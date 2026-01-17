Đạt hơn 4,1 triệu view sau hơn 1 tuần ra mắt: Đâu là lý do khiến MV Tết của Danisa “chạm” giới trẻ đến vậy?

Khi mọi giông bão năm cũ khép lại sau cánh cửa gia đình

Năm 2025 qua đi với nhiều biến động, từ áp lực cuộc sống đến những thách thức từ thiên nhiên khiến giới trẻ càng thấm thía giá trị gia đình. Chính niềm trân trọng ấy đã thôi thúc họ hành động để tỏ bày yêu thương. Với họ, mỗi hành động hôm nay đã là trang mới trong hành trình "viết tiếp" tri ân của gia đình mình.

Minh Thư (19 tuổi, sinh viên) bộc bạch: "Mình đi học xa, lại nghe tin bão lũ khiến ba mẹ thiệt hại nặng, mình nhận ra bình an của gia đình chính là món quà vô giá. Tết này, mình chỉ mong sớm được về quê để nói lời cảm ơn và chăm sóc ba mẹ nhiều hơn, giống như cách ba mẹ luôn hiếu nghĩa với ông bà lâu nay".

Theo dòng cảm xúc đó, "thương hiệu bánh quy bơ quốc dân" Danisa vừa chạm đúng tâm tư Gen Z qua MV "Viết tiếp câu chuyện tri ân". Bằng ngôn ngữ âm nhạc và hình ảnh tinh tế, Danisa đã kể lại câu chuyện về lòng biết ơn – giá trị truyền thống nhưng được nhìn nhận qua lăng kính mới mẻ của thế hệ tiếp nối.

Chỉ sau 5 ngày ra mắt, nhạc phẩm nhanh chóng chạm mốc 1 triệu view

"Viết tiếp câu chuyện tri ân": Chất liệu cảm xúc tạo nên sự đồng cảm đa thế hệ

MV khơi dậy làn sóng đồng cảm với người xem nhờ những khung hình bình dị: bữa cơm sum vầy ấm áp, cậu bé Bo nâng niu hộp bánh Danisa tặng ông bà hay khoảnh khắc hai người con bất ngờ trở về đoàn tụ. Qua bàn tay sản xuất "bậc thầy" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, những chi tiết này đã tạo nên sức mạnh kết nối, giúp mỗi người con tìm thấy hơi ấm gia đình trong từng thước phim.

MV Tết của Danisa thành công chạm đến trái tim khán giả từ khoảnh khắc gia đình ấm áp

Đồng thời, MV còn khiến khán giả thích thú nhờ dụng ý kể chuyện được cài cắm qua góc nhìn đa thế hệ, với "nhân chứng" là hộp bánh Danisa. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tâm đắc: "Từ hình ảnh chiếc hộp bánh được nhiều thế hệ người Việt tận dụng để cất giữ ảnh cũ hay kỷ vật, tôi muốn chi tiết này xuất hiện như một sợi dây kết nối để khán giả dù ở thế hệ nào cũng tìm thấy câu chuyện của mình."

Ngôn ngữ điện ảnh được chăm chút trong từng khung hình, gợi mở trong mỗi người 1 ký ức riêng về "hộp bánh tuổi thơ"

Cao trào cảm xúc của MV còn được cộng hưởng từ phần lời nhạc giàu chất tự sự của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua phần thể hiện truyền cảm của ca sĩ Võ Hạ Trâm. Đặc biệt, câu hát "Và tôi đón chuyến xe để nhanh về với bữa cơm gia đình. Một năm qua với bao buồn vui, chỉ mong mau gặp lại nhau thôi..." đã chạm đúng nỗi niềm của người trẻ khi gợi nhớ về chuyến xe hay bữa cơm đoàn viên. Qua đó, nhạc phẩm gửi gắm thông điệp: tri ân đến từ chính sự hiện diện và quan tâm chân thành. Đây là "chìa khóa" giúp tinh thần ấy vượt qua lời nói để trở thành bài học lan tỏa đến mai sau.

Những khoảnh khắc đoàn viên đầy ắp tiếng cười trong MV

"Say bye" ngại ngùng, cùng Danisa mượn giai điệu "viết tiếp" vạn lời tri ân

Chính sự chỉn chu trong quá trình thực hiện đã giúp MV nhận được "cơn mưa" phản hồi tích cực từ công chúng. Khán giả Clarice Tran nghẹn ngào khi tìm thấy bóng dáng gia đình mình: "Vừa xem vừa rưng rưng vì MV làm mình nhớ Tết ở quê khi ông ngoại vẫn còn. Giờ xa ông rồi mới hiểu có những lời biết ơn cần phải nói ra ngay kẻo không còn kịp." Hay ở khía cạnh khác, nhiều người xem cũng bày tỏ ấn tượng với chất lượng nhạc phẩm, khán giả Thị Đẹp nhận xét: "Giai điệu, lời ca của bài hát thật hay, chạm vào từng ký ức, từng kỷ niệm, từng thổn thức của bất kỳ người con nào mỗi dịp Tết đến".

MV đã nhận về phản hồi tích cực, xúc động từ cộng đồng mạng.

Qua một năm nhiều biến động, MV "Viết tiếp câu chuyện tri ân" không chỉ là dịp để mỗi người nhìn lại những yêu thương mình đang có, mà còn học cách nuôi dưỡng sự biết ơn mỗi ngày. Bên cạnh việc cảm nhận qua MV, Danisa còn khuyến khích giới trẻ cùng tham gia vào hành trình này thông qua 02 cuộc thi:

Cuộc thi hát lại ca khúc "Viết tiếp câu chuyện tri ân" (diễn ra từ 08/01/2026 – 25/01/2026) mang đến 02 giải Vàng là 02 mặt dây chuyền hình Vương Miện, trị giá 1 chỉ vàng 24K, cùng 20 giải Tri Ân là bộ quà tặng gồm 03 hộp bánh Danisa để bày tỏ tri ân đến những người thương quý.

Song song đó, cuộc thi sáng tạo video với template CapCut (17/01/2026 – 29/01/2026) cũng sẵn sàng chào đón mọi đối tượng tham gia với phần thưởng là 01 mặt dây chuyền hình Vương Miện, trị giá 1 chỉ vàng 24K cùng cơ hội "để đời" khi được cùng gia đình xuất hiện trên màn hình LED đôi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, ngay trung tâm TP.HCM

Cùng xem ngay MV "Viết tiếp câu chuyện tri ân" trên kênh Youtube chính thức của Danisa Vietnam và tự tin tỏ bày tri ân theo cách của riêng mình! Đồng thời, Ghé ngay Fanpage Danisa Vietnam để tìm hiểu thông tin chi tiết, sẵn sàng trao lời tri ân – nhận quà siêu xịn từ Danisa.