Hiện tại, các chủ đề thảo luận về màu giọng đặc trưng của nhóm vẫn đang tiếp tục tăng cao trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu, hứa hẹn một tương lai bùng nổ cho nhóm tân binh của Jay Park.