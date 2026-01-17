Trưa 17/1, Tóc Tiên chính thức lên tiếng về mối quan hệ hôn nhân với Touliver, xác nhận cả hai đã ly hôn sau 6 năm chung sống. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của công chúng, không chỉ bởi đây từng là một trong những cặp đôi quyền lực bậc nhất làng nhạc Việt, mà còn vì cách cả hai lựa chọn khép lại hành trình chung trong sự điềm tĩnh, văn minh.

Trong tâm thư gửi Tóc Tiên có viết: “Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế. Và nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế. Tiên nghĩ rằng, cuộc đời là những mảnh ghép mang tên ‘lựa chọn’. Và dù cho sự lựa chọn ấy có khó khăn đến mấy, một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu ra ‘kết thúc là để khởi đầu’.”

Trưa 17/1, Tóc Tiên chính thức lên tiếng về mối quan hệ hôn nhân với Touliver, xác nhận cả hai đã ly hôn sau 6 năm chung sống (ảnh: NVCC)

Không chỉ là lời chia sẻ về hôn nhân, những dòng viết này đồng thời khẳng định một thực tế không thể phủ nhận: bên ngoài đời sống cá nhân, dấu ấn của Touliver trong âm nhạc của Tóc Tiên vô cùng đậm nét, tạo nên tròn một thập kỷ được xem là giai đoạn đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

“Công chúa tóc xù” bỏ học Y để làm ca sĩ

Tóc Tiên bước vào showbiz từ rất sớm và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của thế hệ khán giả 8x, 9x đời đầu. Giai đoạn 2003-2008 đánh dấu hình ảnh “công chúa tóc xù” với phong cách trong sáng, đúng chuẩn thần tượng tuổi teen thời kỳ đầu của Vpop.

Tóc Tiên thời còn là "công chúa tóc xù"

Năm 2003, khi mới 14 tuổi, Tóc Tiên tham gia cuộc thi Yo! Cùng ước mơ xanh , thậm chí phải khai tăng tuổi để đủ điều kiện dự thi, và giành giải nhất cùng nhóm Yo! Band. Đến năm 2007, cô tiếp tục phủ sóng truyền thông khi trở thành gương mặt nổi bật của cuộc thi Người đẹp qua ảnh, xuất hiện dày đặc trên các ấn phẩm tuổi teen. Hai album đầu tay Nụ cười nắng mai và Thiếu nữ gắn liền với loạt ca khúc teen-pop nhẹ nhàng, giúp Tóc Tiên trở thành một trong những thần tượng trẻ nổi bật nhất thời điểm đó.

Song song với sự nghiệp ca hát, Tóc Tiên còn là hình mẫu “con nhà người ta” khi học tập xuất sắc tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và thi đỗ Đại học Y Dược TP.HCM. Năm 2009, cô sang Mỹ du học ngành Y - một quyết định khiến không ít khán giả tin rằng Tóc Tiên sẽ tạm khép lại giấc mơ nghệ thuật.

Tóc Tiên quyết định bỏ học ngành Y để toàn tâm theo đuổi âm nhạc, chấp nhận rủi ro và đánh đổi

Chính quãng thời gian tại Mỹ đã làm thay đổi hoàn toàn tư duy âm nhạc và hình ảnh của Tóc Tiên. Cô quyết định bỏ học ngành Y để toàn tâm theo đuổi âm nhạc, chấp nhận rủi ro và đánh đổi. Giai đoạn 2012-2013, Tóc Tiên cắt phăng mái tóc dài, chuyển sang kiểu pixie cá tính, mở ra hình ảnh gợi cảm, thời trang và hiện đại hơn. Quyết định này từng gây mâu thuẫn lớn với gia đình, nhưng lại trở thành nền móng cho một Tóc Tiên hoàn toàn khác sau này.

