Cát xê của Mỹ Tâm từ lâu luôn là đề tài được giới tổ chức sự kiện lẫn công chúng quan tâm. Theo nguồn tin từ một ekip từng mời Mỹ Tâm biểu diễn trong năm 2025, mức thù lao dành cho nữ ca sĩ trong một show kéo dài 4 ca khúc vào khoảng 1,2 tỷ đồng, kèm theo những yêu cầu riêng về phòng chờ và đội hình dancer đi cùng.

Trong giới làm show, con số này không gây nhiều bất ngờ. Với vị thế, sức hút và hiệu ứng truyền thông tích cực mà Mỹ Tâm mang lại, đây được xem là mức giá tương xứng. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, cát xê của Mỹ Tâm còn phụ thuộc vào tính chất từng sự kiện và thỏa thuận cụ thể, thông tin trên chỉ mang tính tham khảo cho một show nhất định.

Tiết lộ về cát-xê Mỹ Tâm gây chú ý (ảnh: FBNV)

Mỹ Tâm là một trong số ít nghệ sĩ Việt Nam duy trì được sức hút bền bỉ suốt hơn hai thập kỷ, không bị cuốn theo biến động thị trường hay sự thay đổi nhanh chóng của thị hiếu đại chúng. Nổi lên từ đầu những năm 2000, đến nay, cái tên Mỹ Tâm vẫn gắn liền với hình ảnh một ngôi sao hạng A của Vpop, sở hữu sự nghiệp ổn định, đời tư kín tiếng và uy tín nghề nghiệp hiếm có. Sức ảnh hưởng của cô không chỉ dừng lại ở âm nhạc mà còn lan tỏa sang nhiều lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Mỹ Tâm là một trong số ít nghệ sĩ Việt Nam duy trì được sức hút bền bỉ suốt hơn hai thập kỷ, không bị cuốn theo biến động thị trường hay sự thay đổi nhanh chóng của thị hiếu đại chúng (ảnh: FBNV)

Năm 2001, Mỹ Tâm tốt nghiệp thủ khoa hệ Trung cấp thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM với số điểm 9,5. Trong bối cảnh nhạc trẻ Việt Nam khi đó chủ yếu phát triển theo hướng tự phát, nền tảng đào tạo bài bản của Mỹ Tâm được xem là yếu tố đặc biệt. Quyết định từ chối học bổng du học để ở lại Việt Nam, theo đuổi con đường nhạc pop đại chúng trên nền tảng kỹ thuật thanh nhạc cổ điển, về sau được đánh giá là một lựa chọn mang tính bước ngoặt, góp phần định hình diện mạo Vpop đầu những năm 2000.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, sự nghiệp của Mỹ Tâm được ghi nhận bằng loạt giải thưởng trong nước và quốc tế. Cô từng được vinh danh tại Mnet Asian Music Awards 2012, nhận giải Asia’s Music Legend tại Top Asia Corporate Ball 2014 và danh hiệu Best Selling Artist of Asia tại Big Apple Music Awards. Bên cạnh thành tích chuyên môn, nữ ca sĩ vẫn giữ được lượng người hâm mộ đông đảo và trung thành qua nhiều thế hệ, điều không dễ dàng với một nghệ sĩ hoạt động bền bỉ trong thời gian dài.

Mỹ Tâm có nền tảng chuyên môn vững chắc, là thủ khoa Nhạc viện TPHCM (ảnh: FBNV)

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn hoạt động sôi nổi của Mỹ Tâm. Dấu mốc lớn nhất là live concert See The Light , liveshow cá nhân có quy mô lớn nhất của một nghệ sĩ Việt tính đến thời điểm hiện tại. Đêm diễn tổ chức tại Sân vận động Mỹ Đình vào ngày 13/12/2025, thu hút hơn 40.000 khán giả. Với hệ thống sân khấu sử dụng hơn 1.650 m² màn hình LED cùng âm thanh - ánh sáng quy mô lớn, See The Light được đánh giá là một trong những concert ngoài trời đặt ra tiêu chuẩn mới cho thị trường biểu diễn Việt Nam.

Dấu mốc lớn nhất là live concert See The Light, liveshow cá nhân có quy mô lớn nhất của một nghệ sĩ Việt tính đến thời điểm hiện tại (FBNV)

Một trong những khoảnh khắc được Mỹ Tâm nhắc đến nhiều nhất trong năm 2025 là lần tham gia biểu diễn tại Đại lễ 2/9 ở Quảng trường Ba Đình. Với nữ ca sĩ, đây không chỉ là một cột mốc nghề nghiệp mà còn mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt, được cô mô tả là “xúc động mãi mãi không bao giờ quên”. Hình ảnh Mỹ Tâm trong tà áo dài trắng, đặt tay lên tim hát Quốc ca nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, được trang Thông tin Chính phủ đăng tải lại và thu về gần 200.000 lượt tương tác, trở thành một trong những khoảnh khắc biểu diễn được nhắc đến nhiều nhất trong năm.

Hình ảnh Mỹ Tâm trong tà áo dài trắng, đặt tay lên tim hát Quốc ca nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, được trang Thông tin Chính phủ đăng tải lại và thu về gần 200.000 lượt tương tác (ảnh cap màn hình)

Ở tuổi 45, Mỹ Tâm được công chúng ngưỡng mộ bởi phong độ ổn định và hình ảnh trẻ trung. Trong live concert gần nhất, nữ ca sĩ hát và nhảy liên tục gần bốn tiếng, cho thấy thể lực và tinh thần làm nghề nghiêm túc hiếm thấy ở một nghệ sĩ đã hoạt động hơn hai thập kỷ. Nhan sắc và phong thái của Mỹ Tâm cũng là chủ đề thường xuyên được khán giả quan tâm.

Ở tuổi 45, Mỹ Tâm được công chúng ngưỡng mộ bởi phong độ ổn định và hình ảnh trẻ trung (ảnh: FBNV)

Câu hỏi ‘Mỹ Tâm làm gì để giữ được nhan sắc’ xuất hiện dày đặc, rất nhiều người tò mò về bí quyết của Mỹ Tâm. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi hậu Đại lễ 2/9, chính nữ ca sĩ đã có lời đáp thẳng thắn: ‘Tôi không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ là mỗi ngày cố gắng sống cân bằng, giữ tâm thế tích cực và cho đi nhiều hơn. Khi sống bình thản và biết yêu thương, năng lượng tích cực sẽ tự nhiên lan tỏa, và đó cũng là cách để tôi trẻ trung hơn. Có bạn còn hỏi tôi ăn gạo gì, uống nước gì mà trẻ thế, tự nhiên trả lời ngay là tôi ăn gạo quê hương, uống nước nhớ nguồn nên trẻ đó.’”

Mỹ Tâm tiết lộ bí quyết giữ gìn nhan sắc ai nghe cũng tấm tắc vì quá khéo léo

Sau hơn 20 năm đứng trên sân khấu, Mỹ Tâm vẫn giữ vững vị thế là một trong những giọng ca hàng đầu của Vpop. Giọng hát nội lực, phong độ ổn định cùng hình ảnh bền vững giúp “Họa mi tóc nâu” trở thành một trường hợp hiếm của showbiz Việt, nơi thành công không chỉ được đo bằng mức cát xê hay danh tiếng, mà còn bằng chiều sâu nghề nghiệp và uy tín cá nhân.