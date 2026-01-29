Tối 26/1, buổi ra mắt kết hợp với showcase album Giang Phố của nhạc sĩ Dương Trường Giang đã chính thức diễn ra ở Hà Nội, đánh dấu một cột mốc mới trên hành trình theo đuổi nghệ thuật. Có mặt tại đây là những đồng nghiệp, bạn bè thân thiết, người thân và các đơn vị truyền thông để cùng gặp gỡ, chia sẻ và đối thoại với nam nhạc sĩ xoay quanh sản phẩm âm nhạc mới.

Buổi ra mắt kết hợp với showcase album Giang Phố của nhạc sĩ Dương Trường Giang đã diễn ra thành công

Giang Phố là dự án âm nhạc dài hơi thứ 2 của Dương Trường Giang, 10 năm kể từ album đầu tay. Nổi tiếng với những bản nhạc chạm trái tim về những nét thẩm mỹ, những nét đẹp rất riêng của Hà Nội xưa và nay, Dương Trường Giang lấy những cung đường, con phố ở thủ đô làm trung tâm cảm xúc cho bức tranh Giang Phố .

Giang Phố là dự án âm nhạc dài hơi thứ 2 của Dương Trường Giang, 10 năm kể từ album đầu tay

Diện trên mình bộ suit lịch lãm, Dương Trường Giang đưa người xem vào không gian âm nhạc hoài niệm, hát một lượt 9 ca khúc trong album cùng hiệu ứng ánh sáng và LED đươc đầu tư mạnh tay. Dù được biết đến nhiều hơn với vai trò nhạc sĩ, khả năng hát live và thanh nhạc của anh đã được kiểm chứng qua nhiều nhạc phẩm và những liveshow xuyên suốt sự nghiệp.

Dương Trường Giang hát một lượt 9 ca khúc trong album cùng hiệu ứng ánh sáng và LED đươc đầu tư mạnh tay





Khi được hỏi liệu chất “phố” mang đậm tính cá nhân khiến bản thân Dương Trường Giang bị bó buộc ở một dòng nhạc nhất định, nam nhạc sĩ chia sẻ : “Thật lòng mà nói, mình chưa bao giờ cảm thấy bị hạn chế hay đóng khung. Ngược lại, trong khuôn khổ ấy, mình lại thấy mình hoàn toàn tự do, được bay bổng và được là chính mình. Mình chủ động lựa chọn được sống, được sáng tạo, được hát về những điều mình thật sự yêu thích, về những nơi mình thật sự thuộc về. Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa được sống trọn với đam mê, có một chút hào quang, mà vẫn không đánh mất chính mình”.

Anh gây ấn tượng với khả năng hát live vững vàng

Hơn thế nữa, anh cho biết không ngại thử sức với những chất liệu mới, những thanh âm nằm ngoài vòng an toàn của bản thân, nhưng khẳng định sẽ không đánh mất cá tính riêng. Nam nhạc sĩ bộc bạch: “Mình muốn được thử sức ở những vùng trời âm nhạc khác nhau, được đi, được học hỏi và bật ra những giai điệu của ngày mai. Nếu các bạn trẻ thích thì quá tuyệt, còn nếu chưa thì cũng không sao. Biết đâu ở một độ tuổi nào đó, các bạn sẽ đồng cảm với âm nhạc của mình hơn.

Đi qua hơn nửa chặng đường của chính mình, mình nhận ra vài chân lý: mình vẫn có thể thay đổi, nhưng là thay đổi trong điều mình yêu thích. Mình chỉ viết thứ âm nhạc mình tin và mình chọn. Mình không sẵn sàng để trở thành một phiên bản khác. Mình đã mất rất nhiều thời gian để tìm thấy chính mình, và mình sẽ không đánh đổi điều đó để phù hợp với bất kỳ khuôn mẫu nào. Thứ gì thuộc về mình sẽ mãi là của mình, còn thứ gì không thuộc về mình thì mình không cần cố giữ” , anh nói thêm.

Dương Trường Giang sinh năm 1987 tại Hà Nội, là nhạc sĩ quen mặt với khán giả yêu nhạc qua loạt ca khúc như Phố Không Mùa, Làm Cha, Đến Với Nhau, Lặng Yên, Thế Thôi, Đừng Quên Nhau, Ngày Trôi Về Phía Cũ … Âm nhạc của anh mang màu sắc riêng: chậm rãi, tinh tế và giàu cảm xúc. Nhiều sáng tác được đông đảo nghệ sĩ thể hiện như Đừng Quên Nhau (Hà Anh Tuấn - Phương Linh), Hà Nội Mùa Lá Bay (Dương Trường Giang - Bùi Anh Tuấn), Ngày Trôi Về Phía Cũ (Trung Quân Idol), Làm Cha (Hoài Lâm)...

Sau này, với nghệ danh Giang Phố, anh gắn bó sâu đậm với mảng nhạc phim truyền hình và trở thành “người nhà” của Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam. Các ca khúc như Lặng Yên (Lặng Yên Dưới Vực Sâu), 11 Tháng 5 Ngày, Á Í A (Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao), Chuyện Của Cát (Cát Đỏ)… không chỉ phục vụ cho phim mà còn có đời sống độc lập, được khán giả truyền hình yêu mến và ghi nhớ.

Dương Trường Giang từng chia sẻ rằng có rất nhiều người không biết anh là ai, nhưng lại nhớ và yêu Phố Không Mùa . Chính điều đó khiến anh nhận ra sức mạnh đặc biệt của một ca khúc đối với cuộc đời người sáng tác. Trước Phố Không Mùa , anh đã viết không ít bài hát, nhưng ở thời điểm ấy, anh quyết định chọn ca khúc này để dồn tâm huyết đầu tư và giới thiệu đến khán giả, ra mắt ngay trước Tết Nguyên đán 2013

Tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc hệ đại học - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Dương Trường Giang sớm ghi dấu ấn khi ca khúc đầu tay Thu Ảm Đạm giành giải Bài hát Việt 2006. Anh sở hữu nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín như 11 giải Bài hát Việt, giải Nhì Giọng hát hay Hà Nội 2008, giải Ba Giọng hát trẻ Hà Nội 2007, giải Bạc Liên hoan Tiếng Hát Học Sinh Phổ Thông Toàn Quốc 2005… tạo nền tảng vững chắc cho con đường nghệ thuật bền bỉ.

Trong giới chuyên môn, Dương Trường Giang được đánh giá cao khi đảm nhiệm vai trò Giám đốc Âm Nhạc cho nhiều chương trình quy mô quốc gia như Gala Cười, Gặp Nhau Cuối Năm (Táo Quân) từ năm 2020 đến nay, Gala Gặp Gỡ Diễn Viên Truyền Hình, Festival Pháo Hoa Quốc Tế Đà Nẵng 2023-2024, Music Like - Music Show (VTVCab)… khẳng định vị trí vững vàng cả ở sáng tác lẫn điều phối âm nhạc.