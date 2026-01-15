Sự hết thời của “công chúa" được ưu ái nhất showbiz: Hơn 1 thập kỷ bị gán danh kẻ phản bội, cấm sóng không đất hoạt động

Từ đỉnh cao 7 năm rực rỡ cùng SNSD đến cú sốc mang tên "bài đăng bị ép rời khỏi nhóm”

Trong suốt 7 năm Jessica hoạt động cùng SNSD, nhóm không chỉ thống trị các bảng xếp hạng trong nước mà còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường quốc tế. Nhóm sở hữu loạt ca khúc được xem là “quốc dân” như Into The New World, Gee, Oh!, Genie, Run Devil Run, I Got A Boy, Mr.Mr.… , trở thành biểu tượng của cả một thế hệ người hâm mộ.

Giữa dàn thành viên nổi bật, Jessica luôn là cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Bên cạnh vai trò ca sĩ, cô còn tích cực lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác như diễn xuất, hát nhạc phim, hợp tác âm nhạc với nhiều nghệ sĩ và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình giải trí đình đám. Sở hữu ngoại hình cuốn hút cùng thần thái lạnh lùng đặc trưng, Jessica được truyền thông và người hâm mộ ưu ái gọi là “công chúa băng giá” của SNSD.

Tưởng chừng SNSD sẽ mãi là 9 mảnh ghép không thể tách rời, thế nhưng bước ngoặt chấn động đã xảy ra vào tháng 9/2014. Jessica bất ngờ đăng tải thông báo trên Weibo, cho biết cô bị công ty và các thành viên còn lại yêu cầu rời khỏi nhóm. Trong bài viết gây bão dư luận, Jessica chia sẻ sự bàng hoàng và khủng hoảng khi khẳng định SNSD luôn là ưu tiên hàng đầu của mình, nhưng vẫn bị buộc phải ra đi mà không nhận được một lý do thỏa đáng.

Thông tin này lập tức khiến cộng đồng fan Kpop dậy sóng. Nhiều nguồn tin cho rằng mâu thuẫn bắt nguồn từ việc Jessica thành lập thương hiệu thời trang riêng Blanc & Eclare vào tháng 8/2014. Theo phía SM Entertainment, nữ ca sĩ đã dành quá nhiều thời gian cho việc kinh doanh cá nhân, làm ảnh hưởng đến lịch trình chung của nhóm. Công ty sau đó cũng đưa ra thông báo chính thức, xác nhận SNSD sẽ tiếp tục hoạt động với đội hình 8 thành viên, đồng thời vẫn quản lý các hoạt động cá nhân của Jessica trong thời gian đầu.

Thời điểm ấy, SNSD vừa phát hành album tiếng Nhật The Best - dự án cuối cùng đánh dấu sự xuất hiện chung của đầy đủ 9 thành viên. Người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, trong khi dư luận nhanh chóng chia rẽ thành hai luồng ý kiến: một bên chỉ trích Jessica vì cho rằng cô thiếu trách nhiệm với tập thể, bên còn lại lại lên tiếng bênh vực, cho rằng SM đã quá khắt khe và cứng nhắc.

Đến năm 2015, SM Entertainment chính thức thông báo Jessica rời công ty, chấm dứt mọi ràng buộc hợp đồng. Từ đây, hành trình của “công chúa băng giá” bước sang một chương mới, tự do hơn, nhưng cũng đầy thử thách và chông gai.

Rời bỏ ánh hào quang rực rỡ của nhóm nhạc quốc dân, Jessica chật vật tìm lại vị thế riêng mình.

Sau khi rời SM Entertainment vào năm 2015, con đường hoạt động cá nhân của Jessica không mấy suôn sẻ. Cô gần như tạm rút khỏi ánh đèn sân khấu để tập trung phát triển thương hiệu thời trang Blanc & Eclare cùng Tyler Kwon. Ở giai đoạn đầu, thương hiệu này từng đạt được những thành tựu nhất định với phong cách thanh lịch, được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng lựa chọn và mở rộng hơn 60 cửa hàng trên toàn cầu, doanh thu công bố năm 2019 đạt khoảng 20 tỷ won.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2021, Blanc & Eclare vướng vào vụ kiện đòi nợ hơn 6,8 triệu USD tại Hồng Kông, làm dấy lên nghi vấn về tình hình tài chính. Sau đó, nhiều cửa hàng tại Hàn Quốc và Trung Quốc lần lượt đóng cửa, trong khi các nền tảng mạng xã hội của thương hiệu cũng ngừng cập nhật từ năm 2023, cho thấy việc kinh doanh gặp không ít khó khăn.

Song song với kinh doanh, Jessica vẫn theo đuổi âm nhạc. Năm 2016, cô debut solo với album With Love, J , đạt thành tích ấn tượng trên Gaon và Billboard. Dù vậy, việc cô hoàn toàn vắng bóng trên các chương trình âm nhạc tại Hàn Quốc khiến công chúng nghi ngờ Jessica đã bị “đóng băng” hoạt động. Sau album Wonderland, nữ ca sĩ gần như biến mất khỏi thị trường Kpop.

