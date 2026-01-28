Nam ca sĩ Việt từng nhận giải thưởng Âm nhạc đặc biệt tại Nhật Bản cãi nhau căng đến mức phải cầu cứu nhạc sĩ 10 tỷ views

Tại chương trình The Khang Show mới đây với sự tham gia của divo Tùng Dương và nhac sĩ Nguyễn Văn Chung, một tình huống hậu trường thú vị đã được MC Nguyên Khang bất ngờ nhắc lại. Nam MC tiết lộ anh đã xem qua phim tài liệu ghi lại quá trình chuẩn bị cho concert Tổ quốc trong tim và đặc biệt chú ý đến phân đoạn ca sĩ Tùng Dương tranh cãi gay gắt, dữ dội với Giám đốc âm nhạc Hữu Vượng. Không để khán giả tò mò, Nguyên Khang đã trực tiếp đặt vấn đề, đề nghị Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung giải thích ngọn ngành về tình huống này.

Phân đoạn ca sĩ Tùng Dương tranh cãi gay gắt, dữ dội với Giám đốc âm nhạc Hữu Vượng

Đáp lại thắc mắc, Tùng Dương thẳng thắn thừa nhận sự việc. Mâu thuẫn xuất phát từ tư duy xử lý bản phối cho ca khúc. Theo đó, GĐAN Hữu Vượng kiên quyết yêu cầu Tùng Dương hát tone trầm, hạ thấp giọng ở phần đầu và điệp khúc để khán giả bên dưới có thể dễ dàng hòa giọng theo, tạo nên không khí cộng hưởng tập thể. Tuy nhiên, Tùng Dương lại phản đối phương án này. Nam ca sĩ muốn "phá bĩnh" sự bình ổn đó bằng việc đẩy kịch tính lên cao trào. Anh đòi hát lên hẳn một quãng tám, treo nốt cao để thể hiện sự dứt khoát, năng lượng cuộn trào và sự "tạ ơn" mãnh liệt trong từng câu chữ. Tùng Dương cho rằng hát thấp như bản gốc chưa đủ "đã", chưa lột tả hết sức nặng và sự hùng tráng mà anh muốn truyền tải. Điều này cũng dễ hiểu vì Tùng Dương vốn là một vocalist nổi tiếng hàng đầu Vpop, sở hữu kỹ năng thanh nhạc thuộc hàng thượng thừa. anh cũng vừa vinh dự nhận được giải thưởng Đặc biệt Quốc tế (International Special Awards) tại Music Awards Japan 2025.

Tùng Dương vốn là một vocalist nổi tiếng hàng đầu Vpop (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, GĐAN Hữu Vượng cũng không phải là dễ dàng chấp nhận yêu cầu của Tùng Dương. Anh thẳng thắn bác bỏ yêu cầu của Tùng Dương. Hữu Vượng đưa ra lý do không thể chối cãi là dàn nhạc đã tập xong, khung bài đã chốt, không thể đập đi xây lại phút chót.

Biết tính Hữu Vượng cực kỳ nguyên tắc và khó tính, không dễ gì lay chuyển, Tùng Dương buộc phải dùng "quyền trợ giúp" cuối cùng. Anh cầm điện thoại gọi trực tiếp cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - cha đẻ ca khúc để "cầu cứu". Sau khi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng là “cha đẻ” của Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình giúp đỡ. Cả Tùng Dương và GĐAN Hữu Vượng đã thống nhất, thay vì lên một tone như ý Tùng Dương hay giữ tone trầm như ý Hữu Vượng, bản phối được nâng lên nửa tone. Phương án này vừa giúp Tùng Dương có đất "dụng võ", vừa đảm bảo dàn nhạc không bị xáo trộn quá nhiều.

Tùng Dương đã phải liên hệ trực tiếp với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (Ảnh: Facebook)

Thực tế, Viết tiếp câu chuyện hòa bình là một ca khúc vô cùng đặc biệt. Đây được xem là bản "hit quốc dân" trong dòng nhạc cách mạng đương đại, từng vang lên hào hùng tại các sự kiện trọng đại của đất nước như Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam hay các chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Sự nổi tiếng của ca khúc này đến từ phần ca từ dung dị nhưng thấm đẫm lòng tự hào dân tộc, nhắc nhở người trẻ về trách nhiệm gìn giữ non sông. Chính thông điệp kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại năng động đã khiến bài hát trở thành bài hát “quốc dân”. Theo thống kê trên các nền tảng mạng xã hội và trang chia sẻ nhạc trực tuyến, tổng lượng tiếp cận và xem của các nội dung liên quan đến bài hát này đã vượt mốc con số 10 tỷ lượt xem.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình là một ca khúc vô cùng đặc biệt (Ảnh: Facebook)

Ca khúc đã có độ phủ sóng cực lớn với vô số phiên bản thành công của các ca sĩ tên tuổi như Võ Hạ Trâm, Hà Anh Tuấn, Đông Hùng hay nhóm OPlus. Hầu hết các phiên bản trước đó đều mang màu sắc tự hào nhưng nhẹ nhàng, tình cảm và gần gũi để đại chúng dễ tiếp cận. Chính vì vậy, quyết định của Tùng Dương khi kiên quyết nâng tone bài hát đã chứng minh hiệu quả, khi tại đêm concert, tiết mục bùng nổ với bản phối khí hoành tráng, bi tráng hơn hẳn. Những đoạn lên tone, gằn giọng đặc trưng của "divo" đã khoác lên ca khúc một diện mạo hoàn toàn mới. Hiệu ứng từ màn trình diễn này nhanh chóng lan rộng trên TikTok và Facebook, khiến ca khúc ngày càng được lan rộng và đón nhận từ khán giả nhiều hơn.