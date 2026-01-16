Thành viên BIGBANG hủy show

Ngày 16/1, Daesung - giọng ca chính của BIGBANG phát đi thông báo chính thức về việc hủy đêm diễn encore tại Nhật Bản trong khuôn khổ tour solo đang diễn ra. Theo thông tin từ công ty quản lý D-LABEL, lịch trình DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D’s WAVE ENCORE sẽ kết thúc sớm hơn kế hoạch ban đầu.

Cụ thể, phía công ty cho biết quyết định này được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến y tế, với ưu tiên hàng đầu là tình trạng cổ họng của Daesung. Theo đó, concert tại Osaka diễn ra trong 1/2026 sẽ trở thành chặng cuối cùng của toàn bộ tour. Những khán giả đã mua vé cho đêm diễn Tokyo sẽ được hoàn tiền theo hướng dẫn, dự kiến công bố vào đầu tháng 2 trên trang D-LITE JAPAN OFFICIAL SITE. Đại diện D-LABEL đồng thời gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ vì sự yêu thương và ủng hộ dành cho nam ca sĩ trong suốt hành trình lưu diễn vừa qua.

Thông báo dừng tour encore ở Nhật Bản của công ty Daesung

Daesung, tên đầy đủ Kang Daesung, sinh năm 1989, chính thức ra mắt vào ngày 19/8/2006 với tư cách giọng ca chính của BIGBANG. Ngay từ giai đoạn đầu sự nghiệp, anh đã gây ấn tượng với chất giọng nội lực, giàu cảm xúc cùng hình ảnh thân thiện, gần gũi. Trong đội hình BIGBANG, Daesung giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nên màu sắc hòa âm đặc trưng của nhóm, góp phần làm nên loạt ca khúc mang tính biểu tượng như Lies, Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang,...

Bên cạnh hoạt động nhóm, Daesung còn xây dựng sự nghiệp solo nổi bật, đặc biệt thành công tại thị trường Nhật Bản dưới nghệ danh D-Lite. Anh được xem là trường hợp hiếm hoi của Kpop ghi dấu ấn mạnh với dòng nhạc trot, tiêu biểu là ca khúc Look at Me, Gwisoon, đồng thời sở hữu nhiều album đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng Oricon. Các tour diễn cá nhân của Daesung tại Nhật thường được tổ chức với quy mô lớn, cho thấy sức hút ổn định của nam ca sĩ suốt nhiều năm. Ngoài âm nhạc, anh còn quen mặt với khán giả qua các chương trình giải trí, nơi hình ảnh hài hước, đời thường giúp Daesung duy trì độ nhận diện rộng rãi.

Sang năm 2025, Daesung quay trở lại Việt Nam cùng Asia Tour D’s WAVE

Tại Việt Nam, Daesung đã có hai năm liên tiếp gặp gỡ người hâm mộ thông qua các sự kiện solo tại TP.HCM. Năm 2024, anh lần đầu đến Việt Nam với Fan Day Tour D’s ROAD tại Nhà thi đấu Quân khu 7, để lại thiện cảm nhờ sự gần gũi và khả năng giao lưu duyên dáng. Sang năm 2025, nam ca sĩ quay trở lại cùng Asia Tour D’s WAVE, vẫn tại địa điểm này, với quy mô dàn dựng và danh sách bài hát được đầu tư hơn, cho thấy sự gắn bó ngày càng rõ nét với cộng đồng V.I.P Việt Nam.

BIGBANG đã xác nhận tái hợp với đội hình ba thành viên gồm G-DRAGON, Taeyang và Daesung, đồng thời hé lộ kế hoạch cho album kỷ niệm và một world tour quy mô lớn dự kiến khởi động vào nửa cuối năm (ảnh: Instagram)

Tính đến đầu năm 2026, Daesung vừa hoàn tất phần lớn lịch trình của tour D’s WAVE trên khắp châu Á trước khi quyết định kết thúc sớm vì lý do sức khỏe. Đáng chú ý, năm 2026 cũng đánh dấu cột mốc 20 năm ra mắt của BIGBANG. Nhóm đã xác nhận tái hợp với đội hình ba thành viên gồm G-DRAGON, Taeyang và Daesung, đồng thời hé lộ kế hoạch cho album kỷ niệm và một world tour quy mô lớn dự kiến khởi động vào nửa cuối năm. Sau màn xuất hiện gây chú ý tại Coachella 2026, những động thái này đang thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả toàn cầu, trong bối cảnh BIGBANG bước vào giai đoạn được xem là quan trọng bậc nhất trong lịch sử hoạt động của nhóm.