Trước năm 2015, Tóc Tiên đã là một nghệ sĩ có thực lực, kinh nghiệm sân khấu dày dặn, quen thuộc với Pop, R&B và những bản phối hiện đại (ảnh: FB)

Trước năm 2015, Tóc Tiên đã là một nghệ sĩ có thực lực, kinh nghiệm sân khấu dày dặn, quen thuộc với Pop, R&B và những bản phối hiện đại. Tuy nhiên, phải đến khi bước vào The Remix và đồng hành cùng Touliver, sự nghiệp của cô mới thực sự sang trang.

10 năm đồng hành với Touliver và đỉnh cao của Tóc Tiên

Mối quan hệ giữa Tóc Tiên và Touliver không chỉ là câu chuyện tình cảm trong showbiz, mà còn là sự giao thoa hiếm hoi giữa hai cá tính âm nhạc mạnh. Nếu Tóc Tiên là nguồn năng lượng trình diễn rực rỡ, thì Touliver chính là người kiến tạo không gian âm thanh để nguồn năng lượng ấy bùng nổ đúng thời điểm.

Ngày Mai - bản hit kinh điển của Tóc Tiên và Touliver

Bước ngoặt lớn nhất đến từ The Remix - Hòa âm ánh sáng 2015 . Lần đầu kết hợp trên một sân chơi âm nhạc đại chúng, Touliver mang đến màu nhạc EDM thời thượng nhất ở thời điểm ấy. Trong khi Tóc Tiên xuất hiện với hình ảnh quyến rũ, hiện đại và khả năng làm chủ sân khấu vượt trội. Ca khúc Ngày Mai (bản Vũ điệu cồng chiêng ) với bản phối future house và phần drop gây nghiện đã trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng. Sau tiết mục này, Tóc Tiên chính thức bước ra khỏi vùng an toàn để trở thành ngôi sao giải trí hàng đầu tại Việt Nam.

Tóc Tiên - Có Ai Thương Em Như Anh - ft. Touliver

Giai đoạn 2016-2018 đánh dấu quá trình khẳng định bản sắc. Touliver không để Tóc Tiên bị đóng khung trong hình ảnh “ca sĩ EDM”, mà liên tục thử thách cô với những không gian âm nhạc khác nhau. Big Girls Don’t Cry mang màu sắc hip-hop/electronic gai góc, giúp Tóc Tiên thể hiện rõ thông điệp nữ quyền và cá tính mạnh. Trong khi đó, Có Ai Thương Em Như Anh (#CATENA) lại là một bước ngoặt nghệ thuật với bản phối synth-pop/R&B tinh tế, tránh lối mòn bi lụy của ballad truyền thống. Ca khúc này mang về cho Tóc Tiên gần 100 triệu view, thành tích thương mại và giải Cống hiến, đánh dấu sự công nhận rõ ràng từ giới chuyên môn.

Năm 2022, Tóc Tiên phát hành album CONG

Năm 2022, Tóc Tiên phát hành album CONG . Dù Mew Amazing giữ vai trò sáng tác - sản xuất chính, Touliver vẫn là người đồng hành xuyên suốt, đưa Tóc Tiên tiếp cận những thể nghiệm khó hơn như experimental hay rock. “1 cọng tóc mai” cho thấy sự kết hợp giữa rock truyền thống và điện tử hiện đại, với cấu trúc phức tạp, giàu năng lượng. Trong khi đó, 906090 mang màu sắc trap/hip-hop, thể hiện rõ sự đồng điệu trong tư duy châm biếm xã hội và tinh thần nổi loạn.

Sự đồng hành này tạo nên “đỉnh cao” cho Tóc Tiên bởi Touliver không chỉ là nhà sản xuất, mà còn là người “gác cổng thẩm mỹ” (ảnh: NVCC)

Sự đồng hành này tạo nên “đỉnh cao” cho Tóc Tiên bởi Touliver không chỉ là nhà sản xuất, mà còn là người “gác cổng thẩm mỹ”. Anh hiểu rõ quãng giọng, điểm mạnh và giới hạn của cô, đồng thời luôn biết khi nào cần tiết chế để hiệu ứng đạt mức tối ưu. Ngược lại, Tóc Tiên chính là nàng thơ, nguồn cảm hứng bất tận của Touliver.

