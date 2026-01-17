Hòa Minzy ra thông báo nóng trước chiến thắng của U23 Việt Nam

Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam chạm trán với các cầu thủ UAE tại trận tứ kết 2 Giải U23 châu Á 2026. Dù trận đấu diễn ra khá muộn, song nhiều cổ động viên Đông Nam Á vẫn thức để xem và cổ vũ đại diện khu vực. Đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ, U23 Việt Nam đã có một màn trình diễn thuyết phục trước đại diện đến từ Tây Á. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik có 3 lần dẫn trước đối thủ và giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-2, qua đó giành tấm vé vào chơi trận bán kết Giải U23 châu Á.

Đoàn quân HLV Kim Sang Sik giành tấm vé vào chơi trận bán kết Giải U23 châu Á

Mạng xã hội như vỡ oà trong chiến niềm tự hào chiến thắng. Ai nấy cũng ăn mừng từ trên sóng mạng cho tới việc đổ ra đường “đi bão”. Giữa bầu không khí hân hoan, Hòa Minzy đăng tải dòng trạng thái và ngay lập tức thu hút sự chú ý của netizen. Cô chia sẻ: "3-2 Việt Nam vô địch, biết chưaaa. Điên rồi, điên hết rồi! Tôi lại đồng bóng lên rồi. 12:00 trưa hôm nay, tôi sẽ tung mã GIẢM 50% GIÁ VÉ CONCERT cho 32 người may mắn săn nhanh nhất nha hahahaha”.

Hoà Minzy ăn mừng bằng cách giảm 50% giá vé concert

Dựa theo tình hình bán vé hiện tại, gần như mọi hạng vé đều được sale, giúp người hâm mộ có đa dạng lựa chọn. Mã giảm 50% sẽ được áp dụng cho toàn bộ các hạng vé còn mở bán của concert. Ở khu seated (ngồi) đang chỉ còn hai hạng vé là Bật Tình Yêu Lên và VIP, sau khi giảm giá lần lượt còn 750.000 đồng và 1.600.000 đồng.

Với khu standing (đứng), tất cả các zone đều được áp dụng mã giảm, ngoại trừ khu Ăn Gì Đây đã bán hết vé. Sau khi giảm 50%, các hạng Kén Cá Chọn Canh và Thị Mầu chỉ còn 250.000 đồng; 3 khu Chấp Nhận, Rời Bỏ và Bắc Bling còn 350.000 đồng; khu Hòa Minzy còn 600.000 đồng; riêng hạng cao nhất Nâng Tiền Cá có giá 1.000.000 đồng.

Mức giá sau ưu đãi được đánh giá là vô cùng “vừa túi tiền”, thậm chí rẻ hơn nhiều so giữa tên tuổi của Hòa Minzy với mặt bằng chung của các sự kiện âm nhạc hiện nay. Việc nhiều hạng vé chỉ còn từ vài trăm nghìn đồng giúp concert của Hòa Minzy trở nên gần gũi hơn với số đông khán giả, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên hoặc người trẻ yêu âm nhạc nhưng còn cân nhắc về chi phí. Với mức giá thấp nhất chỉ 250.000 đồng, không ít người cho rằng đây là cơ hội hiếm để được thưởng thức một đêm nhạc quy mô, có sân khấu lớn và dàn line-up gồm nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Mức giá sau ưu đãi được đánh giá là vô cùng “vừa túi tiền”, thậm chí rẻ hơn nhiều so giữa tên tuổi của Hòa Minzy với mặt bằng chung của các sự kiện âm nhạc hiện nay

Nhiều khán giả bày tỏ sự phấn khích trước động thái ăn mừng chiến thắng đội tuyển bằng cách giảm giá vé của Hòa Minzy, cho rằng nữ ca sĩ vừa duyên dáng vừa biết chiều lòng fan. Không ít bình luận hài hước ví đây là màn đi bão online kèm sale vé chấn động, đồng thời rủ rê bạn bè canh đúng 12 giờ trưa để săn mã giảm.

Ngày 15/1, Hòa Minzy cùng ekip đã chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút cho concerttại TP.HCM vào ngày 1/2, với việc dựng sân khấu từ rất sớm. Đây được xem là liveshow cá nhân có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, đánh dấu chặng đường 12 năm hoạt động nghệ thuật với nhiều cột mốc đáng nhớ.

Hòa Minzy cùng ekip đã chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút cho concert

Tổng đạo diễn của chương trình là Đinh Hà Uyên Thư, trong khi phần thiết kế và vận hành ánh sáng do Long Kenji phụ trách. Âm nhạc của đêm diễn được giao cho ba giám đốc âm nhạc gồm Hoài Sa, Masew và Mew Amazing, hứa hẹn mang đến màu sắc đa dạng, kết hợp giữa nét văn hoá truyền thống và tinh thần hiện đại. Bên cạnh đó, danh sách khách mời cũng gây chú ý với sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân HinhQuốc Thiên, Đức Phúc, Erik, Tuấn Cry, Suboi và RHYDER.

Dù từng đứng trên nhiều sân khấu lớn, biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả, Hòa Minzy thừa nhận chưa bao giờ cô cảm thấy áp lực như lần này. Cô nhiều đêm liền rơi vào trạng thái mất ngủ, bên ngoài vẫn giữ sự lạc quan, vui vẻ nhưng trong lòng không giấu được những lo âu về việc làm sao để đêm nhạc trọn vẹn nhất.

Trong khoảng thời gian căng thẳng ấy, Hòa Minzy may mắn nhận được sự động viên lớn từ bạn bè, đồng nghiệp. Đặc biệt, hai người em thân thiết là Đức Phúc và Erik đã âm thầm ủng hộ mỗi người lần lượt là 50 và 55 triệu đồng để mua 100 vé concert, khiến nữ ca sĩ không khỏi xúc động.