Năm 2020, Jessica lấn sân sang văn học với tiểu thuyết Shine, lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm của cô trong một nhóm nhạc nữ 9 thành viên. Tác phẩm nhanh chóng gây tranh cãi vì bị cho là ám chỉ SNSD. Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, Jessica vẫn tiếp tục ra mắt phần hai Bright, một lần nữa khiến dư luận dậy sóng.

Vắng bóng tại quê nhà do lệnh "cấm sóng" ngầm, công chúa băng giá lại tìm thấy hào quang rực rỡ tại thị trường tỷ dân

Bị cho là ngầm “cấm sóng” tại Hàn Quốc, Jessica lại tìm được cơ hội bứt phá tại thị trường Trung Quốc. Năm 2022, cô gây chú ý khi xác nhận tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3, chính thức trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng. Thông tin này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận: người hâm mộ vui mừng khi Jessica tái xuất, trong khi một số ý kiến cho rằng cô buộc phải tham gia show sống còn để duy trì sức hút.

Trên sân khấu chương trình, Jessica liên tục chứng minh thực lực khi giành chiến thắng ở nhiều vòng công diễn liên tiếp. Đặc biệt, tại vòng công diễn thứ 5, cô gây ấn tượng mạnh khi đảm nhận cùng lúc hai ca khúc, dẫn dắt đội giành chiến thắng áp đảo với số phiếu cao nhất. Xuyên suốt 8 tập phát sóng, Jessica luôn giữ thứ hạng an toàn, thường xuyên góp mặt trong Top 3 thí sinh được yêu thích và cuối cùng debut trong nhóm nhạc 10 thành viên cùng nhiều “chị đẹp” nổi tiếng.

Sau Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, Jessica hoạt động ngày càng sôi nổi tại Trung Quốc. Cô liên tục xuất hiện trên các chương trình giải trí như Giọng Ca Trời Ban, Great Dance Crew, Hello Saturday…, được biểu diễn và ca hát nhiều hơn hẳn so với quãng thời gian bị hạn chế ở Hàn Quốc. Hiện tại, Jessica vẫn duy trì sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và thỉnh thoảng ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, tiêu biểu là Beep Beep và Get it? Got it? Good kết hợp cùng Amber Liu vào cuối năm 2023.

Quyết định gây sốc của Jessica

Ngày 11/1, đêm diễn mở màn world tour Reflections của Jessica tại Malaysia bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Sau 12 năm rời SNSD, nữ ca sĩ bất ngờ gây sốc khi trình diễn loạt ca khúc gắn liền với “con số 9” huyền thoại như Gee, Genie, The Boys, I Got A Boy, Mr. Mr.. Chương trình được dàn dựng theo cấu trúc kể chuyện, đưa khán giả nhìn lại những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Jessica, khiến không ít người hâm mộ xúc động.

Màn tái hiện quá khứ này được xem như cách Jessica đối diện và phần nào hòa giải với quãng thời gian nhiều biến động. Việc cô chủ động sử dụng hình ảnh tư liệu thời còn hoạt động cùng SNSD cũng làm dấy lên suy đoán rằng mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và SM Entertainment đã bớt căng thẳng hơn so với trước đây.

Tuy nhiên, song hành với sự ủng hộ của một bộ phận khán giả, làn sóng tranh cãi cũng nhanh chóng bùng nổ. Không ít người, đặc biệt là cộng đồng fan trung thành của SNSD, cho rằng Jessica đang tận dụng hào quang quá khứ để “làm nóng” cho tour diễn cá nhân. Thậm chí, nữ ca sĩ còn bị chỉ trích là “hám fame”, “không xứng đáng” nhắc lại di sản của SNSD sau những biến cố đã qua. Một số đoạn clip lan truyền cho thấy địa điểm tổ chức với sức chứa khoảng 5.000 người vẫn còn nhiều ghế trống, tạo nên sự so sánh rõ rệt với các concert và fan meeting gần đây của những thành viên SNSD khác. Từ vị thế từng thuộc top thành viên đông fan nhất nhóm, Jessica hiện phải đối diện với những nghi ngờ về sức hút thực tế.

Bên cạnh âm nhạc, hoạt động kinh doanh của Jessica cũng vướng nhiều dấu hỏi. BLANC & ECLARE - thương hiệu thời trang do cô sáng lập rơi vào tình trạng sa sút, ngừng cập nhật từ năm 2023. Trước đó, thương hiệu này từng vướng tranh chấp liên quan đến khoản nợ hàng triệu USD, làm dấy lên lo ngại về gánh nặng tài chính do việc mở rộng quá nhanh. Đến nay, Jessica và cộng sự vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về tương lai của thương hiệu, khiến dư luận không khỏi hoài nghi.