Suốt 10 năm, Touliver đã đồng hành với Tóc Tiên qua các cột mốc sự nghiệp (ảnh: FB)

Nếu không có Touliver, Tóc Tiên vẫn là một ca sĩ giỏi, nhưng anh chính là người đưa Tóc Tiên chinh phục những đỉnh cao vượt khỏi những khuôn mẫu quen thuộc của Vpop (ảnh: FB)

Nếu không có Touliver, Tóc Tiên vẫn là một ca sĩ giỏi. Nhưng chính bàn tay nhào nặn âm thanh của anh đã giúp cô trở thành một biểu tượng pop có tư duy tiệm cận quốc tế, vượt khỏi những khuôn mẫu quen thuộc của Vpop.

Tóc Tiên lấy lại lửa nghề tại Chị Đẹp Đạp Gió, Touliver vẫn đồng hành âm thầm

Tại Chị đẹp đạp gió 2024, Tóc Tiên bước vào cuộc thi với tâm thế tìm lại “lửa nghề” sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Xuyên suốt chương trình, cô duy trì phong độ ổn định và liên tục tạo dấu ấn bằng tư duy dàn dựng, khả năng hát - nhảy và tinh thần lăn xả hiếm thấy.

Tóc Tiên có năm 2024-2025 sôi động với Chị Đẹp (ảnh: FBNV)

Màn chào sân với mashup Bài ca đất phương Nam - Bèo dạt mây trôi - Em trong mắt tôi - Hello! Vietnam gây ấn tượng mạnh khi kết hợp âm hưởng truyền thống và hiện đại, cùng màn thay ba trang phục trực tiếp trên sân khấu. Đến Công diễn 2, tiết mục Chân Ái với màn đu dây và xoay vòng trên không ở độ cao hơn 2m trở thành một trong những khoảnh khắc mạo hiểm và ám ảnh nhất mùa giải. Đêm chung kết phát sóng tháng 1/2025 khép lại hành trình rực rỡ khi Tóc Tiên giành ngôi Quán quân và đảm nhận vai trò Đội trưởng đội hình Hoa Đạp Gió.

Touliver lo lắng khi nhìn thấy những thử thách của Tóc Tiên ở Chị Đẹp 2024

Trong hành trình này, Touliver lựa chọn cách đồng hành âm thầm. Anh là người động viên Tóc Tiên tham gia chương trình khi cô hoài nghi về chính mình, nhưng không can thiệp sâu vào khâu sản xuất âm nhạc để tôn trọng tính độc lập của vợ. Những dòng trạng thái ngắn gọn, đầy lo lắng sau các tiết mục mạo hiểm hay sự hiện diện lặng lẽ dưới khán đài đã cho thấy vai trò “hậu phương” tinh tế của Touliver.

Hành trình tại Chị Đẹp 2024 thêm một lần nữa đưa Tóc Tiên lên đỉnh cao, lấy lại nhiệt huyết làm nghề

Hành trình tại Chị Đẹp 2024 thêm một lần nữa đưa Tóc Tiên lên đỉnh cao, lấy lại nhiệt huyết làm nghề. Nhưng, đây cũng là thời điểm bắt đầu cho quãng thời gian Touliver và Tóc Tiên không còn gắn kết cùng nhau.

Tóc Tiên trân trọng đối phương, trân trọng chính mình và quãng đường 10 năm cùng nhau sáng tạo - như cô đã nói “Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế”

Tóc Tiên và Touliver khép lại mối quan hệ trong sự văn minh, để lại trong ký ức khán giả hình ảnh một cặp đôi quyền lực của làng nhạc Việt suốt một thập kỷ. Tóc Tiên trân trọng đối phương, trân trọng chính mình và quãng đường 10 năm cùng nhau sáng tạo - như cô đã nói “Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế”. Sau tất cả, công chúng vẫn kỳ vọng vào những dự án độc lập tiếp theo của Tóc Tiên - một nghệ sĩ đã đi qua đỉnh cao, biến chuyển và sẵn sàng cho những khởi đầu mới.