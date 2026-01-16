Năm 2025 tiếp tục là một năm hoạt động dày đặc của HIEUTHUHAI, khi nam rapper sinh năm 1999 duy trì sự hiện diện liên tục trên thị trường giải trí, từ âm nhạc, sân khấu biểu diễn cho đến các câu chuyện xoay quanh sức ảnh hưởng cá nhân. Không còn là gương mặt mới, HIEUTHUHAI bước vào giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp với tần suất xuất hiện cao, độ nhận diện rộng và một cộng đồng người hâm mộ đông đảo, có tổ chức.

Năm 2025 tiếp tục là một năm hoạt động dày đặc của HIEUTHUHAI (ảnh: FBNV)

Tên thật Trần Minh Hiếu, tốt nghiệp Cử nhân Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Kinh tế TP.HCM, HIEUTHUHAI tận dụng tốt độ phủ từ các chương trình thực tế để mở rộng tệp khán giả. Trong bối cảnh thị trường giải trí cạnh tranh khốc liệt, nam rapper vẫn giữ được lịch trình biểu diễn đều đặn và vị trí nổi bật về chỉ số truyền thông. Cộng đồng người hâm mộ SUNDAYs cũng được xem là một trong những fandom hoạt động tích cực trên mạng xã hội, góp phần duy trì sức nóng cho các sản phẩm và sự kiện có sự xuất hiện của anh.

Ngày 1/4/2025, HIEUTHUHAI ra mắt MV Nước Mắt Cá Sấu . Sản phẩm nhanh chóng vươn lên Top 1 Trending Music trên YouTube, cán mốc gần 30 triệu lượt xem (tính đến thời điểm hiện tại) và duy trì thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng nhạc số trong nước. Việc lựa chọn thời điểm phát hành gắn với thông điệp “nước mắt giả tạo” cho thấy cách làm truyền thông có tính toán, đồng thời phản ánh xu hướng âm nhạc dễ tiếp cận hơn khi HIEUTHUHAI tăng tỷ lệ hát, giảm rap thuần, tiệm cận pop-rap đại chúng.

HIEUTHUHAI ra mắt ca khúc Nước Mắt Cá Sấu trong năm 2025

Ở phương diện thành tích, năm 2025 đánh dấu việc HIEUTHUHAI tiếp tục xuất hiện trong nhóm nghệ sĩ Việt có sức nghe lớn. Theo Spotify Wrapped 2025, anh đứng Top 1 nghệ sĩ Việt Nam được nghe nhiều nhất, đồng thời sở hữu ca khúc dẫn đầu lượt stream trong năm. Album đầu tay Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó dù đã phát hành hơn hai năm vẫn duy trì vị trí ổn định trong nhóm album Việt có lượng nghe cao. Bên cạnh đó, HIEUTHUHAI được vinh danh là Gương mặt trẻ nổi bật của năm 2024 (trao giải đầu 2025) và góp mặt trong Top 5 đề cử chính thức của Giải Âm nhạc Cống hiến 2025.

Theo Spotify Wrapped 2025, anh đứng Top 1 nghệ sĩ Việt Nam được nghe nhiều nhất, đồng thời sở hữu ca khúc dẫn đầu lượt stream trong năm (ảnh: FBNV)

Trên sân khấu, HIEUTHUHAI tiếp tục được xếp vào nhóm nghệ sĩ “đắt show” khi xuất hiện liên tục tại các đại nhạc hội và sự kiện thương hiệu lớn như GENfest Presents Mbillion (ba năm liên tiếp), Liên hoan âm nhạc quốc tế HOZO CITY TẾT FEST 2025 cùng nhiều đêm nhạc quy mô khác. Tại GENfest Mbillion 2025, trong lúc giao lưu với khán giả, nam rapper kêu gọi người hâm mộ chung tay ủng hộ đồng bào vùng thiên tai và ngay sau đó chuyển 400 triệu đồng để đóng góp. Hành động diễn ra nhanh chóng, không kèm phát ngôn dài dòng, nhưng lập tức thu hút sự chú ý và được lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Tại GENfest Mbillion 2025, trong lúc giao lưu với khán giả, nam rapper kêu gọi người hâm mộ chung tay ủng hộ đồng bào vùng thiên tai và ngay sau đó chuyển 400 triệu đồng để đóng góp (ảnh: FB)

Ngoài các dấu ấn tích cực, năm qua HIEUTHUHAI phủ sóng mạng xã hội vì ồn ào xoay quanh bài rap TRÌNH . Những tranh luận trái chiều nổ ra trong một thời gian, kéo theo nhiều luồng ý kiến khác nhau về thông điệp và cách thể hiện. Tuy vậy, sau ồn ào, mức độ quan tâm dành cho HIEUTHUHAI không sụt giảm đáng kể. Các sản phẩm ra mắt sau đó vẫn đạt lượt xem, lượt nghe cao, cho thấy sức ảnh hưởng của nam rapper chưa bị tác động mạnh bởi tranh cãi.

HIEUTHUHAI là gương mặt đi đầu trong văn hóa thần tượng nghệ sĩ Việt (ảnh: FBNV)

Một điểm đáng chú ý khác là cách HIEUTHUHAI xây dựng và duy trì fandom. Việc ra mắt nền tảng riêng dành cho SUNDAYs vào dịp sinh nhật 26 tuổi cho thấy định hướng chuyên nghiệp hóa cộng đồng người hâm mộ, coi fandom là lực lượng đồng hành lâu dài thay vì chỉ dừng ở sự ủng hộ ngắn hạn. Song song đó, hình ảnh cá nhân được giữ ở mức an toàn, đời tư kín tiếng giúp anh trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng lựa chọn trong các chiến dịch quảng bá.

Đầu năm 2025, HIEUTHUHAI được Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch vinh danh Gương mặt trẻ tiêu biểu (ảnh" Facebook)

Tổng thể, năm 2025 của HIEUTHUHAI là sự kết hợp giữa thành tích âm nhạc ổn định, độ phủ sân khấu cao, sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và cả những tranh luận không thể tránh khỏi. Dù còn ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận HIEUTHUHAI vẫn là một trong những cái tên nổi bật của Vbiz hiện tại, với khả năng duy trì sức nóng và hiện diện đều đặn trong đời sống giải trí đại chúng. Khép lại một năm hoạt động sôi động với nhiều lát cắt khác nhau, từ thành tích, tranh luận cho đến sức ảnh hưởng xã hội, HIEUTHUHAI hiện cũng là cái tên được nhắc đến nhiều khi WeChoice Awards 2025 đang chính thức mở cổng bình chọn cộng đồng, nơi nam rapper góp mặt trong nhóm nghệ sĩ trẻ nhận được sự quan tâm và ủng hộ lớn từ khán giả.